भारत ने विदेश में रिजर्व रखे सोने को लेकर एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है. RBI बैंक ऑफ इंग्‍लैड के पास रिजर्व रखे सोने को अब स्‍वदेश लाना शुरू कर चुका है. साल 2024 में देश में सोने का रिजर्व 47 फीसदी था, लेकिन फिर लगातार सोना वापस मंगाने के कारण ये आंकड़ा सितंबर 2026 में बढ़कर 84 फीसदी हो चुका है.

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हाल ही में भारत ने एक और बड़ी खेप इंग्‍लैड से मंगाई है. आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार, लंदन से 60 टन से ज्‍यादा सोना वापस स्‍वदेश लाया गया है. हालांकि, इसके बाद भी दिलचस्प बात यह है कि सितंबर के आखिर में देश के कुल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में सोने का हिस्सा कम हुआ है.

भारत में रखे सोने में बढ़ोतरी के बावजूद, सितंबर के आखिर में कुल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में इसका हिस्सा घटकर 14.38% रह गया, जबकि छह महीने पहले यह 16.7% था.

लगातार विदेश से स्‍वदेश आ रहा सोना

RBI की लेटेस्ट छमाही रिपोर्ट के मुताबिक, सितंबर के आखिर में भारत का गोल्ड रिज़र्व 880.52 मीट्रिक टन था. इसमें से 740.13 मीट्रिक टन, जो कुल का 84% है, देश में ही था. बाकी 140.39 मीट्रिक टन बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के पास रखा है.

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ऐसे में कैलकुलेशन से पता चलता है कि RBI ने अप्रैल-सितंबर 2026 के दौरान 60 टन से ज्‍यादा सोना वापस मंगाया है. सोने को वापस देश मंगाने के पीछे की वजह बढ़ते जियोपॉलिटिकल रिस्क को माना जा रहा है और भारत पिछले दो सालों से धीरे-धीरे अपनी गोल्ड होल्डिंग्स को वापस ला रहा है. मार्च में देश के 77 फीसदी गोल्‍ड रिजर्व देश में ही रखे गए थे.

भारत का फॉरेक्स रिजर्व

शुक्रवार को सेंट्रल बैंक के जारी लेटेस्ट डेटा के अनुसार, भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कुल $705.3 अरब था. आरबीआई ने कहा कि जून के आखिर में जब रिजर्व 668.6 अरब डॉलर था, तो वह 9.8 महीने को कवर करने के लिए काफी था. जून 2026 के आखिर में शॉर्ट-टर्म कर्ज और फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व का रेश्यो मार्च के आखिर के 21.6% से बढ़कर 23% हो गया. पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट समेत अस्थिर कैपिटल फ्लो का रिज़र्व के मुकाबले रेश्यो भी बढ़ा, जो तीन महीने पहले के 66.6% के मुकाबले जून के आखिर में 68% तक पहुंच गया.

भारत के ज्‍यादातर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व विदेशी सरकारों द्वारा जारी सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट किए जाते हैं. इसके अलावा, $35.95 बिलियन दूसरे सेंट्रल बैंकों और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के पास डिपॉज़िट के तौर पर रखे गए थे, जबकि $42.75 बिलियन विदेश में कमर्शियल बैंकों में जमा किए गए थे.

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RBI कहां-कहां रखता है गोल्‍ड रिजर्व?

अधिकारिक जानकारी की मुताबिक, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) अपना गोल्ड रिजर्व देश के भीतर मुंबई और नागपुर की सुरक्षित वॉल्ट्स में रखता है. सितंबर 2026 तक के आंकड़ों के अनुसार, RBI के कुल 880.52 टन सोने में से 740.13 टन (लगभग 84%) भारत में और 140.39 टन विदेशों में रखा गया है.

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