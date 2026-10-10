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पंजाब में भगवंत मान के OSD राजबीर घुमन के ठिकाने पर CBI का समन, रिश्वत के आरोपों के बाद हुई कार्रवाई

पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान के OSD राजबीर घुमन के परिसर पर CBI के समन ने सियासी हलचल बढ़ा दी है. मामला IAS और IPS अधिकारियों की पोस्टिंग प्रभावित करने के लिए रिश्वत देने के आरोपों से जुड़ा है. CBI इस मामले में भ्रष्टाचार के पहलुओं की जांच कर रही है.

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राजबीर घुमन के परिसर पर CBI का समन (Photo-File)
राजबीर घुमन के परिसर पर CBI का समन (Photo-File)

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के OSD (ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी) राजबीर घुमन के परिसर पर समन चस्पा किया गया है. इस कार्रवाई से पंजाब की राजनीति में हलचल तेज हो गई है. मामला IAS और IPS अधिकारियों की पोस्टिंग को प्रभावित करने के लिए रिश्वत देने के आरोपों से जुड़ा है. CBI इन आरोपों से जुड़े भ्रष्टाचार के पहलुओं की जांच कर रही है.

हालांकि, इस कार्रवाई से आरोपों की पुष्टी नहीं हुई है. मामले में जांच जारी है और उपलब्ध जानकारी के आधार पर किसी की भूमिका को लेकर अंतिम निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी.

इस मामले का मुख्य पहलू सरकारी अधिकारियों की पोस्टिंग को प्रभावित करने के लिए कथित तौर पर रिश्वत देने के आरोप हैं. CBI यह जांच कर रही है कि इस पूरे मामले में भ्रष्टाचार से जुड़े कौन-कौन से पहलू सामने आते हैं.

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Bhagwant Mann
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IAS और IPS अधिकारियों की नियुक्तियां राज्य के प्रशासन और पुलिस व्यवस्था के लिए अहम होती हैं. ऐसे में पोस्टिंग को प्रभावित करने के लिए रिश्वत दिए जाने के आरोप गंभीर सवाल खड़े करते हैं. राजबीर घुमन मुख्यमंत्री भगवंत मान के OSD हैं. उनके परिसर पर समन के बाद यह मामला राजनीतिक चर्चा में आ गया है. 

यह भी पढ़ें: चुनाव आते ही बढ़ जाती है ED-CBI की कार्रवाई', BJP पर बरसे सीएम भगवंत मान

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अब जांच में आगे क्या होगा?

CBI की जांच में सामने आने वाले तथ्य इस मामले की दिशा तय करेंगे. यह देखना अहम होगा कि एजेंसी रिश्वत और अधिकारियों की पोस्टिंग के बीच संबंध को लेकर क्या जानकारी जुटाती है और आगे क्या कदम उठाती है.

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