उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में शादी समारोह के दौरान भारतीय सेना के क्लर्क दुष्यंत कुमार की हार्ट फेल होने से मौत हो गई. चचेरे भाई देवकरण की शादी में शामिल होने के लिए दुष्यंत 5 नवंबर को छुट्टी पर आए थे. बैंक्वेट हॉल में घुड़चढ़ी के दौरान रात करीब 2:30 बजे पत्नी के साथ डीजे पर डांस करते वक्त उनके सीने में अचानक दर्द उठा और वे गिर पड़े, जिसके बाद अस्पताल में उपचार के दौरान उनकी जान चली गई.

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शादी की खुशियां पलभर में मातम में बदलीं

नागल क्षेत्र स्थित पनियाली कासिमपुर गांव में मंगलवार रात दूल्हे के चचेरे भाई दुष्यंत के अचानक गिरने से परिजन घबरा गए और उन्हें तुरंत सीएचसी ले गए. वहां हालत नाजुक देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया. डॉक्टरों ने मौत का कारण हार्ट फेल बताया. कुछ देर पहले तक डीजे और ढोल-नगाड़ों के बीच जश्न मना रहे परिवार में मौत की खबर आते ही चीख-पुकार मच गई और माहौल गमगीन हो गया.

माता-पिता का इकलौता सहारा था दुष्यंत

परिजनों के मुताबिक, 32 वर्षीय दुष्यंत भारतीय सेना में क्लर्क थे और अपने माता-पिता के इकलौते बेटे थे. उनकी शादी करीब पांच साल पहले हुई थी, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी. इकलौते बेटे की असमय मौत से माता-पिता और पत्नी का रो-रोकर बुरा हाल है. परिवार के साथ-साथ पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है.

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पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा

थाना नागल प्रभारी राधेश्याम यादव ने बताया कि दुष्यंत पत्नी के साथ डीजे पर डांस कर रहे थे, तभी सीने में दर्द उठा और अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने हार्ट फेल से मौत की पुष्टि की. मृतक के चाचा की तहरीर पर पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है.

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