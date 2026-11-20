Devuthani Ekadashi 2026: करीब चार महीने की योग निद्रा के बाद आज देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु जागने वाले हैं. मान्यता है कि श्री हरि विष्णु देवशयनी एकादशी से देवउठनी एकादशी तक योग निद्रा में रहते हैं. इस अवधि को चातुर्मास कहा जाता है. ज्योतिषविदों की मानें तो भगवान विष्णु को चार राशियां अत्यंत प्रिय हैं. इसलिए जब भी विष्णु जागृत होते हैं तो इन राशियों को विशेष फल मिलता है. आइए जानते हैं के विष्णु के जागृत होने के बाद किन राशियों की किस्मत खुल सकती है.

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वृषभ राशि

भगवान विष्णु को वृषभ राशि अत्यंत प्रिय है. इस राशि के जातक शुक्र देव हैं. देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु की कृपा से वृषभ राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है. लंबे समय से अटके कामों में गति आने के संकेत हैं. नौकरीपेशा लोगों को करियर में आगे बढ़ने के नए अवसर मिल सकते हैं. मनपसंद नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को शुभ समाचार मिल सकता है. व्यापारियों के लिए भी यह समय लाभदायक रहने की संभावना है.

कर्क राशि

देवउठनी एकादशी कर्क राशि के जातकों के लिए शुभ फलदायी हो सकती है. इस राशि का स्वामी चंद्रमा को माना गया है. भगवान विष्णु की कृपा से कार्यक्षेत्र में मेहनत और प्रतिभा की सराहना होगी. नौकरी और सामाजिक जीवन में मान-सम्मान बढ़ सकता है. लंबे समय से रुके जरूरी काम पूरे होने से मानसिक और आर्थिक राहत मिलेगी. पुराने कर्ज से मुक्ति मिलने के योग हैं. निवेश से भी अच्छा लाभ मिल सकता है.

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सिंह राशि

सूर्य के स्वामित्व वाली सिंह राशि पर भी देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विशेष कृपा रह सकती है. धन से जुड़ी परेशानियां कम होने के संकेत हैं. नौकरीपेशा लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने और बेहतर प्रदर्शन करने के अवसर मिलेंगे. अचानक धन लाभ हो सकता है. कामकाज के सिलसिले में यात्राएं लाभदायक रहेंगी. पुराने दोस्तों से मुलाकात मन प्रसन्न करेगी. निजी और व्यावसायिक जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं.

तुला राशि

शुक्र की दूसरी राशि तुला भी भगवान विष्णु को प्रिय है. ज्योतिषविदों का कहना है कि देवउठनी एकादशी तुला राशि के जातकों के लिए खुशियों और तरक्की के नए अवसर लेकर आ सकती है. नौकरी में आपके काम की सराहना होगी. पदोन्नति और वेतन वृद्धि के योग बन सकते हैं. भगवान विष्णु की कृपा से आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी, जिसका लाभ करियर में मिलेगा. संपत्ति या वाहन खरीदने की योजना सफल हो सकती है. व्यापार में मुनाफा बढ़ने और आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत हैं.

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