तमिल सिनेमा की ओर से हर रोज एक ऐसी फिल्म आती है, जो आपको पूरी तरह हैरान करके छोड़ देती है. कुछ की कहानियां, तो कुछ की प्रस्तुति आपको सरप्राइज करती है. ऐसी ही एक फिल्म सिनेमाघरों में ओम: ऑपरेशन मोल नाम से लगी है, जिसमें साउथ से सितारे धनुष, मामूटी, साई पल्लवी, श्रीलीला और बॉलीवुड एक्टर नसीरुद्दीन शाह हैं.

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फिल्म के करीब 90 मिनट बीतने के बाद, जब कहानी में भावनाएं तेज हो जाती हैं और तनाव बढ़ने लगता है, तब दर्शकों को लगता है कि अब धनुष का किरदार कोई बड़ा कारनामा करेगा और हीरो की तरह छा जाएगा. लेकिन डायरेक्टर राजकुमार पेरियासामी कुछ अलग करते हैं.

अपने प्रोटेगनिस्ट को अजेय हीरो दिखाने के बजाय उसकी कमजोरियों को सामने लाते हैं. फिल्म का एक सीन ऐसा है, जो धनुष के किरदार को मानसिक रूप से पूरी तरह तोड़कर रख देता है. यहीं फिल्म बता देती है कि वो बाकी स्पाई थ्रिलर फिल्मों से अलग है. ये कोई आम पुलिस जांच वाली फिल्म नहीं है.

क्या है फिल्म की कहानी?

स्पेशल टास्क फोर्स की प्रमुख नित्या रेड्डी (साई पल्लवी) को आंध्र प्रदेश में लाल चंदन की तस्करी करने वाले नेटवर्क को खत्म करने की जिम्मेदारी मिलती है. इस तस्करी के पूरे कारोबार के पीछे अब्दुल हमीद (नसीरुद्दीन शाह) का हाथ है. नित्या इस नेटवर्क में घुसने के लिए पलानी (धनुष) को एक अंडरकवर मिशन पर भेजती हैं. उसका निशाना तमिलनाडु के रेड हिल्स इलाके में अपना दबदबा रखने वाला बर्मा कार्तिकेयन उर्फ सिया (मामूटी) है .

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पलानी, तिरुकुमारन नाम के फोटोग्राफर का भेष बनाकर सिया के गैंग में शामिल हो जाता है. धीरे-धीरे वो नित्या के मिशन का अहम हिस्सा बन जाता है. लेकिन जैसे-जैसे ऑपरेशन आगे बढ़ता है, उसकी जिम्मेदारी और निजी जिंदगी के बीच टकराव शुरू हो जाता है. पलानी, नित्या और सिया, तीनों को अपने-अपने नुकसान और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है.

फर्स्ट हाल्फ में धीमी पड़ जाती है फिल्म

राजकुमार पेरियासामी की फिल्म लाल चंदन की तस्करी से शुरू होती है. इसमें दिखाया गया है कि कैसे तस्कर आदिवासियों का शोषण करते हैं और उन्हें मजदूरी करने के लिए मजबूर करते हैं. धनुष, ममूटी और साई पल्लवी के किरदारों को विस्तार से पेश किया गया है. उनकी पिछली जिंदगी और मिशन के पीछे की वजहें भी बताई जाती हैं.

लेकिन फिल्म को अपनी कहानी आगे बढ़ाने में काफी समय लगता है. पहला हाल्फ जरूरत से ज्यादा जानकारी और लंबे संवादों से भरा है. इस दौरान कहानी में ना तो रोमांच ठीक से पैदा हो पाता है और ना ही आपकी दिलचस्पी बनी रहती है. फिल्म के बड़े स्तर और शानदार कलाकारों के बावजूद यह कई बार उबाऊ लगने लगती है.

डायरेक्टर और उनकी टीम ने फिल्म के विषय पर काफी रिसर्च की है, इसमें कोई शक नहीं है. लेकिन पहले 90 मिनट में इतनी सारी जानकारी भर देना फिल्म के लिए नुकसानदायक साबित होता है. खासतौर पर धनुष और श्रीलीला के बीच शादीशुदा रिश्ते में चल रही अनबन वाले हिस्सों को छोटा किया जा सकता था, क्योंकि ये कहानी को ज्यादा आगे नहीं बढ़ाते.

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फिल्म में असली तेजी इंटरवल के आसपास आती है, जब धनुष का किरदार पलानी भावनात्मक रूप से टूट जाता है. इसके बाद कहानी अपनी पकड़ बनाना शुरू करती है. धीरे-धीरे गैरजरूरी चीजें पीछे छूट जाती हैं और अंडरकवर मिशन, नित्या रेड्डी का दर्द और हिम्मत, साथ ही सिया के किरदार में होने वाला बदलाव कहानी का केंद्र बन जाता है. इस मोड़ के बाद फिल्म अपने किरदारों की परेशानियों को ज्यादा अच्छे से दिखाती है और कहानी में भावनात्मक गहराई आने लगती है.

सिर्फ एक्शन और हीरोइज्म पर नहीं है फिल्म का जोर

डायरेक्टर राजकुमार पेरियासामी शुरुआत से ही साफ कर देते हैं कि वो ओम: ऑपरेशन मोल को ऐसी स्पाई थ्रिलर नहीं बनाना चाहते, जिसमें हर पांच-दस मिनट में कोई बड़ा ट्विस्ट आए. फिल्म का ज्यादा ध्यान ड्रामा, भावनाओं और लोगों के फैसलों के नतीजों पर है. कुछ फैसले इंसान खुद लेता है, जबकि कुछ हालात उसे लेने पर मजबूर कर देते हैं. फिल्म इन फैसलों के रोमांच से ज्यादा उनके पीछे छिपे दर्द और इंसानी कीमत को दिखाने की कोशिश करती है.

