जब भी घर में अलमारी बनवाने की बात आती है या नए दरवाजे-खिड़कियां बनाई जाती हैं, तो लोगों के दिमाग में सबसे पहले दीमक लगने की बात आती है. ऐसे में खरीदते समय वो अच्छी और महंगे लकड़ी खरीदते हैं. ऐसा करके वो लोग पूरी तरह से निश्चिंत हो जाता हैं. अगर आपने भी ऐसा ही किया है, घर में नया दरवाजा लगवाया हो या फिर महंगे लकड़ी के फर्नीचर पर पैसे खर्च किए हों, तो उनकी मजबूती को लेकर बेफिक्र न हो जाएं. अक्सर लोगों को लगता है कि दीमक सिर्फ पुरानी और कमजोर लकड़ी में लगती है, लेकिन ऐसा नहीं है. नई लकड़ी भी दीमक की चपेट में आ सकती है. खास बात यह है कि दीमक बाहर से लकड़ी को ठीक दिखने देती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे खोखला कर देती है. जब तक इसका पता चलता है, तब तक काफी नुकसान हो चुका होता है.

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बढ़ई के मुताबिक, नई लकड़ी लगवाने के बाद भी एक से डेढ़ साल के अंदर दीमक लगने का खतरा हो सकता है. ऐसे में शुरुआत से ही कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है. आइए जानते हैं लकड़ी के दरवाजे, खिड़कियों और फर्नीचर को दीमक से बचाने के लिए कौन से उपाय काम आ सकते हैं.



1. नई लकड़ी लगवाते समय ही रखें ध्यान: अगर आप घर में नया दरवाजा, खिड़की या लकड़ी की चौखट लगवा रहे हैं, तो शुरुआत से ही उसे दीमक से बचाने का इंतजाम करें. लकड़ी की फिटिंग से पहले उसे चेक करवाएं और जरूरत के मुताबिक दीमक का ट्रीटमेंट करवाएं. ऐसा करने से दीमक लगने का खतरा कम करने में मदद मिल सकती है.



2. लकड़ी में दीमक दिखे तो न करें देरी: अगर लकड़ी के आसपास मिट्टी जैसी छोटी-छोटी सुरंगें, बारीक पाउडर या लकड़ी में खोखलापन नजर आए, तो इसे गंदगी समझकर नजरअंदाज न करें. ये दीमक के इंफेक्शन के संकेत हो सकते हैं. समय रहते इसे चेक कराना और इसका ट्रीटमेंट करवाना जरूरी है, वरना दीमक धीरे-धीरे फर्नीचर से लेकर दरवाजों तक को नुकसान पहुंचा सकती है.

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3. दरवाजे में लगा सकते हैं नीम का तेल: दीमक से लकड़ी के दरवाजों को बचाने के लिए बाजार में नीम का तेल और कुछ हर्बल टर्माइट कंट्रोल प्रोडक्ट्स मिलते हैं. इनका इस्तेमाल प्रोडक्ट पर लिखे इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक किया जा सकता है. हालांकि, ध्यान रखें कि अगर लकड़ी में दीमक ज्यादा फैल गई है, तो नीम का तेल दीमक उसका पक्का इलाज नहीं हो सकता है. अगर लकड़ी के अंदर तक दीमक पहुंच चुकी है, तो सिर्फ तेल लगाने से समस्या खत्म नहीं होगी.



4. बाजार में मिलने वाले टर्माइट कंट्रोल प्रोडक्ट्स का लें सहारा: दीमक से लकड़ी के दरवाजों और खिड़कियों को बचाने और उसके ट्रीटमेंट के लिए बाजार में कई तरह के टर्माइट कंट्रोल प्रोडक्ट्स मौजूद हैं. इनमें अलग-अलग तरह के कीटनाशक और ट्रीटमेंट ऑयल शामिल हैं. इन्हें खरीदने से पहले यह जरूर देखें कि वे किस तरह की लकड़ी और किस जगह इस्तेमाल करने के लिए बने हैं. इस्तेमाल करते समय पैकेट पर दिए गए इंस्ट्रक्शंस को जरूर फॉलो करें.



5. डीजल-पेट्रोल डालने की गलती न करें: कई बार दीमक लगने पर लोग लकड़ी में डीजल या पेट्रोल डालने लगते हैं. कुछ लोग इसे आसान घरेलू नुस्खा भी मानते हैं, लेकिन ऐसा करना खतरनाक हो सकता है. डीजल और पेट्रोल आसानी से आग पकड़ने वाले पदार्थ हैं. इनसे आग लगने, जहरीले धुएं और सेहत को नुकसान पहुंचने का खतरा रहता है. इसलिए दीमक खत्म करने के लिए इनका इस्तेमाल बिल्कुल न करें.



इन बातों का भी रखें ध्यान

घर में लकड़ी के आसपास नमी जमा न होने दें.

दीवारों और फर्श में सीलन की समस्या हो तो उसे ठीक करवाएं.

लकड़ी के दरवाजों, चौखट और फर्नीचर की समय-समय पर चेक करें.

दीमक के निशान दिखने पर खुद एक्सपेरिमेंट करने के बजाय पेस्ट कंट्रोल एक्सपर्ट से कॉन्टैक्ट करें.

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