मोकामा की सियासत में ‘छोटे सरकार’ के नाम से मशहूर अनंत सिंह इन दिनों राजनीतिक बयानबाजी से ज्यादा अपनी बेटी शिवांगी सिंह की शादी को लेकर चर्चा में हैं. बेटी की शादी का जश्न शुरू हुआ तो घर से गांव और गांव से पटना तक उत्सव का माहौल फैल गया. हल्दी की रस्म में पिता का रंगबाज अंदाज दिखा, तिलकोत्सव में दामाद को करोड़ों की लग्जरी कार मिली और अब शादी के मैदान में घोड़ों की टाप सुनाई देने वाली है.

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शिवांगी की शादी 25 नवंबर को अनंत सिंह के पैतृक गांव नदावां में होनी है. इससे पहले हुए हल्दी और तिलक समारोह ने शादी की भव्यता की झलक दिखा दी है. बारिश ने मैदान की तैयारियों को चुनौती दी, लेकिन छोटे सरकार का ऐलान है कि जश्न तय कार्यक्रम के मुताबिक होगा. घुड़दौड़ से लेकर महाभोज तक, हर आयोजन को यादगार बनाने की तैयारी चल रही है.

हल्दी में चढ़ा ‘रंगबाज राजा’ का रंग, मूंछ पर ताव देकर झूमे छोटे सरकार

शादी के जश्न की शुरुआत घर की पारंपरिक रस्मों से हुई. शिवांगी की हल्दी में पीले रंग, संगीत और परिवार की खुशियों के बीच अनंत सिंह का अलग ही अंदाज देखने को मिला. हल्दी समारोह की पहली तस्वीर सामने आई तो सोशल मीडिया पर भी इसकी चर्चा शुरू हो गई.

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समारोह में ‘रंगबाज राजा’ गाने की धुन बजते ही छोटे सरकार खुद को झूमने से रोक नहीं सके. गाने की लय पर उनका अंदाज बदला और मूंछ पर ताव देने वाली उनकी खास स्टाइल ने लोगों का ध्यान खींच लिया. राजनीति के मैदान में अपने बेबाक व्यक्तित्व के लिए पहचाने जाने वाले अनंत सिंह इस बार बेटी की हल्दी में एक खुश पिता के रूप में नजर आए.

हल्दी की रस्म में परिवार और करीबियों के बीच उत्साह था. पारंपरिक रस्मों के साथ संगीत और मस्ती का माहौल बना रहा. बेटी की शादी की खुशी उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी. यही तस्वीरें शादी के जश्न की पहली चर्चित झलक बन गईं.

हल्दी से तिलक तक, अब शादी की तैयारियों ने पकड़ी रफ्तार

हल्दी की रस्म के बाद परिवार का उत्सव तिलकोत्सव की ओर बढ़ा.अनंत सिंह की बेटी शिवांगी का तिलक पटना के दानापुर स्थित एक रिसॉर्ट में आयोजित किया गया. इससे पहले पैतृक गांव नदावां में पारंपरिक रस्में निभाई गईं और फिर परिवार का काफिला पटना के लिए रवाना हुआ.

रिपोर्टों के मुताबिक, तिलकोत्सव में करीब सौ गाड़ियों का काफिला शामिल था. गाड़ियों की लंबी कतार ने रास्ते में भी लोगों का ध्यान खींचा. रिसॉर्ट पहुंचने पर होने वाले दामाद ऋषिकेश कुमार ने अनंत सिंह और उनके परिवार का फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत किया.

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इसके बाद दोनों परिवारों के बीच तिलक और फलदान की रस्में संपन्न हुईं. परिवार के सदस्यों की मौजूदगी में शुभ अवसर पर आशीर्वाद दिया गया.समारोह में पारंपरिक वैवाहिक रस्मों के साथ भव्य आयोजन की रौनक भी दिखाई दी.

