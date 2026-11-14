Best Places to Visit in Rajasthan: शाही किले, सुनहरा रेगिस्तान और खूबसूरत झीलें... नवंबर में घूमने के लिए बेस्ट हैं राजस्थान की ये 10 जगहें

Best Places to Visit in Rajasthan: राजस्थान भारत का एक ऐसा राज्य है, जहां घूमने के लिए आपको एक से बढ़कर एक खूबसूरत जगहें मिलेंगी. यहां कहीं ऊंची-ऊंची पहाड़ियों पर बने पुराने किले हैं तो कहीं झीलों के बीच बने शानदार महल और रंग-बिरंगी गलियां हैं. राजस्थान की खास बात यह है कि यहां आपको घूमने के साथ-साथ देश के इतिहास, शाही रहन-सहन, पुरानी परंपराओं और स्थानीय संस्कृति को करीब से जानने का मौका मिलता है. जयपुर के हवा महल से लेकर उदयपुर की खूबसूरत झीलों और जैसलमेर के सुनहरे रेगिस्तान तक, हर जगह का अपना अलग आकर्षण है.

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अगर आप नवंबर में कहीं घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं तो राजस्थान एक अच्छा विकल्प हो सकता है. इस महीने यहां का मौसम सुहावना रहता है, जिससे किले, महल और ऐतिहासिक जगहों को घूमना आसान हो जाता है. ऐसे में आइए जानते हैं राजस्थान की उन 10 खूबसूरत जगहों के बारे में, जहां आप अपनी छुट्टियां यादगार बना सकते हैं.

जयपुर सिटी पैलेस (Jaipur City Palace)

जयपुर का सिटी पैलेस शहर की सबसे खूबसूरत ऐतिहासिक जगहों में से एक है. इसका निर्माण महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने 1729 से 1732 के बीच करवाया था. इस महल में राजस्थानी और मुगल शैली की शानदार वास्तुकला देखने को मिलती है. यहां कई खूबसूरत आंगन, बगीचे और इमारतें हैं. चंद्र महल और मुबारक महल यहां के खास आकर्षण हैं. चंद्र महल के एक हिस्से में संग्रहालय भी है, जहां शाही परिवार से जुड़ी कई पुरानी चीजें देख सकते हैं.

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अजमेर शरीफ दरगाह (Ajmer Sharif Dargah)

अजमेर शरीफ दरगाह राजस्थान की प्रमुख धार्मिक जगहों में से एक है. यह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, जिन्हें ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है. यहां हर साल बड़ी संख्या में लोग जियारत करने पहुंचते हैं. दरगाह में सफेद संगमरमर की खूबसूरत इमारतें, बड़े दरवाजे और शाहजहां द्वारा बनवाई गई मस्जिद देखने को मिलती है. अगर आप अजमेर जा रहे हैं तो इस ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल के दर्शन जरूर कर सकते हैं.

आमेर किला (Amer Fort)

जयपुर से लगभग 11 किलोमीटर दूर स्थित आमेर किला राजस्थान की शाही विरासत की खूबसूरत मिसाल है. गुलाबी और पीले बलुआ पत्थरों से बना यह किला दूर से ही बेहद शानदार दिखाई देता है. इसका निर्माण राजा मानसिंह ने 1592 में करवाया था. किले के अंदर बड़े-बड़े दरवाजे, खूबसूरत आंगन और शीश महल देखने लायक हैं. यहां राजपूत और मुगल वास्तुकला का सुंदर मेल दिखाई देता है. इतिहास और पुराने महलों में दिलचस्पी रखने वालों के लिए यह जगह खास है.

लेक पैलेस, उदयपुर (Lake Palace)

उदयपुर की पिछोला झील के बीच बना लेक पैलेस शहर की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है. सफेद संगमरमर से बना यह महल पानी के बीच किसी सपने जैसा दिखाई देता है. इसका निर्माण महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने 18वीं शताब्दी में करवाया था. पहले यह शाही परिवार के आराम करने की जगह हुआ करता था, लेकिन अब इसे लग्जरी होटल में बदल दिया गया है. झील के चारों ओर पहाड़ और महल का खूबसूरत नजारा यहां आने वाले पर्यटकों को खूब पसंद आता है.

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नाहरगढ़ किला (Nahargarh Fort)

जयपुर की पहाड़ियों पर बना नाहरगढ़ किला शहर का शानदार नजारा देखने के लिए मशहूर है. इस किले का निर्माण 1734 में महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने करवाया था. पहले इसका नाम सुदर्शनगढ़ था, लेकिन बाद में इसे नाहरगढ़ कहा जाने लगा. किले के अंदर महल, मंदिर और खूबसूरत बगीचे देखने को मिलते हैं. यहां बना माधवेंद्र पैलेस भी पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है. अगर आप जयपुर में भीड़भाड़ से थोड़ा दूर सुकून के पल बिताना चाहते हैं तो यहां जा सकते हैं.

