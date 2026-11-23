Laal Shaak Chingri Recipe: रोजाना लंच या डिनर में एक जैसी सब्जियां खाकर बोर हो गए हैं, तो इस बार कुछ अलग ट्राई कर सकते हैं. सर्दियों में बंगाल की मशहूर लाल शाक चिंगड़ी बनाकर देखिए. यह एक ऐसी ही पारंपरिक डिश है, जिसका स्वाद आपको जरूर पसंद आएगा. यह बंगाल और बांग्लादेश में काफी पसंद की जाती है. इसे लाल साग और छोटे-छोटे झींगों को मिलाकर बनाया जाता है.

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सरसों के तेल, लहसुन, हरी मिर्च और कलौंजी का तड़का इसके स्वाद को खास बना देता है. खास बात यह है कि इसे बनाने के लिए ज्यादा मसालों की जरूरत नहीं पड़ती. गर्मागर्म सफेद चावल के साथ इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है. आइए जानते हैं इसे बनाने का आसान तरीका.

लाल शाक चिंगड़ी बनाने के लिए सामग्री

2 कप लाल साग (लाल अमरंथ के पत्ते)

150-200 ग्राम छोटे झींगे

2 बड़े चम्मच सरसों का तेल

4-5 लहसुन की कलियां (बारीक कटी हुई)

2 हरी मिर्च

1 सूखी लाल मिर्च

आधा छोटा चम्मच कलौंजी

आधा छोटा चम्मच हल्दी

स्वादानुसार नमक

1 छोटा प्याज

लाल शाक चिंगड़ी बनाने का आसान तरीका

1. सबसे पहले लाल साग और झींगे तैयार करें

सबसे पहले लाल साग की जड़ों और सख्त डंठलों को अलग कर लें. अब पत्तों को 2-3 बार साफ पानी से अच्छी तरह धोएं, ताकि उनमें लगी मिट्टी निकल जाए. इसके बाद साग को मोटा-मोटा काट लें. झींगों को साफ करके उनकी नस निकाल दें. अब इनमें थोड़ा नमक और हल्दी मिलाकर कुछ देर के लिए रख दें.

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2. सरसों के तेल में लगाएं तड़का

एक कड़ाही में सरसों का तेल गर्म करें. इसमें कलौंजी और सूखी लाल मिर्च डालें. अब बारीक कटा लहसुन डालकर हल्का सुनहरा होने तक भूनें. अगर आप प्याज डालना चाहते हैं, तो इस समय उसे भी डालकर नरम होने तक पकाएं.

3. झींगों को अच्छी तरह पकाएं

अब कड़ाही में झींगे डालें और मध्यम आंच पर कुछ मिनट तक भूनें. जब झींगों का रंग गुलाबी होने लगे, तो समझ जाएं कि वे पकने लगे हैं. ध्यान रखें कि इन्हें बहुत ज्यादा देर तक न पकाएं, वरना ये सख्त हो सकते हैं.

4. लाल साग डालकर पकाएं

अब इसमें कटा हुआ लाल साग डालें. ऊपर से स्वादानुसार नमक, थोड़ी हल्दी और हरी मिर्च डालकर अच्छी तरह मिलाएं. साग पकने के बाद अपनी मात्रा कम कर लेगा और पानी भी छोड़ेगा. इसे मध्यम आंच पर तब तक पकाएं, जब तक साग नरम न हो जाए और अतिरिक्त पानी सूख न जाए.

इस तरीके से करें सर्व

जब साग और झींगे अच्छी तरह पक जाएं, तो गैस बंद कर दें. आप चाहें तो स्वाद बढ़ाने के लिए थोड़ा कद्दूकस किया हुआ नारियल भी मिला सकते हैं. तैयार है बंगाल की फेमस लाल शाक चिंगड़ी. इसे गर्मागर्म सफेद चावल के साथ परोसें. इसका हल्का तीखा और सरसों के तेल वाला स्वाद खाने का मजा दोगुना कर देगा.



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