कन्या

टेन ऑफ पेंटाकल्स

आज का दिन आप के लिए की बड़ों का सानिध्य रखने और सीख पर अमल करने पर जोर देने वाला है. महत्वपूर्ण कार्यों को सरलता से आगे बढ़ाएंगे. सूझबूझ से कार्यक्षेत्र में उचित जगह बनाए रखेंगे. उद्योग एवं वाणिज्यिक कार्यों में बेहतर स्थिति रहेगी. जिम्म्मेदार लोगों का नेतृत्व करेंगे. सहकारिता का भाव रहेगा. वातावरण में अनुकूलता रहेगी. फोकस बेहतर बनाए रहेंगे.

और पढ़ें

परंपरागत कार्यों में तेजी बढ़ाएंगे. मित्र संबंध मजबूत बनाने में सफल होंगे. अपनों से किया वादा पूरा करेंगे. विविध मामलों में सबकी मदद बनी रहेगी. विविध मामलों में उत्साह दिखाएंगे. कार्ययोजनाओं पर फोकस बढ़ेगा. अनुशासन बढ़ाए रखेंगे. उपलब्ध संसाधनों का प्रभाव इस्तेमाल करेंगे. करीबियों से चर्चा में स्पष्टता रखेंगे.

स्वास्थ्य: खानपान अच्छा रहेगा. सेहत सकारात्मक रहेगी. दिनचर्या नियमित बनी रहेगी.

आर्थिक स्थिति: नजरिया बड़ा रखेंगे. महत्वपूर्ण निर्णय ले पाएंगे. व्यवस्था में विश्वास बढ़ेगा.

रिश्ते: साथी सहयोग रखेंगे. लोगों से जुड़ने का प्रयास बढ़ाएंगे. जीवन में सुखद यादें बढ़ेंगी.

---- समाप्त ----