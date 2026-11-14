ग्रीस में काव्या मारन संग शादी के बाद लंबा ब्रेक ले रहे हैं अनिरुद्ध रविचंदर? सामने आया वापसी का बड़ा प्लान

म्यूजिशियन अनिरुद्ध रविचंदर बिजनेसवुमन काव्या मारन के साथ शादी के बाद, जनवरी 2027 तक अपने काम से ब्रेक लेने की योजना बना रहे हैं. एक रिपोर्ट के मुताबिक, वे अगले साल फिर से काम शुरू कर सकते हैं, और ब्रेक के बाद उनके शुरुआती प्रोजेक्ट्स में कमल हासन की आने वाली फिल्म 'संडियार' शामिल हो सकती है.

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क्या अनिरुद्ध रविचंदर ब्रेक लेने वाले हैं?

'वलई पेचु' (Valai Pechu) की एक रिपोर्ट के अनुसार, अनिरुद्ध अगले कुछ महीनों तक काम से दूर रहने की योजना बना रहे हैं और जनवरी 2027 में अपने काम पर वापस लौट सकते हैं.

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माना जा रहा है कि वे कमल हासन की फिल्म 'संडियार' के टीज़र के साथ अपने काम के अगले चरण की शुरुआत करेंगे. इसी समय के आसपास फिल्म की शूटिंग भी शुरू होने की संभावना है. हालांकि, अनिरुद्ध ने ब्रेक लेने या काम पर वापस लौटने के बारे में अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है.

अनिरुद्ध रविचंदर और काव्या मारन की शादी

अनिरुद्ध और काव्या मारन ने 11 नवंबर को ग्रीस में एक निजी समारोह में शादी की. इस जोड़े ने पारंपरिक रीति-रिवाजों के बजाय एक सादे 'आत्म-सम्मान' (self-respect) विवाह समारोह को चुना. बताया जा रहा है कि इस समारोह के दौरान उन्होंने एक-दूसरे को पेंडेंट पहनाए.

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काव्या, सन ग्रुप के चेयरमैन कलानिधि मारन की बेटी हैं. उन्हें इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) मैचों के दौरान सनराइजर्स हैदराबाद की मालकिन के रूप में देखा जाता है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, शादी से एक दिन पहले, 10 नवंबर को अनिरुद्ध और काव्या ने एक-दूसरे को अंगूठियां पहनाई थीं. इस शादी में सुपरस्टार रजनीकांत भी मौजूद थे और उन्होंने नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद दिया.

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खबरों के अनुसार, यह कपल 21 नवंबर को एक लग्जरी होटल में एक भव्य रिसेप्शन देने वाला है. इस जश्न में फिल्म इंडस्ट्री की कई बड़ी हस्तियों के शामिल होने की उम्मीद है, जिनमें कमल हासन, थलापति विजय, शाहरुख खान, अल्लू अर्जुन और अजित कुमार शामिल हैं.

प्रोफेशनल मोर्चे पर बात करें तो, अनिरुद्ध ने हाल ही में नेल्सन दिलीपकुमार की फिल्म 'जेलर 2' के लिए म्यूजिक तैयार किया है, जिसमें रजनीकांत मुख्य भूमिका में हैं. फिल्म में एसजे सूर्या, विद्या बालन, सूरज वेंजारामूडु, मिथुन चक्रवर्ती और योगी बाबू भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं.

संदियार के अलावा अनिरुद्ध के पास कई प्रोजेक्ट हैं. उनकी आने वाली फिल्मों में रजनीकांत की धर्मन, डेयर डेविल, इंडियन 3, किंग, अल्लू अर्जुन की AA23 और एसटीआर की अरासन शामिल हैं.

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