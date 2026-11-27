RSS प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि दुनिया में युद्ध और संघर्ष की एक बड़ी वजह 'मैं और मेरा' की सोच है. जब इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है, तो वह दूसरों के दुख और जरूरतों को समझना भूल जाता है. यही सोच लोगों को एक-दूसरे से दूर करती है. भागवत ने कहा कि दुनिया की समस्याओं की जड़ दया की कमी है.

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शुक्रवार, 27 नवंबर को नई दिल्ली में कैलाश सत्यार्थी की किताब 'करुणानायक राम' के विमोचन कार्यक्रम में मोहन भागवत ने यह बात कही. उन्होंने दुनिया में 'करुणा (दया) के वैश्वीकरण' की जरूरत बताई. यानी दया किसी एक व्यक्ति, समाज या देश तक सीमित न रहे, बल्कि पूरी दुनिया में लोगों के व्यवहार का हिस्सा बने.

'मैं और मेरा' की सोच से क्या होता है?

मोहन भागवत ने अहंकार का मतलब समझाते हुए कहा कि यह 'मैं और मेरा' की सोच से आगे न बढ़ पाने की स्थिति है. ऐसी सोच में इंसान अपने हित को सबसे ऊपर रखता है. वह यह नहीं देख पाता कि उसके फैसले का असर दूसरे पर क्या पड़ रहा है. जब यही सोच देशों के बीच आती है, तो अपने हित को लेकर टकराव बढ़ सकता है. भागवत ने बताया कि युद्ध और संघर्ष भी इसी संकीर्ण सोच से पैदा होते हैं. उनके संदेश में करुणा को इस सोच से बाहर निकलने का रास्ता बताया गया.

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राम करुणा के प्रतीक, रावण अहंकार का

अपनी बात समझाने के लिए भागवत ने रामायण का उदाहरण दिया. उन्होंने कहा कि रावण अहंकार से प्रेरित था, जबकि राम करुणा के प्रतीक थे. करुणा का मतलब सिर्फ किसी पर दया करना नहीं है. इसका अर्थ है दूसरे के दुख को समझना, उसकी परेशानी को महसूस करना और जरूरत पड़ने पर मदद करना. भागवत ने कहा कि करुणा कोई खास गुण नहीं, बल्कि इंसानियत की स्वाभाविक अभिव्यक्ति है. उन्होंने बताया कि जब इंसान यह समझने लगता है कि सभी भीतर से एक-दूसरे से जुड़े हैं, तब उसके मन में करुणा पैदा होती है.

जब दुनिया खुश होगी, तभी हम भी खुश रहेंगे

भागवत ने कहा कि लोग दिखने में अलग हो सकते हैं. उनका रंग, रूप या व्यवहार एक जैसा नहीं होता. इसके बावजूद सभी भीतर से एक-दूसरे से जुड़े हैं. उन्होंने इस एकता को स्थायी सच बताया. उनका कहना था कि जब तक दुनिया में शांति नहीं होगी और पर्यावरण सुरक्षित नहीं रहेगा, तब तक कोई व्यक्ति या देश पूरी तरह खुश नहीं रह सकता. यानी इंसान की खुशी दूसरों की खुशहाली से भी जुड़ी है.

भारत की जिम्मेदारी दूसरों के साथ बांटना

मोहन भागवत ने भारत की सभ्यता का जिक्र करते हुए कहा कि धर्म का स्थायी रूप करुणा है. उन्होंने कहा कि भारत की जिम्मेदारी है कि वह दूसरों के साथ बांटे, मदद करे और दुनिया को इस भावना से आगे बढ़ने का रास्ता दिखाए.

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भागवत ने कहा, "यह भारत की देने की बारी है."

उनकी बात का सार यही है कि शांति की शुरुआत दूसरों को अपना मानने से होती है. जब इंसान 'मैं और मेरा' से आगे बढ़कर दूसरों के बारे में सोचता है, तभी करुणा और आपसी जुड़ाव मजबूत होता है.

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