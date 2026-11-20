हैदराबाद में शुक्रवार को यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया कंपनी Meta के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया. यह प्रदर्शन गच्चीबौली स्थित Meta के कार्यालय में किया गया. प्रदर्शनकारियों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विपक्षी नेताओं और उनकी आवाज को कथित तौर पर दबाने का आरोप लगाया.

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उनका कहना था कि सोशल मीडिया अकाउंट्स पर कार्रवाई चुनिंदा तरीके से की जा रही है. यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसे अभिव्यक्ति की आजादी और विपक्ष की आवाज से जुड़ा मुद्दा बताया.

प्रदर्शन का नेतृत्व तेलंगाना यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष जक्किडी शिव चरण रेड्डी (Jakkidi Shiva Charan Reddy) ने किया. उन्होंने आरोप लगाया कि इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब (Uday Bhanu Chib) और राष्ट्रीय प्रभारी मनीष शर्मा (Manish Sharma) के इंस्टाग्राम अकाउंट को मनमाने तरीके से सस्पेंड या प्रतिबंधित किया गया है.

प्रदर्शनकारियों ने इन अकाउंट्स पर लगाई गई पाबंदियों को लेकर Meta की कार्रवाई पर सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि सोशल मीडिया कंपनी विपक्षी आवाजों को निशाना बना रही है.

Meta के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बीजेपी-RSS के पक्ष में काम कर रहा है. उन्होंने मांग की कि उदय भानु चिब और मनीष शर्मा के इंस्टाग्राम अकाउंट तत्काल बहाल किए जाएं.

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यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि अगर अकाउंट्स पर लगी पाबंदियां नहीं हटाई गईं, तो इस मुद्दे पर देशभर में प्रदर्शन किए जाएंगे. प्रदर्शनकारियों ने Meta से अपनी कार्रवाई वापस लेने की मांग की.

प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने हस्तक्षेप किया और तेलंगाना यूथ कांग्रेस अध्यक्ष शिव चरण रेड्डी समेत कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया. पुलिस हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों को थाने ले गई.

इस दौरान Meta के कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी की गई. हालांकि, Meta की ओर से इन आरोपों और अकाउंट्स पर की गई कार्रवाई को लेकर कोई प्रतिक्रिया इस खबर में उपलब्ध नहीं है.

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