गाजियाबाद में धीमा जहर देकर पति, बेटे और भांजे की हत्या की कोशिश का सनसनीखेज मामला सामने आया है. इस मामले में एक बिजनेसमैन ने अपनी पत्नी और उसके परिवार के लोगों पर गंभीर आरोप लगाए थे. पीड़ित पति का आरोप था कि उसे, उसके बेटे और भांजे को धीरे-धीरे जहर देकर मारने की कोशिश की जा रही है.

और पढ़ें

पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच शुरू की और जांच के दौरान पत्नी रेनू भटनागर को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस की पूछताछ में इस मामले के पीछे कथित तौर पर करोड़ों रुपये की संपत्ति और इंश्योरेंस की रकम हासिल करने की साजिश का खुलासा हुआ है.

दरअसल, 24 सितंबर को इंदिरापुरम थाने में सुशील भटनागर नाम के कारोबारी ने शिकायत दर्ज कराई थी. सुशील का आरोप था कि उनकी पत्नी रेनू भटनागर और पत्नी के परिवार के लोग मिलकर उन्हें, उनके बेटे और भांजे को धीमा जहर देकर मारने की कोशिश कर रहे हैं.

सुशील की तबीयत लगातार खराब हो रही थी और उन्हें कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं हो रही थीं. जब उनकी हालत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, तो डॉक्टरों ने मेडिकल जांच के दौरान उनके शरीर में धीमा जहर यानी LEAD POISON पाए जाने की बात बताई.

Advertisement

मेडिकल जांच में जहर की जानकारी सामने आने के बाद सुशील भटनागर को शक हुआ कि उन्हें जानबूझकर जहर दिया जा रहा है. इसके बाद उन्होंने पुलिस से शिकायत की और पत्नी समेत उसके परिवार के लोगों पर आरोप लगाए. पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू की और आरोपों से जुड़े तथ्यों और परिस्थितियों की पड़ताल की.

जांच के बाद पुलिस ने 23 नवंबर को सुशील भटनागर की पत्नी रेनू भटनागर को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस अब इस मामले में आरोपी महिला से पूछताछ कर साजिश से जुड़े पहलुओं की जांच कर रही है.

पुलिस पूछताछ में आरोपी रेनू भटनागर ने कथित तौर पर बताया कि उसके पति बड़ा ट्रैवल एजेंट हैं और उनके कारोबार की कीमत करीब 5 से 6 करोड़ रुपये है. इसके अलावा सुशील भटनागर ने करीब 2 करोड़ रुपये का इंश्योरेंस भी कराया हुआ था. इस इंश्योरेंस पॉलिसी में नॉमिनी उनकी पत्नी रेनू भटनागर ही थीं.

पुलिस के मुताबिक, आरोपी महिला को पता था कि पति की मौत के बाद इंश्योरेंस की रकम उसे मिल सकती है. इसी लालच में उसने कथित तौर पर पति को रास्ते से हटाने की साजिश रची.

पुलिस के मुताबिक, आरोपी महिला ने पति की मौत के बाद ट्रैवल बिजनेस और इंश्योरेंस की रकम हासिल करने के इरादे से इस वारदात को अंजाम देने की योजना बनाई थी. सुशील भटनागर की शिकायत में बेटे और भांजे को भी जहर देने की कोशिश का आरोप लगाया गया था. इस मामले में पत्नी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है.

Advertisement

साथ ही यह भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कथित साजिश में पत्नी के परिवार के अन्य लोगों की भूमिका क्या थी और आरोपों से जुड़े दूसरे पहलुओं में कौन-कौन शामिल है.



---- समाप्त ----