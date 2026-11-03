Aaj ka Rashifal 3 नवंबर 2026: मिथुन राशि वाले किसी को पैसा उधार न दें, जानें अपनी राशि का हाल

मेष

वाणी का प्रयोग सोच समझ कर करें. किसी दूसरे के भरोसे काम ना छोड़ें. प्रॉपर्टी से संबंधित काम बनेंगे. धन खर्च में सावधानी बरतें. सेहत का ख्याल रखें. व्यापार में हर काम सावधानी से करें.

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जरूरी टिप- क्रोध से बचें

शुभ रंग- लाल

उपाय- हनुमान चालीसा का पाठ करें

वृष

करियर के क्षेत्र में स्थिति बेहतर होगी. परिवार से सहयोग मिलेगा. आपकी नेतृत्व क्षमता और बढ़ेगी. शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी. लगातार बढ़ रहे खर्चे को कंट्रोल करना होगा. व्यापार में लाभ का योग है.

जरूरी टिप- जल्दबाजी से बचें

शुभ रंग- क्रीम

उपाय- गाय को गुड़ रोटी खिलाएं

मिथुन

आपके खर्चे बढ़ेंगे. किसी को पैसा उधार ना दें. किसी से मतभेद हो सकता है. काम में आ रही परेशानी दूर होगी. नेगेटिव विचारों से बचें. व्यापार में नुकसान हो सकता है.

जरूरी टिप- शत्रुओं से सावधान

शुभ रंग- गुलाबी

उपाय- हनुमान जी की आरती करें

कर्क

धन की स्थिति में सुधार होगा. करियर को आगे बढ़ाने का समय है. मन की चिंता दूर होगी. नए सिरे से काम की शुरुआत करें. सेहत का ख्याल रखें. व्यापार में लाभ के अवसर मिलेंगे.

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जरूरी टिप- आलस्य से बचें

शुभ रंग- सफेद

उपाय-किसी गरीब को फल का दान करें

सिंह

कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी. आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा. मेहनत का फल मिलेगा. बातचीत में धैर्य रखें. शत्रुओं के हल्के में ना लें. व्यापार में स्थिति बेहतर होगी.

जरूरी टिप- इगो से बचें

शुभ रंग- मरून

उपाय- हनुमान चालीसा का पाठ करें

कन्या

भाग्य का साथ मिलेगा. रुके हुए काम पूरे होंगे. काम में आ रही बाधाएं दूर होंगी. करियर से जुड़ी अच्छी खबर मिलेगी. लंबी दूरी की यात्रा से लाभ होगा. व्यापार में ज्यादा निवेश से बचें.

जरूरी टिप- कम बोलें

शुभ रंग- हरा

उपाय- किसी गरीब को लाल फल दान करें

तुला

हर फैसले सावधानी से करें. रिश्तेदारों से मतभेद हो सकता है. आपके खर्चे अचानक बढ़ेंगे. किसी से मतभेद हो सकता है. घर वालों से मन की बात कह दें. व्यापार में नुकसान हो सकता है.

जरूरी टिप- क्रोध से बचें

शुभ रंग- केसरिया

उपाय- किसी गरीब को भोजन दान करें

वृश्चिक

परिवार के सपोर्ट से काम बनेंगे. तेजी से काम करने का दिन है

मन की चिंता दूर होगी. आपके कार्यक्षेत्र का विस्तार होगा

यात्रा से बचना होगा. व्यापार में लाभ का योग है.

जरूरी टिप- कम बोलें

शुभ रंग- लाल

उपाय- किसी मंदिर में मिसरी दान करें

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धनु

किसी से मतभेद हो सकता है. अपने काम सावधानी से करने का दिन है. आपके खर्चो में भी बढ़ोतरी होगी. मन की चिंता दूर करने में आप सफल होंगे. रोग से सावधान रहें. व्यापार में नुकसान हो सकता है.

जरूरी टिप- धैर्य रखें

शुभ रंग- केसरिया

उपाय- हनुमान चालीसा का पाठ करें

मकर

योजना बना कर काम करना होगा. लोग आपके काम की तारीफ करेंगे. करियर को आगे बढ़ाने का समय है. पार्टनरशिप से लाभ होगा. बड़े फैसले करने में देरी ना करें. व्यापार में लाभ का योग है.

जरूरी टिप- जल्दबाजी से बचें

शुभ रंग- सफेद

उपाय- गाय को रोटी खिलाएं

कुंभ

प्रॉपर्टी से जुड़े कार्य बनेंगे. परिवार से सहयोग मिलेगा. रिश्तेदारों से मुलाकात होगी. परिवार में कलह ना बढ़ने दें. करियर को लेकर चिंता रहेगी. व्यापार में स्थिति बेहतर होगी.

जरूरी टिप- नेगेटिव विचारों से बचें

शुभ रंग- आसमानी

उपाय- किसी गरीब को लाल फल दान करें

मीन

पूरी मेहनत से काम करने का दिन है. जल्दबाजी में फैसला करने से बचें. परिवार से जुड़े काम बनेंगे. विदेश से लाभ का समाचार मिलेगा. यात्रा से लाभ का योग है. व्यापार में हर काम सावधानी से करें.

जरूरी टिप- कम बोलें

शुभ रंग- लाल

उपाय-हनुमान चालीसा का पाठ करें

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आज का उपाय

यदि घर में कलह रहती है तो प्रतिदिन घर में भगवान विष्णु की सुबह, शाम आरती करें. शाम को घर में सुगंधित धूप जलाएं. पुराने उपयोग में ना आने वाले सामान घर से हटा दें. मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करें. हनुमान जी की आरती करें. गुड़ और चने का प्रसाद भोग लगा कर गरीबों को बांटें.

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