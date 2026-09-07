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चेन्नई आ रहे विमान के इंजन में खराबी, 186 यात्रियों की जान पर बनी... हुई इमरजेंसी लैंडिंग

कुआलालंपुर से चेन्नई आ रही मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH 0156 में हवा में दूसरे इंजन में खराबी आ गई. जिसके कारण विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई.

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सांकेतिक तस्वीर (Pixabay)
सांकेतिक तस्वीर (Pixabay)

कुआलालंपुर से चेन्नई आ रही मलेशिया एयरलाइंस के विमान MH 0156 में हवा में ही दूसरे इंजन में खराबी आ गई. इस विमान में 186 यात्री सवार थे. विमान के दूसरे इंजन में तकनीकी खराबी आने के बाद पायलट ने तुरंत चेन्नई एयरपोर्ट से संपर्क किया और विमान की इमरजेंसी लैंडिंग की. 

जानकारी के मुताबिक, जिस वक्त विमान की इमरजेंसी लैंडिंग की गई, उस वक्त रनवे पर स्थिति को देखते हुए एम्बुलेंस, फायर इंजन और CISF की टीमें तैयार रखी गई थी. पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए विमान की सुरक्षित रूप से इमरजेंसी लैंडिंग कराई. 

यह भी पढ़ें: ₹9,500 करोड़ में 40 नए विमान, 60+ फ्लीट का टारगेट... एयरलाइन कंपनी FLY91 का बड़ा दांव

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इस लैंडिंग के बाद सभी 186 यात्रियों और उनके सामान को सुरक्षित रूप से विमान से बाहर निकाला गया. पायलट की सूझबूझ, समय रहते सूचना देने के कारण यह बड़ा हादसा टल गया. जानकारी के मुताबिक, एयरपोर्ट पर भी सभी आवश्यक तैयारियां की गई थी. मामले में दिल्ली और चेन्नई के अधिकारी जांच कर रहे हैं.  

बता दें, विमान में सवार सभी 186 यात्री सुरक्षित हैं. 

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