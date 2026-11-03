scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

ईरान के साथ बातचीत से निकलेगा रास्ता? वेंस बोले- समझौते की अच्छी उम्मीद

अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ईरान और अमेरिका के बीच समझौते की उम्मीद जताई है. वेंस ने ईरान के सुरक्षा प्रमुख को पत्र भेजा था और कहा कि बातचीत सकारात्मक रही है. मध्य पूर्व में तनाव के बीच यह समझौता वैश्विक बाजारों और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए अहम हो सकता है.

Advertisement
X
जेडी वेंस ने ईरान और अमेरिका के बीच समझौते को लेकर उम्मीद जताई. (File Photo)
जेडी वेंस ने ईरान और अमेरिका के बीच समझौते को लेकर उम्मीद जताई. (File Photo)

अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने सोमवार को ईरान और अमेरिका के बीच समझौते को लेकर उम्मीद जताई है. अगर दोनों देशों के बीच समझौता हो जाता है तो ट्रंप को ईरान पर दोबारा हमला करने से रोका जा सकता है. 

जेडी वेंस ने पिछले हफ्ते ईरान के सुरक्षा प्रमुख मोहसेन रेजाई को एक पत्र भेजा था. हालांकि, व्हाइट हाउस ने इस पत्र को लेकर ज्यादा जानकारी नहीं दी. ट्रंप ने पत्रकारों से कहा था कि इस पत्र का मकसद ईरान को मेडिकल सामान और दूसरी जरूरी चीजें उपलब्ध कराना है. 

वहीं, सोमवार को उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने साफ कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौता होने की उम्मीद है. जब उनसे पत्र के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बस यही कहा कि ईरान के साथ कई अच्छी बातचीत हुई है. उन्होंने बताया कि करीब एक घंटे पहले ही इस मुद्दे पर उनकी राष्ट्रपति ट्रंप से बात हुई थी. वेंस के मुताबिक, ट्रंप और उन्हें लगता है कि बातचीत के जरिए समझौता हो जाएगा. 

सम्बंधित ख़बरें

जेडी वेंस ने भेजी चिट्ठी, ट्रंप का इनकार, ईरान पर फिर हमले की प्लानिंग?
'मैं सिर्फ अमेरिकी...', नेतन्याहू को समर्थन देने से जेडी वेंस का इनकार
JD Vance Clarifies Indentured
JD Vance का यू-टर्न, भारतीयों पर बयान क्यों पड़ा भारी?
'मैं अपने भारतीय सास-ससुर से प्यार करता हूं', इस विवाद में जेडी वेंस की सफाई
JD Vance urged France to rein in the violence, saying he hoped the country would act before more landmarks were damaged by fires.
'तीसरी दुनिया को यहां लाए इसलिए...', फ्रांस में आगजनी-लूटपाट पर बोले वेंस

यह भी पढ़ें: क्या इसी हफ्ते ईरान पर हमला करेंगे ट्रंप? 5 बड़े संकेतों से बढ़ी हलचल

Advertisement

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का यह बयान ऐसे समय में आया है जब पूरे मध्य पूर्व में इस बात को लेकर तनाव है कि अमेरिका ईरान पर फिर से बड़ा सैन्य हमला कर सकता है. इस बीच इजरायल और मध्य पूर्व के कुछ सहयोगी देश ट्रंप पर हमले का दबाव बना रहे हैं. यह दबाव पिछले आठ महीनों से जारी युद्ध को लेकर है. 

इस युद्ध से वैश्विक बाजारों पर असर पड़ा है. हालांकि, मध्यावधि चुनाव के कारण ट्रंप फिलहाल ईरान पर हमला करने से परहेज कर रहे हैं. वे नहीं चाहते थे कि मध्यावधि चुनाव के लिए मतदान से पहले तेल की कीमतों में उछाल आए. हालांकि, इजरायल हमले पर जोर दे रहा है. ऐसे में, अगर दोनों देशों के बीच समझौता हो जाता है तो यह हमला रुक सकता है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Aaj ka Rashifal 3 नवंबर 2026: मिथुन राशि वाले किसी को पैसा उधार न दें, जानें अपनी राशि का हाल |
    संजू सैमसन के प्रदर्शन को लेकर अश्विन ने की ट्रोलर की बोलती बंद |
    न्यूजीलैंड दौरा खत्म, अब वैभव सूर्यवंशी के सामने नई परीक्षा! इस टूर्नामेंट में काटेंगे गदर |
    Cyclone Murasu Live: 120 KM की स्पीड से आया तूफान मुरासु, तेज बारिश-ऊंची लहरें... लैंडफाल 2 घंटे और चलेगा |
    मिडटर्म चुनाव से पहले ट्रंप को झटका, लोकप्रियता रिकॉर्ड निचले स्तर के करीब |
    'मुझे मिला जनता का जनादेश', नेतन्याहू का दावा, कहा- आतंकवाद समर्थकों को नहीं चाहती जनता |
    आसमान छूने का था सपना, फ्लोरिडा हादसे ने छीन ली 20 साल की नतालिया की जिंदगी |
    जयपुर: चोरी की नंबर प्लेट लगाकर पेट्रोल पंपों पर करते थे ठगी, टैंक फुल कराकर बिना पैसे दिए भागे; CCTV में कैद हुई करतूत |
    आंध्र के तट से टकराया चक्रवात 'मुरासु', 18 उड़ानें रद्द; कई पेड़ उखड़े, अगले 12 घंटे भारी बारिश का अलर्ट |
    लखनऊ: तेज रफ्तार एंबुलेंस ने स्कूटी को मारी टक्कर, गिरे शख्स को कुचलकर फरार... CCTV में कैद हादसा
    Advertisement