भारत में पाकिस्तान के मंत्री की मौजूदगी को लेकर विदेश मंत्रालय ने साफ किया है कि उन्हें शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के तहत आयोजित बहुपक्षीय कार्यक्रम में शामिल होने के लिए न्योता दिया गया है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि SCO के सभी सदस्य देशों को इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है.

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भारत 20 से 22 नवंबर तक नई दिल्ली में पहले SCO सिविलाइजेशन डायलॉग की मेजबानी कर रहा है. रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बताया कि यह SCO के ढांचे के तहत आयोजित होने वाला बहुपक्षीय कार्यक्रम है. इसके लिए संगठन के सभी सदस्य देशों के अलावा पर्यवेक्षक देशों और संवाद साझेदारों को भी न्योता भेजा गया है.

इस कार्यक्रम का उद्घाटन आज शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे. विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान को आमंत्रित करना किसी द्विपक्षीय पहल का हिस्सा नहीं, बल्कि SCO के सभी सदस्यों को बुलाने की प्रक्रिया के तहत है.

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