क्वालकॉम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्रिस्टियानो अमोन ने कंपनी में हाल में हुई बड़े पैमाने की छंटनी को प्रदर्शन पर केंद्रित कटौती बताया है. रॉयटर्स की ओर से देखे गए एक अंदरूनी ज्ञापन के मुताबिक, अमोन ने कहा कि कर्मचारियों को हटाने का फैसला उनके प्रदर्शन के आधार पर लिया गया.

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हालांकि, कर्मचारियों ने इस दावे पर सवाल उठाए हैं. पेशेवर नेटवर्किंग मंच ब्लाइंड की ओर से कर्मचारियों के जवाबों के अंदरूनी विश्लेषण में पक्षपात को छंटनी की सबसे बड़ी वजह बताया गया है. यह विश्लेषण पीपल मैटर्स के साथ साझा किया गया.

कंपनी ने प्रदर्शन को बताया आधार.

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, अमोन ने कहा कि नौकरियों में कटौती कर्मचारियों के प्रदर्शन पर केंद्रित थी. उनके मुताबिक, यह प्रक्रिया दूसरे कारणों के बजाय प्रदर्शन से जुड़े पहलुओं के आधार पर की गई.

कंपनी के इस पक्ष और कर्मचारियों की राय के बीच अंतर ने छंटनी की वजहों और फैसले लेने के तरीके पर ध्यान खींचा है.

कर्मचारियों ने पक्षपात का आरोप लगाया.

ब्लाइंड के विश्लेषण में कर्मचारियों ने छंटनी के पीछे पक्षपात को सबसे बड़ा कारण बताया. उनके जवाबों से संकेत मिला कि केवल प्रदर्शन के बजाय निजी पसंद और असमान व्यवहार ने भी यह तय करने में बड़ी भूमिका निभाई कि किन कर्मचारियों को हटाया जाएगा.

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कर्मचारियों की यह राय कंपनी की ओर से बताई गई वजह से अलग है. इससे कंपनी के दावे और कर्मचारियों की समझ के बीच फर्क सामने आया है.

ब्लाइंड ने कर्मचारियों के जवाबों का विश्लेषण किया.

पीपल मैटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, ब्लाइंड के अंदरूनी कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित विश्लेषण में क्वालकॉम की छंटनी से जुड़े कर्मचारियों के जवाबों की जांच की गई. इसमें पक्षपात वह कारण था, जिसका कर्मचारियों ने सबसे अधिक जिक्र किया.

अमोन ने कटौती को प्रदर्शन पर केंद्रित बताया, लेकिन कर्मचारियों ने सवाल किया कि क्या कंपनी छोड़ने वालों को चुनते समय प्रदर्शन ही मुख्य आधार था. उनके जवाबों में पूरी प्रक्रिया के दौरान पक्षपात को लेकर चिंता दिखाई दी.

विश्लेषण से प्रबंधन के मानदंड साबित नहीं होते.

ब्लाइंड के निष्कर्ष कर्मचारियों की राय दिखाते हैं. ये स्वतंत्र रूप से यह साबित नहीं करते कि क्वालकॉम के प्रबंधन ने छंटनी के लिए कर्मचारियों को चुनते समय किन मानदंडों का इस्तेमाल किया.

यह अंतर अहम है, क्योंकि कर्मचारियों की संख्या घटाने के लिए कंपनी की ओर से बताई गई वजह और प्रभावित कर्मचारियों के अनुभव अलग हो सकते हैं.

छंटनी को लेकर दो अलग पक्ष सामने आए.

क्वालकॉम की छंटनी को लेकर दो अलग बातें सामने आई हैं. कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने इसे कर्मचारियों के प्रदर्शन से जोड़ा है, जबकि ब्लाइंड के विश्लेषण में शामिल कर्मचारियों का मानना है कि इसमें पक्षपात की सबसे बड़ी भूमिका थी.

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यह अंतर बड़ी तकनीकी कंपनियों में पारदर्शिता और कर्मचारियों से जुड़े फैसलों की जानकारी देने के तरीके पर सवाल उठाता है. क्वालकॉम के लिए मामला केवल खत्म किए गए पदों की संख्या तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रक्रिया को निष्पक्ष माने जाने से भी जुड़ा है.

कंपनी नेतृत्व ने प्रदर्शन को कटौती का आधार बताया है, लेकिन कुछ कर्मचारी इस सफाई से सहमत नहीं हैं. उपलब्ध निष्कर्ष यह साबित नहीं करते कि प्रबंधन के फैसलों पर पक्षपात का असर पड़ा था, लेकिन वे कंपनी के पक्ष और कर्मचारियों की राय के बीच साफ अंतर जरूर दिखाते हैं.

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