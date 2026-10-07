scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

नंदीग्राम से नगांव तक... उपचुनाव में कहां-कितनी हुई वोटिंग, 9 अक्टूबर को आएगा जनता का फैसला

देश की पांच विधानसभा सीटों और एक लोकसभा सीट पर बाय-इलेक्शन खत्म हो गया है. अब इसके नतीजे 9 अक्टूबर को सामने आएंगे. पश्चिम बंगाल विधानसभा उपचुनाव में छिटपुट हिंसा, मतदाताओं को डराने-धमकाने और मतदान में गड़बड़ी के आरोप भी सामने आए हैं.

Advertisement
X
नगांव लोकसभा सीट के उपचुनाव में करीब 76 प्रतिशत वोटिंग हुई. (Photo: PTI)
नगांव लोकसभा सीट के उपचुनाव में करीब 76 प्रतिशत वोटिंग हुई. (Photo: PTI)

भारत की पांच विधानसभा सीटों और एक लोकसभा सीट पर मंगलवार को उपचुनाव हुआ. पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम और रेजीनगर से लेकर तमिलनाडु की मदुरंतकम, धारापुरम और पुडुचेरी की थट्टनचावडी सीट तक वोटरों ने बढ़-चढ़कर मतदान किया.

पांचों विधानसभा सीटों में सबसे ज्यादा वोटिंग मदुरंतकम में हुई. यहां मतदान का करीब 86.26 फीसदी रहा. वहीं, नंदीग्राम में 80.89 फीसदी वोट पड़े, रेजीनगर में 80.07 फीसदी मतदान हुआ.

Photo: PTI

वहीं, असम की नगांव लोकसभा सीट के उपचुनाव के लिए वोटिंग मंगलवार शाम 5 बजे खत्म हुई, जिसमें 19.05 लाख मतदाताओं में से करीब 76 प्रतिशत ने अपने वोट का इस्तेमाल किया.

सम्बंधित ख़बरें

Congress Shibamoni
उपचुनाव में वोटरों ने दिखाया दम, 5 सीटों पर 80% से ज्यादा मतदान
By elections (Photo: ITG)
रेजीनगर-नंदीग्राम से नगांव तक... 6 सीटों पर थोड़ी देर में वोटिंग
By elections (Photo: ITG)
6 सीटों की जंग... नंदीग्राम से तमिलनाडु तक उपचुनाव में कहां कौन मुकाबले में
Campaigning for Nandigram, Rejinagar Assembly bypoll heats up on final day
नंदीग्राम-रेजीनगर में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन, कांग्रेस-BJP ने झोंकी ताकत
Rejinagar child death
रेजीनगर में प्रचार की गाड़ी से नाबालिग लड़की की मौत, बना सियासी मुद्दा

पश्चिम बंगाल विधानसभा उपचुनावों में छिटपुट हिंसा, मतदाताओं को डराने-धमकाने और मतदान में गड़बड़ी के आरोप भी लगे. चुनाव आयोग ने बताया कि कुछ छोटी-मोटी घटनाओं को छोड़कर मतदान शांतिपूर्ण रहा. इस बीच, कंप्लेंट मॉनिटरिंग सिस्टम को 37 और नेशनल ग्रीवेंस सर्विस पोर्टल को 60 शिकायतें मिलीं.

रेजीनगर में पुलिस के साथ टकराव के बाद AJUP प्रमुख हुमायूं कबीर को गिरफ्तार किया गया. वहीं कांग्रेस ने दोनों निर्वाचन क्षेत्रों में दोबारा मतदान की मांग की है. बता दें, तमिलनाडु की दो विधानसभा सीटों और पुडुचेरी की एक विधानसभा सीट पर 80 प्रतिशत से अधिक मतदान हुआ है. 

Advertisement

उपचुनावों को टीवीके और एआईएनआरसी के नेतृत्व वाली मौजूदा गठबंधन सरकारों की लोकप्रियता की परीक्षा के रूप में देखा जा रहा है. हालांकि, इस साल अप्रैल में हुए विधानसभा चुनावों की तुलना में तमिलनाडु और पुडुचेरी दोनों में मतदान प्रतिशत में गिरावट देखी गई.

चुनाव अधिकारियों के अनुसार, तमिलनाडु में मदुरंतकम में 86.26 प्रतिशत और धारापुरम विधानसभा क्षेत्र में 80.30 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया.

इस चुनाव का नतीजा मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवीके सरकार के प्रति जनता की राय का पैमाना होगा, जिन्होंने चुनावी मैदान में काफी उत्साह दिखाया है. उन्होंने दोनों निर्वाचन क्षेत्रों में एक-एक जनसभा को संबोधित किया और मदुरंतकम और धारापुरम में रोड शो निकाले.

पुडुचेरी के थट्टनचावडी क्षेत्र में 80.81 प्रतिशत मतदान हुआ, जबकि इस साल अप्रैल में यह 87.20 प्रतिशत था. बता दें मतगणना 9 अक्तूबर को होनी है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    नंदीग्राम से नगांव तक... उपचुनाव में कहां-कितनी हुई वोटिंग, 9 अक्टूबर को आएगा जनता का फैसला |
    Meen Tarot Rashifal 7 October 2026: रुटीन रखें, उलझन से बचें |
    Kumbh Tarot Rashifal 7 October 2026: लाभ बेहतर बना रहेगा, साथी व परिचित मददगार रहेंगे |
    Makar Tarot Rashifal 7 October 2026: दबावों से बचाव रखें, अवसरों का लाभ उठाने में जल्दी न करें |
    Dhanu Tarot Rashifal 7 October 2026: यात्राएं बढ़ाएंगे, प्रभाव बढ़ेगा |
    Vrishchik Tarot Rashifal 7 October 2026: शुभ प्रस्ताव मिलेंगे, योग्य लोगों को उचित प्रस्ताव मिलेंगे |
    Tula Tarot Rashifal 7 October 2026: वाणिज्यिक कार्य बनेंगे, सुख बढ़त पर रहेगा |
    Kanya Tarot Rashifal 7 October 2026: कार्य-व्यापार में सफलता पाएंगे, निजी विषयों में उमंग उत्साह रहेगा |
    Singh Tarot Rashifal 7 October 2026: करीबियों का सहयोग रहेगा, अवसर के अनुरूप कार्य करेंगे |
    Kark Tarot Rashifal 7 October 2026: सेहत में तेज सुधार आएगा, करीबी से मेल मुलाकात होगी
    Advertisement