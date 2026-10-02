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'मुझे हनुमान जी ने बचाया', स्मित मछार की PM मोदी से बातचीत में भगवद गीता का भी जिक्र

प्रधानमंत्री ने भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मछार से बातचीत की. पीएम मोदी ने कहा कि आपके धैर्य और आपकी सूझबूझ ने कई लोगों की जान बचाई. आप जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे हैं. आपने 140 करोड़ देशवासियों का मान बढ़ाया है.

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कैप्टन स्मित मछार ने पीएम मोदी से कहा- जब भी तकलीफ में होता हूं, तो हनुमान चालीसा बोलता हूं.
कैप्टन स्मित मछार ने पीएम मोदी से कहा- जब भी तकलीफ में होता हूं, तो हनुमान चालीसा बोलता हूं.

प्रधानमंत्री मोदी ने फ्लाईदुबई घटना में घायल भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मछार से बातचीत की. पीएम मोदी ने कहा, 'आपके धैर्य और आपकी सूझबूझ ने कई लोगों की जान बचाई. आप जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे हैं. आपने 140 करोड़ देशवासियों का मान बढ़ाया.' PM मोदी ने कहा कि मैंने गीता बहन से कहा कि आपने गीता के संस्कारों से स्मित का जीवन बनाया है. प्रधानमंत्री ने मछार से बातचीत के दौरान भगवद गीता का जिक्र किया.

पीएम मोदी से बात करते हुए कैप्टन स्मित मछार कहते हैं, 'जब भी मैं तकलीफ में होता हूं, तो हनुमान चालीसा बोलता हूं. उस समय भी, मैं बस हनुमान चालीसा बोल रहा था. आज, आपके एक कॉल ने मुझे बहुत गर्व महसूस कराया है.'  स्मित मछार ने कहा कि मुझे हनुमान जी ने बचाया.

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं आपकी देखभाल करने के लिए सऊदी और UAE सरकारों का शुक्रिया अदा करता हूं. मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि जब भी आपको मेरी जरूरत होगी, मैं बस एक फ़ोन कॉल की दूरी पर हूं. PM ने कैप्टन स्मित से कहा कि पूरा देश आपके लिए प्रार्थना कर रहा है. आपके और आपकी सेहत के लिए महामृत्युंजय जाप किया जा रहा है.

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इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को फ्लाईदुबई के भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मछार की पत्नी और माता-पिता से भी फोन पर बात की थी.

बता दें, बातचीत के दौरान कैप्टन स्मित काफी भावुक हो गए थे. PM मोदी ने कहा कि अगर आप मेरे सामने भावक नहीं होंगे तो कहां होंगे. कैप्टन स्मित ने प्रधानमंत्री से कहा कि वह उनके सबसे बड़े आदर्श हैं और प्रधानमंत्री का इस तरह फोन करके उनका हौसला बढ़ाना उनके लिए बेहद गर्व की बात है. स्मित ने बताया कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें पीएम मोदी से बात करने का अवसर मिलेगा.

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