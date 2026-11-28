संसद के विशेष सत्र से पहले लोकसभा में सांसदों के बैठने की व्यवस्था बदल दी गई है. इसका असर विपक्षी इंडिया ब्लॉक के कई दलों पर पड़ा है. सबसे ज्यादा चर्चा DMK सांसदों की सीट बदलने को लेकर हो रही है. अब DMK के सांसद कांग्रेस समेत इंडिया ब्लॉक के दूसरे दलों के सांसदों से अलग बैठेंगे. लोकसभा सचिवालय ने सीटिंग अरेंजमेंट में यह बदलाव किया है.

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इस बदलाव के बाद NCP (शरद पवार गुट) की सांसद सुप्रिया सुले भी DMK सांसद कनिमोझी और दयानिधि मारन के साथ बैठेंगी. वहीं, शिवसेना (UBT) के सांसद अरविंद सावंत की सीट भी बदल दी गई है. पहले वह सीट नंबर 433 पर बैठते थे. अब उन्हें सीट नंबर 500 आवंटित की गई है.

DMK सांसदों की सीट बदलने की मांग काफी पहले उठी थी. इस साल मई में पार्टी की सांसद कनिमोझी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखा था. इसमें उन्होंने DMK सांसदों के लिए अलग बैठने की व्यवस्था करने की मांग की थी.

कनिमोझी ने पत्र में कहा था कि बदलते राजनीतिक हालात में DMK सांसदों का कांग्रेस के साथ बैठना ठीक नहीं होगा. उन्होंने इसकी वजह बताते हुए कहा था कि तमिलनाडु में DMK और कांग्रेस का गठबंधन खत्म हो चुका है. ऐसे में दोनों दलों के सांसदों के लिए सदन में अलग-अलग बैठने की व्यवस्था की जानी चाहिए.

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दरअसल, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस ने DMK से दूरी बना ली थी. कांग्रेस ने अभिनेता विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कषगम यानी TVK को समर्थन देने का फैसला किया था. इसके बाद दोनों दलों के बीच रिश्ते खराब हो गए थे. इसी राजनीतिक बदलाव के बाद DMK ने लोकसभा में भी अलग बैठने की मांग की थी.

सुप्रिया सुले की सीट भी बदली

सीटिंग अरेंजमेंट में बदलाव का असर सिर्फ DMK तक सीमित नहीं है. समाजवादी पार्टी, NCP (शरद पवार गुट), शिवसेना (UBT) और कांग्रेस के कुछ सांसदों की सीटों में भी फेरबदल किया गया है. सुप्रिया सुले अब कनिमोझी और दयानिधि मारन के साथ बैठेंगी. वहीं, अरविंद सावंत को भी नई सीट दी गई है.

लोकसभा में सांसदों की सीटों का आवंटन लोकसभा अध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र में आता है. राजनीतिक दलों के बीच गठबंधन या रिश्तों में बदलाव होने पर सीटिंग व्यवस्था में फेरबदल किया जा सकता है.

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परिसीमन बिल पर DMK की भूमिका भी अहम

लोकसभा में यह बदलाव ऐसे समय हुआ है, जब 30 नवंबर से संसद का विशेष सत्र शुरू होने जा रहा है. इस सत्र में सरकार परिसीमन से जुड़े नए विधेयक पेश करने की तैयारी में है. इस मुद्दे पर DMK का रुख भी चर्चा में है.

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दरअसल, DMK ने परिसीमन को लेकर तमिलनाडु और दक्षिण भारत के राज्यों के हितों की सुरक्षा की मांग की है. पार्टी का कहना है कि सीटें बढ़ने के बाद भी संसद में तमिलनाडु की मौजूदा हिस्सेदारी कम नहीं होनी चाहिए.

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इस तरह लोकसभा में सीटों का यह बदलाव सिर्फ बैठने की व्यवस्था तक सीमित नहीं है. इसके पीछे राजनीतिक रिश्तों में आए बदलाव भी दिखाई दे रहे हैं. हालांकि, DMK सांसदों के लिए अलग सीट तय होने का मतलब अपने आप में इंडिया ब्लॉक से औपचारिक रूप से बाहर होना नहीं है.



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