भारत की केंद्रीय जांच एजेंसी CBI को विदेश में छिपे एक वांटेड अपराधी को पकड़ने में बड़ी कामयाबी मिली है. हरियाणा में दर्ज हत्या के एक मामले में फरार चल रहे आरोपी आशीष कुमार को कजाकिस्तान से भारत वापस लाया गया है. आरोपी के खिलाफ इंटरपोल (INTERPOL) ने रेड नोटिस जारी किया हुआ था.

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CBI ने विदेश मंत्रालय (MEA), गृह मंत्रालय (MHA) और हरियाणा पुलिस के साथ मिलकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया. एजेंसियों के आपसी तालमेल से आरोपी की भारत वापसी संभव हो सकी.

CBI के मुताबिक, आरोपी आशीष कुमार हरियाणा पुलिस के एक हत्या के मामले में वांटेड था. यह वारदात नवंबर 2025 में हुई थी. बताया गया कि एक शादी समारोह के दौरान मृतक और आरोपी आशीष कुमार के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था. उस वक्त दोनों के बीच कहासुनी हुई थी, लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ. शादी समारोह के बाद इस विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और एक युवक की जान चली गई.

जांच के मुताबिक, शादी समारोह से निकलने के बाद जब मृतक अपने वाहन से कहीं जा रहा था, तभी आशीष कुमार ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसका रास्ता रोक लिया. आरोप है कि आरोपियों ने बीच रास्ते में जानबूझकर उसकी गाड़ी को रोका और फिर उस पर बेरहमी से हमला कर दिया.

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इस हमले में मृतक को गंभीर चोटें आईं. चोटों की वजह से उसकी मौत हो गई. इस मामले में हरियाणा पुलिस ने हत्या का केस दर्ज किया था और आशीष कुमार की तलाश शुरू कर दी थी.

हत्या के इस मामले में आरोपी के विदेश भाग जाने के बाद उसे पकड़ने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रयास शुरू किए गए. CBI ने इंटरपोल के जरिए आरोपी के खिलाफ रेड नोटिस जारी कराने की प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाई. इसके बाद कजाकिस्तान में आरोपी की तलाश और उसकी भारत वापसी के लिए संबंधित एजेंसियों के बीच समन्वय किया गया.

आखिरकार CBI, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और हरियाणा पुलिस के संयुक्त प्रयासों से आशीष कुमार को आज भारत वापस लाने में सफलता मिली.

CBI भारत में इंटरपोल के लिए नेशनल सेंट्रल ब्यूरो (National Central Bureau) के रूप में काम करती है. इस जिम्मेदारी के तहत एजेंसी देशभर की कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ अंतरराष्ट्रीय पुलिस सहयोग को मजबूत करती है. इसके लिए BHARATPOL प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है.

इस व्यवस्था के जरिए भारतीय जांच एजेंसियां विदेशों में फरार आरोपियों और वांटेड अपराधियों से जुड़ी सूचनाओं के आदान-प्रदान और उनकी तलाश में अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय कर सकती हैं.

CBI के आंकड़ों के मुताबिक, साल 2019 से अब तक इंटरपोल चैनलों के जरिए 300 से ज्यादा वांटेड अपराधियों को विदेश से भारत वापस लाया जा चुका है. इनमें साल 2026 में अब तक भारत लाए गए 75 फरार अपराधी भी शामिल हैं.

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यह आंकड़ा बताता है कि अंतरराष्ट्रीय पुलिस सहयोग के जरिए विदेशों में छिपे अपराधियों को भारत लाने की कार्रवाई लगातार की जा रही है. आशीष कुमार की कजाकिस्तान से वापसी भी इसी अंतरराष्ट्रीय सहयोग का हिस्सा है.



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