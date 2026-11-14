Jawaharlal Nehru birthday: नेहरू से मिलना चाहता था मुसोलिनी, एक घंटे बहस हुई... पंडित जी ने ठुकराया तानाशाह का न्योता?

Jawaharlal Nehru Birth anniversary: जवाहरलाल नेहरू का जीवन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, लोकतांत्रिक मूल्यों और अंतरराष्ट्रीय राजनीति के कई महत्वपूर्ण अध्यायों से जुड़ा रहा. वह सिर्फ आजादी की लड़ाई के बड़े नेता नहीं थे, बल्कि तत्कालीन दुनिया में उभर रहे तानाशाही शासन और नाजीवादी-फासीवादी विचारधारा के मुखर आलोचक भी थे. 1930 का दशक यूरोप की राजनीति का वो दौर था जब जर्मनी में नाजीवाद और इटली में फासीवाद पैर पसार रहा था, इन दो विचारधाराओं के कर्ता-धर्ता हिटलर और मुसोलिनी जैसे तानाशाह तेजी से अपना प्रभाव बढ़ा रहे थे.

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तब नेहरू एशिया के नवोदित नेता थे. साम्यवाद, स्वतंत्रता और मनुष्यता की उनकी विचारधारा यूरोप के औपनिवेशिक तेजी में जनमानस की इच्छा बनती जा रही थी. इस दौर में नेहरू ने विचारों के विरोध करने का रास्ता चुना. इसका एक दिलचस्प उदाहरण 1936 में रोम में देखने को मिला. ये वो मौका था जब नेहरू अपनी पत्नी को खो चुके थे.

दरअसल, फरवरी 1936 में नेहरू अपनी पत्नी कमला नेहरू के साथ स्विट्जरलैंड में थे. कमला नेहरू का 28 फरवरी 1936 को लॉजेन में निधन हो गया. पत्नी की अस्थियां लेकर भारत लौटते समय नेहरू को रोम से होकर गुजरना था. इसी दौरान इटली के तानाशाह बेनिटो मुसोलिनी ने उनसे मुलाकात की इच्छा जताई.

नेहरू ने इस घटना का वर्णन अपनी आत्मकथा An Autobiography में किया है. नेहरू लिखते हैं, "28 फरवरी, 1936 को जब लॉज़ेन में मेरी पत्नी का निधन हुआ, तब मैं उनके साथ था. कुछ समय पहले ही मुझे यह खबर मिली थी कि मुझे दूसरी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया है. इसके तुरंत बाद मैं हवाई मार्ग से भारत लौट आया और रास्ते में, रोम में, मेरा एक अनोखा अनुभव रहा.मेरे रवाना होने से कुछ दिन पहले मुझे एक संदेश मिला था कि जब मैं रोम से होकर निकलूं तो सिग्नोर मुसोलिनी मुझसे मिलना चाहते हैं."

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मुसोलिनी ने पहले भी यह संदेश भिजवाया था कि वह नेहरू से मिलना चाहता है. कमला नेहरू के निधन के बाद इटली के काउंसल ने नेहरू से मुलाकात कर मुसोलिनी की ओर से संवेदना भी प्रकट की थी.

लेकिन नेहरू इस मुलाकात को लेकर सहज नहीं थे. उन्हें आशंका थी कि मुसोलिनी इस मुलाकात का इस्तेमाल अपने फासीवादी शासन के प्रचार के लिए कर सकता है. उस समय इटली ने अफ्रीकी देश इथियोपिया पर हमला कर रखा था.

नेहरू अपनी किताब में लिखते हैं, "फासीवादी शासन के प्रति मेरी कड़ी असहमति के बावजूद मैं आम तौर पर सिग्नोर मुसोलिनी से मिलना चाहता था, ताकि खुद जान सकूं कि दुनिया के मामलों में इतनी अहम भूमिका निभाने वाला व्यक्ति आखिर कैसा है."

"लेकिन तब मैं इंटरव्यू के मूड में नहीं था. जो चीज मेरे रास्ते में और भी अधिक आ गई, वह थी इथियोपिया में इटली का सैन्य अभियान जारी रहना और मेरी आशंका थी कि इस तरह के साक्षात्कार का उपयोग अनिवार्य रूप से फासीवादी प्रचार के लिए किया जाएगा. मेरी ओर से कोई भी इनकार दूर तक नहीं जाएगा. मुझे याद है कि कैसे गांधी 1931 में जब रोम से गुजरे थे तो उन्होंने जिओर्नेल डी इटालिया में एक फर्जी साक्षात्कार दिया था."

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नेहरू कहते हैं कि उन्हें इटली जाने वाले भारतीयों के फासीवादी प्रचार के लिए उनकी इच्छा के विरुद्ध इस्तेमाल किए जाने के कई अन्य उदाहरण भी याद आए. उन्हें आश्वासन दिया गया कि उनके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा और साक्षात्कार पूरी तरह से निजी होगा. फिर भी नेहरू ने इससे बचने का फैसला किया, और उन्होंने विनम्रता से नेहरू को इनकार कर दिया.

लेकिन तानाशाह होते हुए भी मुसोलनी पंडितजी के आभा के प्रभाव में था. नेहरू जब रोम पहुंचे तो मुसोलिनी के चीफ ऑफ प्रोटोकॉल ने उनसे मुलाकात की व्यवस्था की जानकारी दी. अधिकारी ने बताया कि शाम छह बजे मुसोलिनी उनसे मिलने वाले हैं और सब कुछ तय हो चुका है.

नेहरू लिखते हैं, "हालांकि, मैं रोम से होकर गुजरने से बच नहीं सका, क्योंकि जिस डच K.L.M. विमान से मैं यात्रा कर रहा था, उसे वहां एक रात रुकना था. रोम पहुंचने के कुछ ही समय बाद, एक उच्च अधिकारी मुझसे मिलने आए और उन्होंने मुझे उसी शाम मुसोलिनी से मिलने का निमंत्रण दिया. उन्होंने बताया कि सब कुछ पहले ही तय हो चुका था. मुझे हैरानी हुई और मैंने उन्हें याद दिलाया कि मैं पहले ही मना कर चुका था. हमारी एक घंटे तक बहस होती रही, लेकिन तनाव बढ़ता ही गया; यह मेरे लिए बहुत थका देने वाला घंटा था और शायद दूसरी तरफ वाले व्यक्ति के लिए तो और भी ज्यादा. मुलाकात का तय समय आ गया था और आखिरकार मेरी ही बात मानी गई. मुसोलनी के महल में एक टेलीफोन संदेश भेजा गया कि मैं नहीं आ सकता."

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यह घटना नेहरू के राजनीतिक व्यक्तित्व का एक अहम पहलू सामने लाती है. वह अंतरराष्ट्रीय राजनीति में प्रभावशाली लोगों से मिलने के इच्छुक जरूर थे, लेकिन किसी तानाशाही शासन को वैधता देने या उसके प्रचार का हिस्सा बनने को तैयार नहीं थे.

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