हालांकि फिल्म पूरी तरह शानदार नहीं है. इसकी कुछ कमजोरियां इसे एक बेहतरीन फिल्म बनने से रोकती हैं. पहला हाल्फ जरूरत से ज्यादा लंबा है और डायरेक्टर कुछ जगहों पर जोखिम लेने से बचते नजर आते हैं. खासकर वहां, जहां फिल्म को ज्यादा बेबाक होने की जरूरत थी.

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आदिवासियों के शोषण जैसे मुद्दे को ठीक से नहीं दिखा पाती

ओम: ऑपरेशन मोल सिर्फ लाल चंदन की तस्करी के इर्द-गिर्द चलने वाला अंडरकवर ऑपरेशन नहीं है. फिल्म धीरे-धीरे एक ऐसी कहानी भी बन जाती है, जिसमें धनुष का किरदार पलानी जवाधू पहाड़ियों के आदिवासियों के लिए खड़ा होता है और उनका मददगार बनने की कोशिश करता है. लेकिन आदिवासी समुदाय के शोषण जैसा गंभीर मुद्दा फिल्म में बहुत कम समय के लिए दिखाया गया है.

कहानी इस अन्याय से जुड़े सवाल तो उठाती है, लेकिन उन पर गहराई से बात करने से पहले ही आगे बढ़ जाती है. इसी तरह, फिल्म पुलिस के गैरकानूनी एनकाउंटर और एक बेरहम पुलिस अधिकारी की क्रूरता को भी दिखाती है. लेकिन बाद में कहानी इस बात पर जोर देने लगती है कि पुलिस में अच्छे लोग भी होते हैं. इन दोनों पहलुओं के बीच संतुलन बनाने की कोशिश में फिल्म उन सवालों को कमजोर कर देती है, जिन्हें शुरुआत में उठाया गया था.

धनुष-मामूटी दमदार, साई पल्लवी ने मारी बाजी

धनुष के लिए ये किरदार काफी अच्छा है. इसमें भावनाओं के साथ-साथ दिमाग से काम लेने वाले कई पहलू हैं, जो उनकी एक्टिंग को निखारते हैं. मामूटी का किरदार भी काफी दिलचस्प है. उसके व्यक्तित्व में बदलाव आता है और आसपास के लोगों का दर्द, उन्हें बचाने की कोशिश और उनके लिए किए जाने वाले फैसले उसे अलग बनाते हैं. दोनों कलाकारों ने शानदार काम किया है. लेकिन फिल्म की सबसे बड़ी ताकत साई पल्लवी हैं.

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पिछले कुछ दिनों से साई पल्लवी को काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है, जिनमें से कुछ बेवजह भी थीं. अगर रामायण में उन्होंने पौराणिक किरदार के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई, तो ओम: ऑपरेशन मोल में उनकी एक्टिंग का एक बिल्कुल अलग रंग देखने को मिलता है. ये फिल्म एक बार फिर दिखाती है कि साई पल्लवी किसी भी तरह के किरदार और कहानी में खुद को ढाल सकती हैं. फिल्म के दूसरे हिस्से में जेल से भागने वाला सीन में उनकी एक्टिंग शानदार है.

श्रीलीला का रोल छोटा है, लेकिन उन्होंने ठीक काम किया है. उनका किरदार ऐसा नहीं है, जिसमें बहुत ज्यादा कुछ करने की गुंजाइश हो. इंद्रन्स एक बार फिर पिता के किरदार में दर्शकों का दिल जीतते हैं. टीएसके, प्रसन्ना और रेणु देसाई ने भी अपने सपोर्टिंग रोल अच्छे से निभाए हैं. वहीं नसीरुद्दीन शाह का किरदार निराश करता है. उनके जैसे बड़े एक्टर के लिए ये भूमिका काफी कमजोर और अधूरी लिखी हुई लगती है.

फिल्म का म्यूजिक और सिनेमैटोग्राफी

फिल्म के म्यूजिक पर बात करें, साई अभ्यंकर का संगीत शानदार है. खासकर वीजा वीरा गाना और बैकग्राउंड म्यूजिक फिल्म के माहौल को बेहतर बनाते हैं. एझिल अरासु की सिनेमैटोग्राफी और कलैवानन की एडिटिंग मिलकर फिल्म को देखने में आकर्षक बनाती हैं. जब कहानी अपनी रफ्तार खोती है, तब भी कैमरा और एडिटिंग फिल्म के तनाव और विजुअल अपील को बनाए रखने की कोशिश करते हैं.

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आखिर में कैसी है O.M: Operation Mole?

आखिर में ओम: ऑपरेशन मोल एक ईमानदार कोशिश है. ये ऐसी पुलिस ड्रामा फिल्म है, जो सिर्फ हीरो की एंट्री, बड़े एक्शन सीन या दमदार बैकग्राउंड म्यूजिक के भरोसे नहीं चलती. फिल्म अपने किरदारों की मानसिक स्थिति और उनके फैसलों के भावनात्मक असर को समझने की कोशिश करती है.

फिल्म का पहला हाल्फ कमजोर है और कुछ मुद्दों पर खुलकर बात न कर पाना इसे अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकता है. इसके बावजूद इसमें कुछ ऐसे पल हैं, जो खूबसूरती से सामने आते हैं और दर्शकों के मन में रह जाते हैं. ये फिल्म शायद वैसी जबरदस्त स्पाई थ्रिलर नहीं है, जैसी दर्शकों को उम्मीद होती है. लेकिन अपने शांत, भावनात्मक और इंसानी पलों के जरिए यह धीरे-धीरे अपनी जगह जरूर बना लेती है.

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