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अमेरिका में हजारों उड़ानें रद्द, ट्रैफिक सिस्टम हुआ फेल, कम्युनिकेशन सिस्टम में आई खराबी

अमेरिका में अचानक से सभी फ्लाइट्स के टेकऑफ पर ब्रेक लगा दी गई, जिसकी वजह से 11 हजार से ज्यादा फ्लाइट्स प्रभावित हुई हैं और हजारों यात्री एयरपोर्ट पर फंसे रहे. इसकी वजह से एयरपोर्ट पर भारी भीड़ जमा हो गई. इसके पीछे की वजह कम्युनिकेशन सिस्टम में खामी है.

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अमेरिका में फ्लाइट्स कैंसिल की वजह से यात्री परेशान हुए. (Photo:Reuters)
अमेरिका में फ्लाइट्स कैंसिल की वजह से यात्री परेशान हुए. (Photo:Reuters)

अमेरिका में अचानक से सभी उड़ानों के टेकऑफ को रोक दिया गया, जिसकी वजह से एयरपोर्ट पर लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा. दरअसल, अमेरिका में शुक्रवार को एयर ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर का कम्युनिकेशन सिस्टम फेल हो गया, जिसकी वजह पूरे अमेरिका में हवाई यात्राएं प्रभावित हुई. रिपोर्ट में बताया है कि इस दौरान हजारों यात्री एयरपोर्ट्स पर फंसे रहे और 11 हजार से ज्यादा उड़ाने प्रभावित हुईं हैं. 

फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) ने पूर्वी अमेरिका के समयनुसार दोपहर 3:45 बजे (भारतीय समयनुसार रात 2:24 बजे) देशभर में ग्राउंड स्टॉप का आदेश जारी किया गया है. इस ऑर्डर के तहत देशभर में जमीन पर मौजूद फ्लाइट्स को उड़ान भरने से रोक दिया गया. वहीं, पहले से हवा में मौजूद विमानों को अपने डेस्टिनेशन तक जाने और लैंडिंग ककी अनुमति दी गई है. 

कम्युनिकेशन ग्लिच का असर दूसरे देशों पर भी दिखाई दिया 

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कम्युनिकेशन ग्लिच का असर जल्द ही दूसरे देशों में भी देखने को मिला. एयरलाइंस को अपने उड़ान शेड्यूल संभालने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से यूरोप से आने वाली उड़ानें भी रद्द करनी पड़ी हैं. बोस्टन और न्यूयॉर्क से लेकर सिएटल और लॉस एंजिल्स तक एयरपोर्ट पर यात्रियों की भीड़ जमा हो गई. साथ ही एयरपोर्ट पर डिस्प्ले बोर्ड पर देरी और कैंसिलेशन की जानकारी भर गई. 

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यह भी पढ़ें: अमेरिका में सभी उड़ानों पर अचानक ब्रेक, बोस्टन समेत कई एयरपोर्ट्स पर हजारों यात्री फंसे

 डोनाल्ड ट्रंप ने कहा,  साइबर अटैक नहीं हुआ है 

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक न्यूज चैनल को दिए गए इंटरव्यू में कहा है कि फ्लाइड्स टेकऑफ में आई इस परेशानी के पीछे साइबर अटैक या आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI) की भूमिका नजर नहीं आ रही है. वहीं, माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है कि उसके पास भी ऐसा कोई संकेत नहीं है कि FAA द्वारा देशभर में उड़ानों पर लगाई गई रोक उसकी किसी सर्विस से संबंधित है. 

यह भी पढ़ें: माइक्रोसॉफ्ट ठप! Satya Nadella पर उठे सवाल, AI की दौड़ में पुराने इंजीनियरों को भूल गई कंपनी?

2001 के बाद दूसरी बार ऐसा हुआ 

11 सितंबर 2001 के हमलों के बाद अमेरिका में यह दूसरी बात था, जब अमेरिका में उड़ानों पर रोक लगाई गई है. इससे पहले जनवरी 2023 में FAA ने अपने नोटिस टू एयर मिशन (NOTAM) सिस्टम में खराबी के कारण घरेलू उड़ानों के टेकऑफ पर दो घंटे से भी कम समय के लिए रोक लगाई गई थी. 

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