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MP में गणेश विसर्जन के दौरान हुए हादसों में डूबने से चार की मौत, कई लापता

मध्य प्रदेश में गणेश विसर्जन के दौरान हुए हादसों में चार लोगों की मौत हो गई है, जबकि अलग-अलग इलाकों से कई लोग लापता बताए जा रहे हैं. हरियाणा के बहादुरगढ़ में भी 3 युवकों के डूबने की खबर है.

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सीहोर में गणेश विसर्जन के लिए गहरे पानी में उतरने पर 16 वर्षीय अतुल की डूबने की जानकारी सामने आई है. (Photo: Representational)
सीहोर में गणेश विसर्जन के लिए गहरे पानी में उतरने पर 16 वर्षीय अतुल की डूबने की जानकारी सामने आई है. (Photo: Representational)

मध्य प्रदेश में गणेश विसर्जन के दौरान अलग-अलग घटनाओं में चार लोगों के डूबने से मौत हो गई जबकि कई अन्य लापता बताए जा रहे हैं. एक अधिकारी ने बताया कि धार में, जिला मुख्यालय से लगभग 60 किलोमीटर दूर बदनावर के डोलची रोड पर स्थित एक तालाब में गणेश विसर्जन के दौरान तीन युवक डूब गए.

उन्होंने बताया कि पवन उर्फ कन्हैया राठौर (19), राहुल प्रजापत (20) और निहाल भांभी (21) के शव बरामद कर लिए गए हैं. 

साथ ही, सीहोर में गणेश विसर्जन के लिए गहरे पानी में उतरने पर सिलाखेड़ा निवासी 16 वर्षीय अतुल अहिरवार डूबने की जानकारी भी सामने आई है. ग्रामीणों के अनुसार, अतुल को 30 मिनट बाद बाहर निकाला गया और अहमदपुर व बाद में दोराहा स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. 

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भिंड में तीन लापता

पुलिस अधीक्षक सूरज वर्मा ने बताया कि भिंड में, 16-17 साल की उम्र के तीन लड़के शाम करीब 4.30 बजे कनावर गांव के पास सिंध नदी में विसर्जन के लिए उतरे और लापता हो गए. लापता लड़कों की पहचान कृष्णा भदौरिया, अभिजीत भदौरिया और मदन भदौरिया के तौर पर हुई है.

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एसपी वर्मा ने कहा, बारिश के बीच तलाशी अभियान शुरू किया गया, लेकिन नदी में तेज बहाव के कारण तलाशी मुश्किल हो गई है.

वहीं, खंडवा में शाम करीब 4.30 बजे गणेश विसर्जन के लिए नहालदा गांव के पास पानी से भरी एक खदान में पांच लड़के उतरे और डूबने लगे. पुलिस ने बताया कि स्थानीय युवाओं ने उनमें से तीन को तो बचा लिया, लेकिन विश्वास (17) और लक्ष (16) लापता हो गए.

बहादुरगढ़ में डूबे तीन युवक

हरियाणा के बहादुरगढ़ स्थित रोहद गांव के पास से गुजर रही एनसीआर नहर में गणेश विसर्जन के दौरान एक हादसा हो गया. रोहद स्थित 'टेक फूड प्रोडक्ट' कंपनी में काम करने वाले तीन युवक विसर्जन के लिए गए थे.

इस दौरान 24 वर्षीय अजय अचानक पानी में डूबने लगा, जिसे बचाने के लिए उसके साथी शिवकांत और नीतेश भी नहर में कूद गए, लेकिन वे दोनों भी पानी में डूब गए. कड़ी मशक्कत के बाद अजय का शव बरामद कर लिया गया है, जबकि शिवकांत और नीतेश की तलाश अभी भी जारी है.

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