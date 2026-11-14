ग्वालियर के कुलैथ पशु मेले में घुड़दौड़ के दौरान घोड़ी की मौत, LIVE VIDEO आया सामने

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आयोजित कुलैथ पशुपालन सम्मेलन सह पशु मेले में एक दुखद घटना सामने आई है. यहां घुड़दौड़ प्रतियोगिता के दौरान चैतगांव से आई तेजस्विनी नाम की घोड़ी की मौत हो गई. दौड़ते समय घोड़ी अचानक जमीन पर गिर पड़ी. घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें उसके गिरने का दृश्य दिखाई दे रहा है.

और पढ़ें

दौड़ के दौरान अचानक गिरी घोड़ी

दरअसल, कुलैथ में विशाल पशुपालन सम्मेलन सह पशु मेले का आयोजन किया गया था. इसमें बड़ी संख्या में पशुपालकों और किसानों ने हिस्सा लिया. मेले में ग्रामीण संस्कृति और पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए बैलगाड़ी दौड़ के साथ घुड़दौड़ प्रतियोगिता भी रखी गई थी.

इसी प्रतियोगिता में चैतगांव से तेजस्विनी नाम की घोड़ी शामिल हुई थी. दौड़ के दौरान वह अचानक गिर पड़ी. बताया जा रहा है कि घोड़ी की मौके पर ही मौत हो गई.

सामने आया घटना का वीडियो

घटना का वीडियो सामने आने के बाद मामला चर्चा में है. वीडियो में तेजस्विनी दौड़ के दौरान अचानक गिरती दिखाई दे रही है. हालांकि, उसकी मौत की वास्तविक वजह अभी स्पष्ट नहीं हुई है. देखें VIDEO:-

पशुओं की सुरक्षा को लेकर उठे सवाल

Advertisement

पशुपालन मेले का उद्देश्य पशुधन संरक्षण और पशुपालन को बढ़ावा देना है. ऐसे आयोजन में प्रतियोगिताओं के दौरान पशुओं की सेहत और सुरक्षा का ध्यान रखना भी जरूरी है.

तेजस्विनी की मौत के बाद सवाल उठ रहे हैं कि प्रतियोगिता से पहले घोड़ी के स्वास्थ्य की जांच की गई थी या नहीं और दौड़ के दौरान पशुओं की सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम थे.

फिलहाल घोड़ी की मौत के कारणों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. वास्तविक वजह जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी.

---- समाप्त ----