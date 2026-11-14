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'यह दूसरा 9/11 नहीं है...', अमेरिका में उड़ानें रोके जाने पर ट्रंप प्रशासन ने क्या कहा

अमेरिका में क्षेत्रीय एयर ट्रैफिक कंट्रोल केंद्रों में तकनीकी खराबी के कारण FAA ने सभी विमानों की उड़ानें रोक दी हैं. सुरक्षा प्रमुख ने स्पष्ट किया है कि यह कोई खतरनाक हमला नहीं है और यह संचार व्यवस्था में रुकावट के कारण हुआ है. राष्ट्रपति ट्रंप को इस स्थिति की जानकारी दे दी गई है.

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ATC केंद्रों में कम्युनिकेशन से जुड़े गंभीर तकनीकी खराबी आने के बाद FAA ने सभी उड़ानों को ग्राउंड स्टॉप कर दिया है. (सांकेतिक तस्वीर)
ATC केंद्रों में कम्युनिकेशन से जुड़े गंभीर तकनीकी खराबी आने के बाद FAA ने सभी उड़ानों को ग्राउंड स्टॉप कर दिया है. (सांकेतिक तस्वीर)

अमेरिका में सभी विमानों की उड़ान पर रोक लगा दी गई है. ATC केंद्रों में संचार व्यवस्था में तकनीकी खराबी आने के बाद FAA ने सभी उड़ानों को ग्राउंड स्टॉप कर दिया है. हालांकि, अमेरिकी सुरक्षा प्रमुख ने साफ किया है कि 'यह दूसरा 9/11 नहीं है.' उन्होंने इसे संचार व्यवस्था में रुकावट बताया है. 

अमेरिकी होमलैंड सुरक्षा विभाग के प्रमुख ने शुक्रवार को साफ कहा कि लोगों को डरने की जरूरत नहीं है. उन्होंने बताया कि इस स्थिति के बारे में राष्ट्रपति ट्रंप को जानकारी दे दी गई है. वहीं, जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या यह कोई खतरनाक हमला है तो उन्होंने इससे साफ इनकार किया. 

किसी खतरनाक हमले का संकेत नहीं: US सुरक्षा प्रमुख

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उन्होंने कहा, 'इसका पहले से कोई संकेत नहीं था, और अभी तक ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है कि यह हमारे खिलाफ कोई खतरनाक हमला है. फिलहाल यह सिर्फ संचार व्यवस्था में रुकावट है.' वहीं अमेरिकी होमलैंड सुरक्षा विभाग के प्रमुख मार्कवेन मुल्लिन ने कहा कि वह किसी भी संभावना से इनकार नहीं कर रहे हैं. उन्होंने उड़ान भरने वाले लोगों की सुरक्षा को अपनी प्राथमिकता बताया है. 

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उन्होंने कहा, 'हमारी पहली प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि सभी यात्री सुरक्षित रहें और हम अपनी सेवाएं फिर से बहाल कर सकें.' उन्होंने विमान में सवार लोगों के परिवारों को आश्वासन दिया है कि उन लोगों को सुरक्षित तरीके से लाया जा रहा है. 

यह भी पढ़ें: अमेरिका में सभी उड़ानों पर अचानक ब्रेक, बोस्टन समेत कई एयरपोर्ट्स पर हजारों यात्री फंसे

अमेरिका के इतिहास में तीन बार हुई ऐसी घटना

अमरीकी उड्डयन इतिहास में इस तरह सभी फ्लाइट्स का ग्राउंडेड हो जाना, एक रेयर केस है. अमेरिका के इतिहास में ऐसी तीन घटनाएं हुई हैं. 9/11 आतंकी हमले के बाद पूरे अमेरिका में हवाई यातायात को पूरी तरह रोक दिया गया था. इसके बाद जनवरी 2023 में भी ऐसी घटना हुई थी. उस समय फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) के NOTAM (Notice to Air Missions) कंप्यूटर सिस्टम में आई एक तकनीकी खराबी के कारण विमानों को रोका गया था.

शुक्रवार को क्षेत्रीय एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) केंद्रों में कम्युनिकेशन से जुड़े गंभीर तकनीकी खराबी आने के बाद फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) ने सभी उड़ानों को ग्राउंड स्टॉप किया है. 

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