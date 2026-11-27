संसद सत्र को 30 नवंबर से 3 दिसंबर तक फिर से बुलाने के सरकार के कदम पर निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने हमला बोला है. पप्पू यादव ने कहा, 'उन्हें कानून, संविधान के अनुच्छेदों या संवैधानिक जिम्मेदारियों की कोई परवाह नहीं है. 24 घंटे उनका एकमात्र फोकस सिर्फ राजनीति करना है. सत्ता और चुनाव जीतने के लिए वे सभी लोकतांत्रिक मूल्यों को नष्ट करने और अपने संवैधानिक कर्तव्यों को त्यागने के लिए तैयार हैं.'

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पप्पू यादव ने आगे कहा, '30 तारीख के इस सेशन को लेकर चर्चा है कि विमेंस बिल या शायद परिसीमन बिल पेश किया जा सकता है. जहां तक विमेंस बिल की बात है, यह पहले ही सोनिया गांधी के नेतृत्व में और बीजेपी समेत सभी पार्टियों की सहमति से सदन में पास हो चुका है.'

उन्होंने कहा कि बीजेपी ने भी इसके पक्ष में वोट दिया था और इसे जरूरी मंजूरी भी मिल चुकी थी. तो अब आप आखिर क्या प्रस्ताव ला रहे हैं? आप इसमें कौन सा नया एलिमेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं?

बता दें, सरकार ने लोकसभा की बैठक 30 नवंबर और राज्यसभा की बैठक 2 दिसंबर को फिर से बुलाने का अनुरोध किया है. इन बैठकों में सरकार के जरूरी कामकाज को पूरा किया जाएगा.

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संसद की यह बैठकें मॉनसून सत्र की ही आगे की कार्यवाही बताईं जा रही है. संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इसकी जानकारी दी है.

इस बीच, राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है कि सरकार इस दौरान परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़ा संविधान संशोधन ला सकती है.

चर्चाओं के मुताबिक, इस संभावित प्रस्ताव के तहत परिसीमन प्रक्रिया के माध्यम से लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों को बढ़ाकर अधिकतम 850 किया जा सकता है.

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