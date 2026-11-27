उत्तर प्रदेश में पिछले पांच साल में हवा की क्वालिटी में सुधार हुआ है. राज्य में PM2.5 का सालाना औसत स्तर 36.7% घटा है. लेकिन प्रदूषण का खतरा अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ. हवा में प्रदूषण अब भी तय मानक से ज्यादा है. इस पर एक्सपर्ट का कहना है कि साफ हवा की मुहिम अब शहरों से आगे बढ़ाकर गांवों और छोटे कस्बों तक ले जानी होगी.

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लखनऊ में शुक्रवार को आयोजित एक सम्मेलन में क्लाइमेट ट्रेंड्स की रिसर्च लीड डॉ. पलक बल्यान ने कहा कि उत्तर प्रदेश में हवा की क्वालिटी सुधारने के लिए शहरी और ग्रामीण, दोनों क्षेत्रों में समय पर कदम उठाना जरूरी है. उन्होंने कहा कि हवा किसी सीमा पर नहीं रुकती. इसलिए प्रदूषण से निपटने की योजना में गांवों को भी शामिल करना होगा.

पांच साल में कितना घटा प्रदूषण?

क्लाइमेट ट्रेंड्स के अध्ययन के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में PM2.5 का सालाना औसत स्तर 2021 में 81.5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर था. 2025 में यह घटकर 51.6 माइक्रोग्राम रह गया. PM2.5 हवा में मौजूद बेहद छोटे प्रदूषण कण होते हैं, जो सांस के साथ फेफड़ों तक पहुंच सकते हैं.

2021 में 60 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर की तय सीमा से ज्यादा प्रदूषण वाले दिन 54% थे. 2025 में ऐसे दिनों का हिस्सा घटकर 28.2% रह गया. हालांकि, उत्तर प्रदेश में PM2.5 का सालाना औसत अब भी राष्ट्रीय मानक 40 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से ज्यादा है. अध्ययन के मुताबिक, नवंबर में PM2.5 का औसत स्तर 112.6 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रहा, जबकि जुलाई में यह 24.6 माइक्रोग्राम दर्ज किया गया. पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, मुजफ्फरनगर और मेरठ प्रदूषण के प्रमुख हॉटस्पॉट बताए गए हैं.

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गांवों में भी प्रदूषण की निगरानी

IIT कानपुर के AMRIT प्रोजेक्ट के तहत उत्तर प्रदेश और बिहार में 1,400 से ज्यादा स्वदेशी, कम लागत वाले एयर क्लालिटी सेंसर लगाए गए हैं. इनके जरिए गांवों और शहरों में ब्लॉक स्तर पर प्रदूषण की निगरानी की जा रही है.

IIT कानपुर के प्रो. एस.एन. त्रिपाठी ने बताया कि ग्रामीण और शहरी लोगों को प्रति व्यक्ति लगभग समान प्रदूषण जोखिम का सामना करना पड़ता है. ग्रामीण आबादी ज्यादा होने के कारण प्रदूषण से होने वाली करीब तीन-चौथाई मौतें गांवों में होती हैं. मानसून के बाद और सर्दियों में PM2.5 का स्तर राष्ट्रीय मानक से दो से तीन गुना तक पहुंच जाता है.

प्रदूषण से शरीर के कई अंग प्रभावित

डॉ. अरविंद कुमार ने वायु प्रदूषण को गंभीर जनस्वास्थ्य संकट बताया. उन्होंने कहा कि उनके करीब 50% फेफड़ों के कैंसर के मरीज ऐसे हैं, जिन्होंने कभी धूम्रपान नहीं किया. उनके मुताबिक, प्रदूषण फेफड़ों के अलावा दिल, दिमाग और गर्भ में पल रहे बच्चों को भी प्रभावित करता है.

वहीं, KGMU लखनऊ के डॉ. सूर्यकांत ने कहा कि स्वच्छ हवा अच्छे स्वास्थ्य की बुनियाद है. एक्सपर्ट का कहना है कि उत्तर प्रदेश में हवा की क्वालिटी सुधारने के लिए शहरों के साथ गांवों को भी योजना में शामिल करना जरूरी है.



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