तिलक में सबसे बड़ी चर्चा: दामाद को करीब 3 करोड़ की डिफेंडर

दानापुर के रिसॉर्ट में तिलक की रस्में चल रही थीं, लेकिन मेहमानों की निगाहें एक खास उपहार पर भी टिकी थीं.समारोह के दौरान अनंत सिंह ने होने वाले दामाद ऋषिकेश कुमार को सफेद रंग की लैंड रोवर डिफेंडर भेंट की. रिपोर्टों के अनुसार, इस लग्जरी एसयूवी की कीमत करीब तीन करोड़ रुपये बताई जा रही है.

कार की चाबी सौंपने का पल तिलकोत्सव का सबसे चर्चित दृश्य बन गया. डिफेंडर के अलावा दामाद को 100 ग्राम सोने की चेन और 80 ग्राम सोने का ब्रेसलेट भी दिया गया. सोने-चांदी के बर्तनों और अन्य उपहारों की भी चर्चा रही.

छोटे सरकार की ओर से दामाद को दी गई इस खास भेंट ने समारोह की भव्यता को और बढ़ा दिया.राजनीति में अपने दबंग अंदाज के लिए पहचाने जाने वाले अनंत सिंह इस मौके पर बेटी के विवाह को यादगार बनाने में जुटे पिता के रूप में नजर आए.

मेहमानों के स्वागत में पकवानों की लंबी कतार

तिलकोत्सव में केवल लग्जरी गाड़ियों और महंगे उपहारों की ही चर्चा नहीं रही.मेहमानों की खातिरदारी के लिए भी व्यापक इंतजाम किए गए थे. देशी घी के लड्डू, मिठाइयां, फल और पारंपरिक व्यंजनों के साथ अतिथियों का स्वागत किया गया.

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आज तक संवाददाता शशि भूषण ने देखा कि भोजन के लिए कई स्टॉल लगाए गए थे. समारोह में संगीत और कलाकारों की प्रस्तुतियों ने भी उत्सव का रंग बढ़ाया.परिवार और रिश्तेदारों के बीच मुलाकातों का सिलसिला चलता रहा.

शिवांगी के तिलक में परंपरा और आधुनिक शाही ठाठ का मेल साफ दिखाई दिया. एक तरफ तिलक-फलदान की रस्में थीं, तो दूसरी तरफ करोड़ों की कार और सोने के आभूषण. यही वजह रही कि समारोह की तस्वीरें और चर्चाएं लगातार लोगों तक पहुंचती रहीं.

दानापुर से नदावां की ओर, अब शादी के मैदान में होगा असली रोमांच

तिलकोत्सव के बाद अब सबकी नजर 25 नवंबर को होने वाली शादी पर है. अनंत सिंह के पैतृक गांव नदावां में विवाह समारोह की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं. बड़े-बड़े पंडाल तैयार किए जा रहे हैं. जयमाल, महाभोज और मेहमानों के स्वागत के लिए अलग-अलग व्यवस्थाएं की जा रही हैं.

लेकिन इस शादी का सबसे अलग आकर्षण घुड़दौड़ प्रतियोगिता बनने जा रही है.लदमा गांव में करीब 12 बीघे जमीन पर घुड़दौड़ का मैदान तैयार किया जा रहा है. चार राज्यों समेत अलग-अलग इलाकों से घोड़ों के पहुंचने की चर्चा है. घोड़ों के ठहरने, खाने और अभ्यास की व्यवस्था भी की जा रही है.

मैदान में उतरने वाले घोड़ों को लेकर लोगों में उत्सुकता है. घुड़दौड़ के शौकीन यह जानने को उत्साहित हैं कि कौन-सा घोड़ा सबसे तेज दौड़ेगा और कौन-सा घुड़सवार मुकाबले में बाजी मारेगा.

