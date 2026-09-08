scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

एक चीख और लेडी कांस्टेबल बनी फरिश्ता... करंट की चपेट में आए 6 साल के बच्चे की क्रिकेट बैट से बचाई जान, डॉक्टरों ने भी सराहा

Indore Woman Constable Saves Child: इंदौर में 6 साल के बच्चे को लगा करंट, साइबर सेल की महिला आरक्षक निकिता जोशी ने क्रिकेट बैट से बचाई जान. गोद में उठाकर पहुंचाया अस्पताल. देखें पूरा वाकया.

Advertisement
X
DCP ऑफिस की निकिता जोशी की बहादुरी को सलाम.(Photo:ITG)
DCP ऑफिस की निकिता जोशी की बहादुरी को सलाम.(Photo:ITG)

इंदौर में एक महिला पुलिसकर्मी की सतर्कता, सूझबूझ और बहादुरी ने 6 साल के मासूम को नई जिंदगी दे दी. डीसीपी जोन-2 कार्यालय की साइबर सेल में पदस्थ महिला आरक्षक निकिता जोशी ने अपनी जान की परवाह किए बिना करंट की चपेट में आए बच्चे को बिजली के तार से अलग किया और तुरंत अस्पताल पहुंचाकर उसकी जान बचा ली. अब इस साहसिक कार्य के लिए उन्हें सम्मानित किए जाने की अनुशंसा की जा रही है - 

दरअसल इंदौर के DCP जोन-2 कार्यालय की साइबर सेल में पदस्थ महिला पुलिसकर्मी निकिता जोशी शाम को ड्यूटी खत्म कर परदेशीपुरा पुलिस लाइन स्थित अपने घर पहुंची थीं. तभी घर के सामने मंदिर परिसर से बच्चों के घबराए हुए चिल्लाने की आवाज सुनाई दी. निकिता बिना देर किए मौके पर पहुंचीं तो मंदिर के पीछे झाड़ियों में करीब 6 साल का एक बच्चा अचेत अवस्था में पड़ा मिला. उसके हाथ में बिजली का तार था और वह करंट की चपेट में था. स्थिति की गंभीरता को समझते हुए निकिता जोशी ने घबराने के बजाय साहस और सूझबूझ का परिचय दिया. 

'दीदी, मुझे अस्पताल ले चलो'

सम्बंधित ख़बरें

madhya pradesh sagar liqour scam thirteen people dead police action
MP में जहरीली शराब से 13 लोगों की मौत, 30 के खिलाफ FIR दर्ज
पुलिस ने मामले में शुरू की जांच. (photo: Screengrabs)
भोपाल: महापौर मालती राय की गाड़ी में गुस्साए कर्मचारी ने लगाई आग- VIDEO
संजय गांधी अस्पताल में मरीजों से सुविधाओं की जानकारी लेते कलेक्टर और एसपी. (Photo: ITG)
अस्पताल में गंदगी देख भड़के कलेक्टर-SP, इंचार्ज की सैलरी काटने के निर्देश
इंदौर ने धूल नियंत्रण और हरित क्षेत्र विस्तार से हासिल किया दूसरा स्थान.(Photo:x/@advpushyamitra)
दिल्ली में सम्मानित हुआ MP: 10 लाख+ आबादी में प्रदेश के 3 शहर टॉप 5 में शामिल
namami gange
न कोई शिकायत, न किसी का इंतजार... नमामि गंगे ने 'बिट्टू तबाही' को सराहा

उन्होंने पास में खड़े अन्य बच्चों से क्रिकेट का बैट लिया और उस बैट की मदद से बच्चे के हाथ को बिजली के तार से अलग किया. करंट से मुक्त होते ही बच्चे ने आंखें खोलीं और रोते हुए कहा, "दीदी, मुझे अस्पताल ले चलो, मेरा हाथ काम नहीं कर रहा है." 

Advertisement

इसके बाद निकिता ने बच्चे को तुरंत अपनी गोद में उठाया और परिजनों की मदद से बिना एंबुलेंस का इंतजार किए निजी अस्पताल पहुंचाया. समय पर इलाज मिलने से बच्चे की जान बच गई. उपचार के बाद उसके हाथ की मूवमेंट भी सामान्य हो गई और डॉक्टरों ने उसे स्वस्थ होने पर अस्पताल से छुट्टी दे दी.

मासूम के परिजनों ने महिला पुलिसकर्मी निकिता जोशी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी तत्परता और मानवता के कारण उनके बच्चे को नया जीवन मिला है. वहीं, एडिशनल डीसीपी अमरेंद्र सिंह ने निकिता जोशी की बहादुरी, सूझबूझ और कर्तव्यनिष्ठा को देखते हुए उन्हें सम्मानित और पुरस्कृत किए जाने की अनुशंसा करने की बात कही है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ के 13वें दिन क्या हैं हालात, देखें ग्राउंड र‍िपोर्ट |
    CNG के पैसे को लेकर बहस, गाली-गलौच के बाद पेट्रोल पंप कर्मी से भिड़ा दारोगा, वीडियो वायरल होने पर जांच शुरू |
    भारत के जंगल में मिले ये जानवर, यहां तो पाए ही नहीं जाते... फिर आए कहां से? |
    ऑपरेशन सिंदूर के प्रहार से उबर नहीं पाया पाकिस्तान, अब तक चौकियों की कर रहा मरम्मत |
    एक चीख और लेडी कांस्टेबल बनी फरिश्ता... करंट की चपेट में आए 6 साल के बच्चे की क्रिकेट बैट से बचाई जान, डॉक्टरों ने भी सराहा |
    मैथ्यू वैनडाइक और 6 यूक्रेनियों पर NIA की चार्जशीट, नहीं लगी UAPA की धाराएं |
    'नाराज फूफाजी' को काम मिल गया, फ्रेट कॉरिडोर का उद्घाटन कर पीएम मोदी ने साधा निशाना |
    दिलजीत दोसांझ का नया गाना 'डेविल' रिलीज, दिखाई दी स्टूडेंट प्रोटेस्ट की झलक! |
    Honey Chilli Potato Recipe: रेस्टोरेंट जाने की नहीं पड़ेगी जरूरत! घर पर बनाएं क्रिस्पी हनी चिली पोटैटो, नोट करें रेसिपी |
    50 की उम्र में मिलेगी 97 लाख रुपये की सालाना की सैलरी, इस बैंक में निकली भर्ती  
    Advertisement