स्मार्टफोन अब लोगों की जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा बन गया है. घर, ऑफिस से लेकर खाना खाते समय तक भी लोग फोन यूज करते हैं. लगातार घंटों इसके इस्तेमाल से अब हड्डियों और मांसपेशियों की सेहत भी खराब हो रही है. यहां तक कि रीढ़ की हड्डी पर भी असर हो रहा है. डॉक्टरों की ओपोडी में रोज इस तरह के केस आ रहे हैं. डॉक्टरों का कहना है कि फोन का बढ़ता यूज सर्वाइकल की बीमारी से लेकर उंगलियों और अंगूठे में जकड़न तक कर रहा है.

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मैक्स हॉस्पिटल वैशाली में आर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट में डायरेक्टर डॉ. अखिलेश यादव बताते हैं कि मोबाइल देखते समय गर्दन को लगातार नीचे झुकाकर रखने से सर्वाइकल स्पाइन पर ज्यादा दबाव पड़ता है. इसे टेक्स्ट नेक भी कहा जाता है. इसके कारण गर्दन और कंधों में दर्द, अकड़न, सिरदर्द और कभी-कभी हाथों में झनझनाहट या सुन्नपन की शिकायत हो सकती है. कुछ मामलों में सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस भी हो जाता है. जिससे रीढ़ पर असर पड़ने लगता है. लंबे समय तक गलत पॉश्चर में मोबाइल यूज करने वाले लोगों में ऐसी समस्याएं देखने को मिल रही हैं. ओपीडी में ऐसे मरीज रोज आ रहे हैं.

डॉ. अखिलेश यादव कहते हैं कि मोबाइल का इस्तेमाल खुद समस्या नहीं है, बल्कि उसका गलत तरीके और लंबे समय तक इस्तेमाल हड्डियों और टेंडन की सेहत के लिए खतरनाक है. इससे मांसपेशियों और जोड़ों पर दबाव बढ़ता है. इस वजह से कुछ लोगों को लगातार अंगूठे और उंगलियों में दर्द, सूजन, अकड़न और कुछ मामलों में हाथों में झनझनाहट भी हो सकती है. फोन के यूज का असर रीढ़ की हड्डी पर भी हो रहा है.

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दिन में 4 से 5 घंटे फोन यूज कर रहे हैं लोग

अपोलो स्पैक्ट्रा हॉस्पिटल ( जयपुर) में आर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में डॉ. मुजाहिद सलीम ने बताया कि ओपीडी में इस तरह के मरीज आ रहे है जिनको सर्वाइकल की समस्या से लेकर उंगलियों तक में दर्द है. जब उनकी लाइफस्टाइल के बारे में पूछते हैं तो पता चलता है कि ये लोग दिन में कम से कम 4 से 5 घंटे तक फोन का यूज करते हैं. फोन का इतना ज्यादा यूज उंगलियों, अंगूठे और रीढ़ की हड्डी में दर्द का कारण बन रहा है.

डॉ सलीम कहते हैं कि कुछ दशक पहले तक सर्वाइकल की समस्या बढ़ती उम्र में होती थी, लेकिन अब ये युवाओं को भी हो रही है. इसका एक बड़ा कारण फोन का ज्यादा यूज और गलत पोश्चर है.

युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा

यथार्थ सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में डॉ चिराग गुप्ता बताते हैं कि ओपीडी में अब गर्दन के दर्द, सर्वाइकल स्ट्रेन और कंधों में जकड़न की शिकायत लेकर आने वालों में युवा मरीज ज्यादा है. डॉ गुप्ता कहते हैं कि जब हम घंटों लगातार गर्दन आगे-नीचे झुकाकर फोन देखते हैं, तो सर्वाइकल स्पाइन की मांसपेशियों, लिगामेंट्स और डिस्क पर सामान्य से अधिक दबाव पड़ता है, शुरुआती दौर में यह हल्की अकड़न या सिरदर्द जैसा महसूस होता है, लेकिन बिना ब्रेक के लगातार मोबाइल इस्तेमाल, खराब पोस्चर और सुस्त जीवनशैली आगे चलकर लंबे समय तक रहने वाले दर्द और यहां तक की नसों पर दबाव का कारण बन जाती है.

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कैसे करें इस समस्या से बचाव

इससे बचाव के लिए हर 25 से 30 मिनट में मोबाइल से ब्रेक लें, स्क्रीन को आंखों के स्तर के करीब रखें और गर्दन व कंधों की स्ट्रेचिंग करें. इसके साथ ही कोर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को अपनी लाइफस्टाइल में शामिल करना भी जरूरी है. पेट, पीठ और कमर के आसपास की मांसपेशियों को मजबूत बनाने से रीढ़ को बेहतर सपोर्ट मिलता है और शरीर का पोस्चर बनाए रखने में मदद मिलती है.

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