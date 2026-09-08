scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

मैथ्यू वैनडाइक और 6 यूक्रेनियों पर NIA की चार्जशीट, नहीं लगी UAPA की धाराएं

NIA ने अमेरिकी नागरिक मैथ्यू वैनडाइक और छह यूक्रेनी नागरिकों के खिलाफ फॉरेनर्स एक्ट की धारा 21 और 23 के तहत चार्जशीट दाखिल की है. आरोप है कि उन्होंने बिना अनुमति मिजोरम के संरक्षित क्षेत्रों में प्रवेश किया और म्यांमार सीमा पार की. मामले में UAPA की धाराएं नहीं लगाई गई हैं.

Advertisement
X
NIA की चार्जशीट में अमेरिकी नागरिक समेत 7 विदेशी नागरिकों पर फॉरेनर्स एक्ट के तहत आरोप.(File Photo)
NIA की चार्जशीट में अमेरिकी नागरिक समेत 7 विदेशी नागरिकों पर फॉरेनर्स एक्ट के तहत आरोप.(File Photo)

राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने मार्च 2026 में अमेरिकी नागरिक मैथ्यू एरॉन वैनडाइक और छह यूक्रेनी नागरिकों को गिरफ्तार करने के मामले में विस्तृत चार्जशीट दाखिल की है. NIA ने इस साल मार्च में सात विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया था. 

आरोप है कि वे भारत में वीजा पर आए थे. लेकिन बिना जरूरी अनुमति पत्र के मिजोरम जैसे संरक्षित/प्रतिबंधित सीमावर्ती क्षेत्रों में दाखिल हुए. फिर अवैध रूप से म्यांमार की सीमा में प्रवेश कर गए.

जांच के अनुसार, इस समूह ने म्यांमार स्थित एथनिक वॉर ग्रुप्स और भारतीय विद्रोही समूहों से जुड़े नेटवर्क से संपर्क साधा. NIA का आरोप है कि ये लोग यूरोप से भारत के रास्ते भारी मात्रा में ड्रोन लाए थे. वो म्यांमार में इन समूहों को सैन्य और ड्रोन प्रशिक्षण दे रहे थे.

सम्बंधित ख़बरें

अमेरिकी मिडटर्म चुनाव में भारतीय-अमेरिकी वोटर्स का झुकाव डेमोक्रेटिक की ओर सामने आया है (Photo:Pexels)
चुनाव में किस तरफ झुक रहे भारतीय-अमेरिकी? सर्वे से इस पार्टी की उड़ी नींद
india border foreign nationals arrest
पहले मिजोरम, अब नेपाल बॉर्डर से विदेशी गिरफ्तार, क्या बड़े खतरे का संकेत?
us citizen arrested india nepal border
यूपी में नेपाल बॉर्डर से अरेस्ट अमेरिकी स्पेशल सर्विस का कमांडो? सस्पेंस गहराया
मैथ्यू वैनडाइक (ऊपर) को NIA ने कथित तौर पर विद्रोही समूहों को ट्रेनिंग देने के आरोप में गिरफ्तार किया था.
मैथ्यू वैन डाइक की गिरफ्तारी के बाद सुरक्षा एजेंसियों के हाथ लगे अहम सुराग!

क्या है मामला

NIA ने विशेष कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है. इसमें अमेरिकी नागरिक मैथ्यू वैनडाइक और छह यूक्रेनी नागरिकों पर गैरकानूनी प्रवेश, आवाजाही और प्रवास से जुड़े नियमों के उल्लंघन के लिए फॉरेनर्स एक्ट की धारा 21 और 23 के तहत आरोप दर्ज किए गए हैं. इस चार्जशीट में इन विदेशी नागरिकों पर UAPA की धाराएं नहीं लगाई गई हैं. दिल्ली स्थित राउज एवेन्यू कोर्ट ने चार्जशीट पर विचार करने और संज्ञान लेने के लिए 1 अक्टूबर की तारीख तय की है. इस चार्जशीट में एजेंसी ने इनके खिलाफ संगठित अपराध निरोधक कानून यानी UAPA की बजाय फॉरेनर्स एक्ट लगाया है.

Advertisement

UAPA के स्थान पर फॉरेनर्स एक्ट की धारा 21 (अनुमति के बिना संरक्षित क्षेत्रों में प्रवेश) और धारा 23 (नियमों के उल्लंघन पर दंड) के तहत चार्जशीट दर्ज की गई है. क्योंकि मुख्य तात्कालिक आरोप बिना अनुमति मिजोरम के रक्षित क्षेत्रों में जाने और म्यांमार सीमा पार करने से संबंधित हैं. गिरफ्तार यूक्रेनी नागरिकों के नाम कामिंस्की विक्टर, हुरबा पेट्रो, स्लीवियाक तारास, इवान सुकमानोव्स्की, स्टीफंकिव मैरियन और होंचारुक मक्सिम हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    'नाराज फूफाजी' को काम मिल गया, फ्रेट कॉरिडोर का उद्घाटन कर पीएम मोदी ने साधा निशाना |
    दिलजीत दोसांझ का नया गाना 'डेविल' रिलीज, दिखाई दी स्टूडेंट प्रोटेस्ट की झलक! |
    Honey Chilli Potato Recipe: रेस्टोरेंट जाने की नहीं पड़ेगी जरूरत! घर पर बनाएं क्रिस्पी हनी चिली पोटैटो, नोट करें रेसिपी |
    50 की उम्र में मिलेगी 97 लाख रुपये की सालाना की सैलरी, इस बैंक में निकली भर्ती   |
    मानदेय में बढ़ोतरी, 5 लाख का हेल्थ कवर और 4 योजनाओं का ऐलान, अयोध्या से CM योगी का आंगनवाड़ी वर्कर्स को तोहफा |
    सस्ते मकान खाली, लेकिन गरीब बेघर, अमेरिका में 'किफायती घर' का मॉडल क्यों नाकाम |
    विराट कोहली के ब्रांड वाले जूते पहनकर पाकिस्तानी खिलाड़ी ने बरपाया कहर! 7 रन देकर झटके 6 विकेट...जो कभी नहीं हुआ वो हो गया? |
    2026 में 700% रिटर्न... क्‍यों इतना भाग रहा? ये शेयर या कुबेर का खजाना |
    Duleep Trophy Final: पडिक्कल ने ठोके 62 रन, ईशान किशन का 270 |
    US-IRAN का एक दूसरे पर तगड़ा अटैक, तबाही मचाने पर तुले दोनों
    Advertisement