कुलधरा गांव (Kuldhara Village)

राजस्थान के जैसलमेर में स्थित कुलधरा गांव अपनी रहस्यमयी कहानियों के लिए मशहूर है. कहा जाता है कि करीब 300 साल पहले यहां पालीवाल ब्राह्मण समुदाय के लोग रहते थे, लेकिन एक रात अचानक पूरा गांव खाली हो गया. इसके पीछे दीवान सलीम सिंह के अत्याचारों की कहानी सुनाई जाती है. हालांकि, कुछ लोगों का मानना है कि पानी की कमी या भूकंप भी गांव के खाली होने की वजह हो सकते हैं. आज यहां पुराने मकानों के खंडहर, मंदिर और गलियां देखने को मिलती हैं. रहस्यमयी जगहों को देखने का शौक है तो कुलधरा घूमने जा सकते हैं.

जयगढ़ किला (Jaigarh Fort)

जयपुर की अरावली पहाड़ियों में स्थित जयगढ़ किला अपनी शानदार बनावट और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है. इसका निर्माण 1726 में राजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने आमेर किले की सुरक्षा के लिए करवाया था. यहां से आमेर किले और आसपास की पहाड़ियों का खूबसूरत नजारा दिखाई देता है. किले के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी पहिएदार तोपों में से एक जयवाण तोप भी रखी हुई है. इसके अलावा यहां कई पुराने महल और इमारतें देखने को मिलती हैं.

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नीमराना किला (Neemrana Fort)

दिल्ली और जयपुर के बीच स्थित नीमराना किला वीकेंड ट्रिप के लिए अच्छी जगह है. 15वीं शताब्दी में बने इस किले को अब एक लग्जरी हेरिटेज होटल में बदल दिया गया है. पहाड़ी पर बने इस किले में कई मंजिलें, खूबसूरत बगीचे और स्विमिंग पूल हैं. यहां आप पुराने शाही महल में ठहरने के साथ जिपलाइनिंग जैसी एक्टिविटी का भी मजा ले सकते हैं. अगर आप रोजमर्रा की भागदौड़ से दूर कुछ समय सुकून से बिताना चाहते हैं तो नीमराना घूमने जा सकते हैं.

जैसलमेर किला (Jaisalmer Fort)

जैसलमेर का किला अपनी सुनहरी दीवारों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है. इसे सोनार किला या गोल्डन फोर्ट भी कहा जाता है. इसका निर्माण 1156 में राजा रावल जैसल ने करवाया था. पीले बलुआ पत्थरों से बना यह किला सुबह से शाम तक अलग-अलग रंगों में नजर आता है. खासकर सूर्यास्त के समय इसकी दीवारें सुनहरे रंग की दिखाई देती हैं. किले के अंदर पुराने मंदिर, राजमहल, हवेलियां और बाजार हैं. यहां घूमते हुए आपको राजस्थान की पुरानी संस्कृति और शाही इतिहास को करीब से देखने का मौका मिलेगा.

हवा महल (Hawa Mahal)

जयपुर की पहचान माने जाने वाले हवा महल को देखने के लिए हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं. गुलाबी और लाल बलुआ पत्थरों से बने इस महल का निर्माण 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था. इसकी सबसे खास बात इसकी 953 छोटी-छोटी खिड़कियां हैं, जिन्हें झरोखे कहा जाता है. इन खिड़कियों को इस तरह बनाया गया था कि शाही परिवार की महिलाएं बिना किसी की नजर में आए बाहर के बाजार और त्योहारों को देख सकें. महल की खूबसूरत बनावट और अनोखी वास्तुकला इसे जयपुर की खास जगहों में शामिल करती है.

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नवंबर में राजस्थान घूमना क्यों है खास?

नवंबर में राजस्थान का मौसम घूमने-फिरने के लिए काफी अच्छा रहता है. इस दौरान तेज गर्मी से राहत मिलती है और आप आराम से किले, महल, झील और ऐतिहासिक जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं. जयपुर, उदयपुर, अजमेर और जैसलमेर जैसे शहरों को एक ही ट्रिप में शामिल करके अपनी छुट्टियों को यादगार बना सकते हैं. हालांकि, यात्रा पर निकलने से पहले होटल, टिकट और घूमने वाली जगहों के समय की जानकारी जरूर ले लें.

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