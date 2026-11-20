वन विभाग की टीम के हाथ में बंदूक थी. सामने रेत से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली थी. सरकारी गाड़ी उसका पीछा कर रही थी. टीम की कोशिश थी कि अवैध रेत लेकर जा रहे ट्रैक्टरों को रोका जाए. लेकिन ट्रैक्टर चालकों ने रास्ता देने के बजाय सरकारी गाड़ी को ही टक्कर मारने की कोशिश की. फिर सड़क पर रेत फैलाई और भागने लगे.

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मध्य प्रदेश के श्योपुर में गुरुवार, 20 नवंबर को कुछ ऐसा ही हुआ. राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य की टीम चंबल नदी से अवैध रेत का परिवहन रोकने के लिए गश्त कर रही थी. इस दौरान टीम ने रेत से भरी दो ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को देखा. उनका पीछा किया गया. एक ट्रैक्टर भाग निकला, जबकि दूसरे को टीम ने पकड़ लिया.

जब वन विभाग की टीम जब्त ट्रैक्टर-ट्रॉली को अपने ऑफिस ले जा रही थी, तभी कार और बाइक से आए कुछ लोगों ने रास्ता रोक लिया. उन्होंने टीम पर पत्थर और लाठी-डंडों से हमला किया. मारपीट के बीच रेत माफिया जब्त ट्रैक्टर-ट्रॉली छुड़ाकर ले गए. इस हमले में दो वनरक्षक घायल हुए. घटना के वीडियो भी सामने आए हैं.

यहां देखें वीडियो

घटनाक्रम गुरुवार सुबह करीब 11 से दोपहर 12 बजे के बीच का है. राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य की टीम श्योपुर के मानपुर-ढोढर इलाके में गश्त कर रही थी. इसी दौरान वर्धा गांव के पास टीम को रेत से भरी दो ट्रैक्टर-ट्रॉलियां दिखाई दीं. टीम ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन दोनों ट्रैक्टर मेडिकल कॉलेज रोड की तरफ भागने लगे. वन विभाग की गाड़ी उनके पीछे थी. टीम उन्हें ओवरटेक कर रोकना चाहती थी, लेकिन ट्रैक्टर चालकों ने रास्ता नहीं दिया.

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इसी दौरान एक ट्रैक्टर ने सरकारी गाड़ी को टक्कर मारकर पलटने की कोशिश की. इस वजह से टीम को पीछे हटना पड़ा. इसी बीच एक ट्रैक्टर चालक ने सड़क पर रेत फैला दी और वहां से निकल गया. हालांकि, टीम ने दूसरे ट्रैक्टर को पकड़ लिया. अब इस ट्रैक्टर-ट्रॉली को जब्त कर अभयारण्य कार्यालय ले जाया जा रहा था.

ढेंगदा चौराहे पर कार और बाइक से पहुंचे लोग

जब टीम जब्त ट्रैक्टर-ट्रॉली को नए बायपास से शिवपुरी रोड की तरफ ले जा रही थी, तभी ढेंगदा चौराहे के पास घटना ने दूसरा मोड़ ले लिया. कार और बाइक से कुछ लोग वहां पहुंचे. उन्होंने वन विभाग की गाड़ी को ओवरटेक किया और टीम पर हमला कर दिया. आरोप है कि रेत माफिया ने वनकर्मियों पर पत्थर फेंके और लाठी-डंडों से मारपीट की. इसी दौरान जब्त ट्रैक्टर-ट्रॉली को छुड़ा लिया. हमले में वनरक्षक महेश बघेल और रामलखन गुर्जर घायल हो गए. दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया.

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इस घटना के वीडियो भी सामने आए हैं. इनमें रेत से भरे ट्रैक्टरों का पीछा करती वन विभाग की गाड़ी दिखाई देती है. वीडियो में ट्रैक्टर और सरकारी वाहन के बीच रास्ते को लेकर खींचतान भी नजर आती है. एक दूसरे सीन में वन विभाग की टीम और रेत माफिया के बीच टकराव दिखाई देता है. वीडियो में कुछ कर्मचारियों के हाथों में बंदूक और ट्रैक्टर पर सवार रेत माफिया के हाथ में लकड़ी का डंडा भी दिखता है.

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एसडीओ बोले- सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हो रही थी कार्रवाई

राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य के एसडीओ संदीप रावत ने बताया कि टीम सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत अवैध रेत परिवहन रोकने के लिए कार्रवाई कर रही थी. इसी दौरान टीम पर हमला किया गया. उन्होंने कहा कि विभाग की तरफ से मामले में कार्रवाई की जा रही है. चंबल नदी से अवैध रेत का परिवहन रोकना वन विभाग और अभयारण्य की टीम के लिए चुनौती बना हुआ है. इसी सिलसिले में टीम गश्त कर रही थी. लेकिन इस बार कार्रवाई के दौरान टीम को ही हमले का सामना करना पड़ा और जब्त वाहन भी छुड़ा लिया गया.

पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ दर्ज की FIR

घटना के बाद वनरक्षक रामलखन गुर्जर की शिकायत पर श्योपुर कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज किया है. पुलिस ने ट्रैक्टर चालक वीरेंद्र रावत निवासी किन्नपुरा, लवकुश रावत निवासी मोरेका, महेश रावत निवासी अरोदरी, रूपसिंह राजौरिया और राजेंद्र रावत के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. इनके खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

श्योपुर की इस घटना में बड़ा सवाल यही है कि अवैध रेत परिवहन रोकने पहुंची टीम पर हमला कर जब्त वाहन कैसे छुड़ा लिया गया. एक तरफ वन विभाग की टीम कार्रवाई के लिए सड़क पर थी, तो दूसरी तरफ रेत माफिया ने उसे घेर लिया. घटना के वीडियो सामने आने के बाद अब पुलिस जांच में यह पता लगाना बाकी है कि हमले में कौन-कौन शामिल था और जब्त ट्रैक्टर-ट्रॉली को छुड़ाने में किसकी क्या भूमिका रही.

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