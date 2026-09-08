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CNG के पैसे को लेकर बहस, गाली-गलौच के बाद पेट्रोल पंप कर्मी से भिड़ा दारोगा, वीडियो वायरल होने पर जांच शुरू

कानपुर में CNG भरवाने को लेकर दरोगा और पेट्रोल पंप कर्मचारियों के बीच हुई बहस और भिड़ंत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. मामला चौबेपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है. अधिकारियों ने वीडियो का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है. एसीपी अंकित कुमार ने कहा कि पेट्रोल पंप की वीडियो फुटेज और अन्य रिकॉर्ड की जांच होगी.

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दारोगा और पेट्रोल पंप कर्मचारी के बीच जमकर हुई बहस. (Photo: Screengrab)
दारोगा और पेट्रोल पंप कर्मचारी के बीच जमकर हुई बहस. (Photo: Screengrab)

कानपुर में CNG भरवाने को लेकर एक दारोगा और पेट्रोल पंप कर्मचारियों के बीच हुई बहस और भिड़ंत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो सामने आने के बाद अधिकारियों ने मामले का संज्ञान लिया है और घटना की जांच शुरू की. मामला कानपुर के चौबेपुर थाने से जुड़ा बताया जा रहा है. जानकारी के मुताबिक, चौबेपुर थाने में तैनात दारोगा पंकज मिश्रा सोमवार रात इलाके के एक पेट्रोल पंप पर अपनी गाड़ी में CNG भरवाने पहुंचे थे. इसी दौरान उनकी पेट्रोल पंप कर्मचारियों से किसी बात को लेकर बहस हो गई.

वायरल वीडियो में दारोगा पंकज मिश्रा और पेट्रोल पंप कर्मचारियों के बीच काफी गर्मागर्म बहस होती दिख रही है. वीडियो में दारोगा वर्दी में नहीं दिख रहा है. बहस के दौरान मामला इतना बढ़ गया कि दारोगा और एक पेट्रोल पंप कर्मचारी के बीच भिड़ंत की स्थिति बन गई. वीडियो में कई पेट्रोल पंप कर्मचारी दारोगा को रोकने की कोशिश करते दिख रहे हैं. बावजूद दारोगा लगातार कर्मचारी की तरफ बढ़ता दिखा रहा है. कर्मचारी भी इस दौरान उनसे बहस करता रहता है. हालांकि, पेट्रोल पंप के दूसरे कर्मचारियों ने उसे पकड़ रखा था, इसलिए वह दरोगा के साथ मारपीट नहीं कर पाया.

दारोगा और कर्मचारी के बीच कहासुनी का वीडियो वायरल

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विवाद के दौरान दोनों पक्षों की तरफ से एक-दूसरे से सवाल-जवाब भी किए जा रहे थे. वीडियो में दारोगा की तरफ से बार-बार पैसे लेने को लेकर सवाल किया जा रहा है. वह कर्मचारी से पूछते सुनाई देते हैं कि पैसे कैसे ले लिए. वहीं, कर्मचारी की तरफ से दरोगा पर गाली देने का आरोप लगाया जाता है. वीडियो में कर्मचारी दरोगा से पूछता सुनाई देता है कि उन्होंने गाली क्यों दी. इसके बाद दोनों के बीच बहस और तेज हो जाती है.

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वीडियो में एक जगह ऑनलाइन पेमेंट को लेकर भी बातचीत सुनाई देती है. दारोगा की तरफ से पूछा जा रहा है कि पैसे किसने लिए. इस पर कर्मचारी ऑनलाइन पेमेंट दिखाने की बात करता सुनाई देता है. दोनों के बीच पैसे देने और लेने को लेकर ही लगातार बहस होती दिखाई देती है. इस दौरान पेट्रोल पंप के कर्मचारी कई बार दोनों को रोकने की कोशिश करते हैं. वीडियो में लोग उन्हें रुकने के लिए कहते हुए भी सुनाई देते हैं. लेकिन बहस काफी देर तक जारी रहती है.

वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला अधिकारियों के संज्ञान में आया. इसके बाद पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी गई है. एसीपी अंकित कुमार ने कहा कि एक वीडियो का मामला सामने आया है, जिसमें पेट्रोल पंप कर्मचारी और एक सब इंस्पेक्टर के बीच कहासुनी हुई है. एसीपी ने कहा कि मामला उनके संज्ञान में आ चुका है. घटना से संबंधित सभी वीडियो फुटेज की जांच की जाएगी. इसके साथ ही घटना की सत्यता का पता लगाया जाएगा और जांच के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

एसीपी ने दिए घटना की जांच के आदेश

अधिकारियों के मुताबिक, पेट्रोल पंप से जुड़े सभी वीडियो और उपलब्ध फुटेज की जांच की जाएगी. इसके बाद यह साफ किया जाएगा कि उस रात पेट्रोल पंप पर वास्तव में क्या हुआ था और विवाद किस वजह से बढ़ा. फिलहाल सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के बाद यह मामला चर्चा में है. पुलिस अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी है और अब जांच के बाद ही पूरे घटनाक्रम की तस्वीर साफ होगी.

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