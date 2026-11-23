Dev Deepawali 2026: वाराणसी की विश्व प्रसिद्ध देव दीपावली को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. कार्तिक पूर्णिमा की शाम काशी के गंगा घाट लाखों दीपों की रोशनी से जगमगाएंगे. इस बार 88 पक्के घाटों, गंगा पार रेती और शहर के 103 कुंडों को मिलाकर 21 लाख दीप जलाने की तैयारी की गई है. खास बात यह है कि पहली बार 51 पक्के घाटों पर गंगा की महाआरती भी होगी. इस भव्य आयोजन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह के शामिल होने की संभावना है.

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देव दीपावली आज सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि काशी की पहचान बन चुकी है. इसे देखने के लिए देश-विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक वाराणसी पहुंचते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि लाखों दीपों से जगमगाने वाले इस आयोजन की शुरुआत महज छह घाटों से हुई थी? आइए जानते हैं देव दीपावली का इतिहास, पौराणिक महत्व और इस बार काशी में क्या कुछ खास होने वाला है.

6 घाटों से शुरू हुआ था देव दीपावली का आयोजन

काशी में देव दीपावली की परंपरा काफी पुरानी मानी जाती है. कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान और शाम को दीप जलाने की परंपरा पहले से चली आ रही थी. हालांकि, समय के साथ यह आयोजन कुछ घाटों तक ही सीमित रह गया था. वर्ष 1985 में इस परंपरा को बड़े स्तर पर मनाने की पहल पंडित नारायण गुरु ने की. वह प्राचीन मंगला गौरी मंदिर के महंत और केंद्रीय देव दीपावली महासमिति के संस्थापक अध्यक्ष हैं.

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पंडित नारायण गुरु के मुताबिक, उन्होंने देखा कि पंचगंगा घाट के पास कुछ ही दीपक जलाए जा रहे हैं. इसके बाद उन्होंने सोचा कि इस परंपरा को काशी के दूसरे घाटों तक भी पहुंचाया जाना चाहिए. इसी सोच के साथ छह घाटों से देव दीपावली के आयोजन की शुरुआत हुई. इनमें जटार घाट, राजा ग्वालियर घाट, बालाजी घाट, कोनिया घाट, बिंदु माधव घाट और गरवा घाट शामिल थे.

शुरुआत में इन घाटों पर करीब 10 कनस्तर तेल से 8 हजार दीपक जलाए गए थे. इसके बाद हर साल आयोजन का दायरा बढ़ता गया. 1986 में छह से बढ़कर 10 घाटों पर दीप जलाए जाने लगे. 1990 में इसका विस्तार और हुआ. फिर 1995 तक यह आयोजन 78 घाटों तक पहुंच गया. धीरे-धीरे देव दीपावली ने एक बड़े धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सव का रूप ले लिया.

देव दीपावली का क्या है पौराणिक महत्व?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नाम के राक्षस का वध किया था. इस जीत की खुशी में देवताओं ने काशी में दीप जलाकर उत्सव मनाया था. इसी वजह से इस दिन को देव दीपावली कहा जाता है. मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा की शाम देवता स्वयं धरती पर आते हैं और गंगा के घाटों पर दीप जलाकर उत्सव मनाते हैं.

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इसी मान्यता के चलते हर साल कार्तिक पूर्णिमा पर काशी के घाटों को दीपों से सजाया जाता है. शाम होते ही गंगा किनारे का नजारा बेहद खास हो जाता है. घाटों पर जलते लाखों दीपक और गंगा आरती देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक पहुंचते हैं.

इस बार 51 घाटों पर होगी गंगा की महाआरती

इस बार देव दीपावली पर एक और खास नजारा देखने को मिलेगा. केंद्रीय देव दीपावली महासमिति के महामंत्री पंडित नरेंद्र पांडेय के मुताबिक, इस बार पहली बार समिति की ओर से 51 पक्के घाटों पर गंगा की महाआरती कराई जाएगी. इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. एक साथ इतने घाटों पर होने वाली महाआरती श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहेगी.

विदेशी पर्यटकों को भी खूब पसंद आती है काशी की देव दीपावली

काशी की देव दीपावली का आकर्षण अब देश तक सीमित नहीं है. हर साल बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक भी इस उत्सव को देखने वाराणसी पहुंचते हैं. गंगा के किनारे लाखों दीपों की रोशनी, घाटों की सजावट और भव्य आरती का नजारा उन्हें काफी आकर्षित करता है. विदेशी पर्यटकों का कहना है कि ऐसा खूबसूरत दृश्य दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलता.

सुरक्षा के लिए 3000 पुलिसकर्मी रहेंगे तैनात

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देव दीपावली में लाखों लोगों की भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं. वाराणसी के पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल के अनुसार, गंगा में एक फ्लोटिंग पुलिस स्टेशन बनाया जा रहा है. यहां चार टीमें तैनात रहेंगी, जो किसी भी आपात स्थिति में तुरंत मदद पहुंचाएंगी.

पूरे गंगा घाट क्षेत्र को जोन, सेक्टर और सब-सेक्टर में बांटा गया है. सुरक्षा की जिम्मेदारी 25 आईपीएस और 50 डिप्टी एसपी स्तर के अधिकारियों के साथ करीब 3000 पुलिसकर्मियों को दी जाएगी. इसके अलावा जल पुलिस की भी तैनाती होगी.

गंगा में नावों की टक्कर रोकने के लिए फ्लोटिंग बैरियर लगाए जाएंगे. इससे नदी में नावों की आवाजाही को व्यवस्थित किया जा सकेगा. किसी की तबीयत बिगड़ने पर तुरंत अस्पताल पहुंचाने के लिए गंगा में एंबुलेंस की व्यवस्था भी रहेगी.

ड्रोन से निगरानी और सुरक्षा को लेकर भी विशेष इंतजाम किए गए हैं. बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने वालों पर कार्रवाई होगी. ऐसे ड्रोन जब्त किए जा सकते हैं और संबंधित व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा.

लेजर और ड्रोन शो भी होगा आकर्षण

वाराणसी के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार के मुताबिक, कार्तिक पूर्णिमा पर सुबह बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा में स्नान करेंगे और शाम को देव दीपावली का उत्सव देखने पहुंचेंगे. प्रशासन की ओर से घाटों, काशी विश्वनाथ मंदिर और शहर के दूसरे प्रमुख स्थानों पर दीप जलाने की व्यवस्था की गई है. इस बार दीपोत्सव के साथ आतिशबाजी, लेजर शो और ड्रोन शो भी आयोजित किए जाएंगे. पिछले साल करीब 10 लाख लोग देव दीपावली देखने वाराणसी पहुंचे थे. इस बार भी इतनी बड़ी भीड़ को ध्यान में रखकर तैयारियां की जा रही हैं.



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