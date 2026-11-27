बिहार के बाहुबली नेता और मोकामा से विधायक अनंत कुमार सिंह की बेटी शिवांगी सिंह की शादी की देश ही नहीं, बल्कि विदेश में भी जमकर सुर्खियां रहीं. शादी का भव्य समारोह तो बेटी की विदाई के साथ समाप्त हो गया, लेकिन इस शादी के सबसे मुख्य आकर्षण रहे 'घुड़दौड़ प्रतियोगिता' को लेकर एक बड़ा सवाल अब भी हवा में तैर रहा है कि आखिर चमचमाती सफेद महिंद्रा थार (Mahindra Thar) किसे मिली?

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ताजा रिपोर्ट के अनुसार, 25 नवंबर को आयोजित इस ऐतिहासिक घुड़दौड़ का फाइनल राउंड पूरा नहीं हो पाया और प्रतियोगिता में हिस्सा लेने आए घुड़सवार मायूस होकर अपने घोड़ों के साथ वापस लौट गए हैं.

25 नवंबर को उफना जनसैलाब: पेड़ों और टावरों पर चढ़े लोग



25 नवंबर को अनंत सिंह के पैतृक गांव नदवां (लदमा) में घुड़दौड़ देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी. स्थिति यह हो गई कि लोगों को संभालना आयोजकों और पुलिस के लिए नामुमकिन सा हो गया. हजारों की संख्या में पहुंचे दर्शक पेड़ों, खड़े वाहनों और यहां तक कि बिजली के हाईटेंशन टावरों पर चढ़ गए. देखें VIDEO:-

भीड़ के ग्राउंड में घुसने की वजह से घोड़ों के दौड़ने के लिए पर्याप्त जगह (ट्रैक) नहीं मिल पाई. सुरक्षा कारणों और बेकाबू स्थिति को देखते हुए आयोजकों ने सेमीफाइनल मुकाबलों के बाद यह ऐलान किया कि फाइनल रेस अगले दिन यानी 26 नवंबर को कराई जाएगी.

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26 नवंबर को क्यों नहीं हुआ फाइनल? मायूस होकर लौटे प्रतिभागी



आयोजकों को उम्मीद थी कि 26 नवंबर को स्थिति सुधरेगी, लेकिन शादी समारोह संपन्न होते ही और भोजन के बाद 25 नवंबर की रात से ही अधिकांश भीड़ और चुनिंदा मेहमान घटने लगे.

इसके साथ ही, दूर-दराज के राज्यों (पंजाब, यूपी, राजस्थान) और नेपाल से हजारों रुपये खर्च करके आए कई घुड़सवार 26 नवंबर की सुबह तक शादी के समापन के साथ ही अपने-अपने गंतव्य की ओर रवाना होने लगे. आयोजकों ने भी बचे हुए लोगों के बीच फाइनल कराने में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई, जिसके चलते प्रतियोगिता बिना किसी नतीजे के समाप्त मान ली गई.

आंगन में ही खड़ी रह गई सफेद थार; सोशल मीडिया के दावों का सच



इस प्रतियोगिता में पहला स्थान पाने वाले को सफेद रंग की महिंद्रा थार, दूसरे स्थान पर रहने वाले को मोटरसाइकिल और तीसरे स्थान वाले को स्कूटी इनाम में दी जानी थी.

आधिकारिक विजेता कोई नहीं

क्योंकि फाइनल मुकाबला नहीं हुआ, इसलिए आयोजकों की तरफ से किसी भी आधिकारिक विजेता की घोषणा नहीं की गई है.

इनाम की स्थिति



इनाम में मिलने वाली चमचमाती सफेद थार, बाइक और स्कूटी फिलहाल अनंत सिंह के आंगन में ही खड़ी है.

सोशल मीडिया पर अफवाहें



सोशल मीडिया पर वैशाली के घुड़सवार मुकेश सवार (घोड़ा: वैशाली एक्सप्रेस) और 'बारूद' जैसे घोड़ों के थार जीतने के वीडियो वायरल हो रहे हैं, हालांकि इनकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

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अब हर किसी की नजर इसी बात पर टिकी है कि क्या आयोजक भविष्य में इस घुड़दौड़ का फाइनल मुकाबला अलग से आयोजित करवाएंगे या थार का यह सस्पेंस ऐसे ही बरकरार रहेगा.

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