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बारिश ने बिगाड़ा मैदान, जेसीबी लेकर उतरे छोटे सरकार

शादी से पहले हुई बारिश ने तैयारियों में परेशानी खड़ी कर दी. मैदान में पानी और कीचड़ जमा हो गया. जयमाल और घुड़दौड़ के लिए तैयार जमीन पर बारिश का असर साफ दिखाई दिया.

कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि मौसम आयोजन की रफ्तार धीमी कर देगा. लेकिन अनंत सिंह ने मैदान छोड़ने के बजाय खुद तैयारियों का जायजा लिया. पानी निकालने और जमीन को दुरुस्त करने के लिए जेसीबी लगाई गई. कामगारों की टीम मैदान को फिर से तैयार करने में जुट गई.

बारिश के बाद मैदान में चल रहा काम इस शादी की तैयारियों की एक अलग तस्वीर पेश करता है. एक तरफ पंडालों की सजावट है, दूसरी तरफ कीचड़ हटाने और जमीन समतल करने की मशक्कत. छोटे सरकार की कोशिश है कि मेहमानों को आने-जाने में परेशानी न हो और कार्यक्रम तय समय पर संपन्न हो.

थार, बाइक और स्कूटी के इनाम से बढ़ेगा मुकाबले का रोमांच

घुड़दौड़ प्रतियोगिता में विजेताओं के लिए बड़े पुरस्कार रखे जाने की चर्चा है. मुख्य विजेता को महिंद्रा थार, दूसरे स्थान पर आने वाले को बाइक और तीसरे स्थान के विजेता को स्कूटी दिए जाने की जानकारी सामने आई है.

ऐसे में मुकाबला केवल घोड़ों की रफ्तार का नहीं, बल्कि घुड़सवारों के कौशल और नियंत्रण का भी होगा. मैदान में उतरने वाले प्रतिभागियों के लिए यह प्रतियोगिता खास आकर्षण बन सकती है. घोड़ों की टाप, दर्शकों का उत्साह और आखिरी दौर की रफ्तार—शादी के जश्न के बीच यह आयोजन किसी बड़े खेल मुकाबले जैसा माहौल तैयार करने वाला है.

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25 नवंबर को नदावां में जुटेगा हुजूम, बेटी की शादी को यादगार बनाने में जुटे पिता

शिवांगी सिंह की शादी को लेकर नदावां में उत्साह लगातार बढ़ रहा है. शादी में राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र की कई हस्तियों के साथ भोजपुरी कलाकारों के शामिल होने की चर्चा है. पवन सिंह, अक्षरा सिंह, गुंजन सिंह और अन्य कलाकारों के आने की चर्चा भी समारोह को लेकर उत्सुकता बढ़ा रही है.

अनंत सिंह ने शादी के लिए खुला निमंत्रण देते हुए कहा है कि कार्ड मिले या नहीं, लोग समारोह में आ सकते हैं. मेहमानों के स्वागत और महाभोज की व्यापक तैयारी की जा रही है. रिपोर्टों के अनुसार, भोजन में 150 से अधिक तरह के पकवान शामिल किए जाने की योजना है.

हल्दी में ‘रंगबाज राजा’ पर झूमते छोटे सरकार से लेकर तिलक में दामाद को डिफेंडर की चाबी सौंपने तक, शादी का हर पड़ाव चर्चा में रहा है. अब बारिश से जूझते मैदान, घोड़ों की तैयारी और 25 नवंबर का इंतजार इस उत्सव को अगले मुकाम तक ले जा रहा है.

मोकामा की राजनीति में अपनी अलग पहचान रखने वाले अनंत सिंह के लिए यह आयोजन सिर्फ शाही इंतजामों का प्रदर्शन नहीं, बल्कि बेटी की शादी का भावुक अवसर भी है. हल्दी की मस्ती, तिलक की रस्में और घुड़दौड़ का रोमांच—इन सबके बीच छोटे सरकार का एक ही लक्ष्य दिखाई देता है.शिवांगी की शादी को ऐसा यादगार बनाना, जिसकी चर्चा लंबे समय तक होती रहे.

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