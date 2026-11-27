तमिलनाडु के तिरुप्परनकुंद्रम पहाड़ी पर दीपथून में दीप नहीं जलाए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और प्रशासन पर सख्त टिप्पणी की है. अदालत ने कहा कि यह नहीं माना जा सकता कि मंदिर के कुछ अनजान ट्रस्टियों में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने की हिम्मत आ गई, जब तक उन्हें राज्य के अधिकारियों का समर्थन हासिल न हो. कोर्ट ने कहा कि राज्य के मुख्य सचिव से इस मामले में सफाई मांगी जानी चाहिए.

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सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील जे. साई दीपक ने हिंदू मुन्नानी नेता राम रविकुमार की तरफ से दलीलें रखीं. उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन का ट्रस्टियों की मंजूरी का इंतजार करना ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन था. अदालत ने ट्रस्टियों को दीप जलाने वाली टीम तय करने की जिम्मेदारी दी थी, न कि यह फैसला करने का अधिकार कि दीप कहां जलाया जाएगा.

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'आदेश की अवहेलना के लिए पहले से रची गई साजिश'

साई दीपक ने कहा कि ट्रस्टियों को आदेश से असहमति थी तो उन्हें रिव्यू याचिका दाखिल करनी चाहिए थी. उन्होंने कहा कि ट्रस्टियों की नियुक्ति राज्य सरकार के कानून के तहत हुई थी और वे सरकारी नियुक्त व्यक्ति हैं. उनके मुताबिक, घटनाक्रम से साफ है कि अदालत के आदेश की अवहेलना के लिए पहले से साजिश रची गई थी.

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वकील ने जिला कलेक्टर की स्टेटस रिपोर्ट पर भी सवाल उठाए. कहा कि रिपोर्ट में यह स्पष्ट नहीं है कि दीप जलाने वाली टीम के सदस्यों के नाम तय करने के लिए मंदिर प्रशासन से कब संपर्क किया गया. कलेक्टर ने मद्रास हाई कोर्ट में शाम 4 बजे पेश होते समय भी यह नहीं बताया कि टीम के नामों की मंजूरी अभी बाकी है.

5 दिसंबर से दीप जलाने का विकल्प

साई दीपक ने स्कंद पुराण और तमिल कैलेंडर का हवाला देते हुए कहा कि कार्तिक मास में दीप जलाने के लिए पांच तारीखें निर्धारित हैं. उन्होंने बताया कि द्वादशी से शुरू होने वाला अनुष्ठान 5 दिसंबर 2026 से शुरू हो सकता है.

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वहीं, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया गया है. उन्होंने अदालत से अनुरोध किया कि कथित अवमाननाकर्ताओं को सुनने से पहले उन्हें उसी स्थान पर दीप जलाकर अपनी अवमानना दूर करने का निर्देश दिया जाए, जहां दीप जलाया जाना था.

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