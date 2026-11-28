दुनिया में कुछ लोगों को अपने शौक पूरे करने का ऐसा जुनून होता है कि वे इसके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं. अमेरिका के दो दोस्तों ने भी कुछ ऐसा ही कर दिखाया है. दोनों दोस्त करीब 20 हजार फीट ऊंचे ज्वालामुखी की चोटी पर पहुंचे और वहां बैठकर शतरंज खेला.

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खास बात यह है कि उन्होंने यह कारनामा सिर्फ अपने शौक के लिए नहीं, बल्कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए भी किया. गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने भी उनके इस कारनामे को मान्यता दी है. आइए जानते हैं इन दोनों दोस्तों की दिलचस्प कहानी.

20 हजार फीट की ऊंचाई पर खेला शतरंज

गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक, अमेरिका के रहने वाले 32 साल के एडम विनिंगर और 44 साल के जोशुआ होस्ट बचपन से नहीं, बल्कि लंबे समय से गहरे दोस्त हैं. दोनों को पहाड़ों पर चढ़ने, मुश्किल चुनौतियां लेने और शतरंज खेलने का शौक है. दोनों का सपना था कि वे मिलकर कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएं.

इसी सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने इक्वाडोर के बोलिवर में स्थित माउंट चिम्बोराजो (Mount Chimborazo) को चुना. यह एक ज्वालामुखीय पर्वत है. 31 मार्च को दोनों दोस्त करीब 6,277 मीटर यानी 20,593 फीट की ऊंचाई पर इसकी चोटी तक पहुंचे. वहां पहुंचने के बाद उन्होंने शतरंज की बिसात बिछाई और खेलना शुरू कर दिया.

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इस तरह उन्होंने सबसे अधिक ऊंचाई पर बोर्ड गेम खेलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने मंगलवार को इसकी पुष्टि की. दोनों ने इससे पहले का रिकॉर्ड करीब 200 फीट के अंतर से तोड़ा.

खराब मौसम ने पहले बिगाड़ दिया था प्लान

इस रिकॉर्ड को बनाना दोनों दोस्तों के लिए बिल्कुल आसान नहीं था. उन्होंने कुछ महीने पहले भी माउंट चिम्बोराजो की चढ़ाई करने की कोशिश की थी, लेकिन खराब मौसम के कारण उन्हें अपना अभियान बीच में ही रोकना पड़ा.

इसके बाद दोनों ने दोबारा तैयारी की और 31 मार्च को एक बार फिर चढ़ाई शुरू की. इस दौरान उन्हें बेहद खराब मौसम, तेज ठंड और पहाड़ों में मौजूद खतरनाक दरारों जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा. एडम ने बताया कि उनके अभियान में शामिल ज्यादातर लोग चोटी तक नहीं पहुंच सके और उन्हें रास्ते से ही लौटना पड़ा. उन्होंने कहा कि इस पूरी यात्रा में कई मुश्किल हालात आए और इसके लिए उन्हें काफी मेहनत करनी पड़ी.

एडम के मुताबिक, चोटी के करीब पहुंचते समय सूर्योदय का नजारा बेहद खूबसूरत था. पहाड़ की त्रिकोणीय आकृति की परछाईं दूर तक दिखाई दे रही थी. चोटी पर पहुंचने के बाद चारों तरफ एक अजीब सी शांति और अकेलापन महसूस हो रहा था.

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ठंड में दस्ताने पहनकर खेला चेस

माउंट चिम्बोराजो की चोटी पर तापमान काफी कम था. ऐसे में दोनों दोस्तों के लिए वहां शतरंज खेलना भी एक बड़ी चुनौती थी. उन्हें खेलते समय हाथों में दस्ताने पहनने पड़े.

मुकाबले में एडम विनिंगर ने जोशुआ को हरा दिया. एडम का कहना था कि उन्हें इस मुकाबले में थोड़ी बढ़त मिली, क्योंकि वह अल्ट्रामैराथन एथलीट हैं और लंबी दूरी तक दौड़ने की ट्रेनिंग लेते हैं. हालांकि, इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद शतरंज खेलना उनके लिए भी आसान नहीं था.

पहले किसके नाम था यह रिकॉर्ड?

इससे पहले सबसे अधिक ऊंचाई पर बोर्ड गेम खेलने का रिकॉर्ड ब्रिटेन के टिम माव और नील लाफ्टन के नाम था. दोनों ने 17 सितंबर 2024 को नेपाल के पुथा हिउंचुली पर्वत पर 6,216 मीटर यानी 20,393 फीट की ऊंचाई पर यह रिकॉर्ड बनाया था. लेकिन अब एडम और जोशुआ ने 6,277 मीटर की ऊंचाई पर शतरंज खेलकर उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है.

रिकॉर्ड टूटने पर फिर बनाएंगे नया रिकॉर्ड

एडम और जोशुआ का कहना है कि वे इस रिकॉर्ड को अपने पास बनाए रखना चाहते हैं. एडम ने मजाकिया अंदाज में कहा कि अगर कोई उनका रिकॉर्ड तोड़ता है तो वे उससे 200 फीट ज्यादा ऊंचाई पर जाकर नया रिकॉर्ड बनाएंगे. और ऐसा हर बार करेंगे.

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दोनों दोस्तों ने अपने अभियान का नेतृत्व करने वाले जानोश अमुट्ज को भी खास तौर पर धन्यवाद दिया.

इसके साथ ही उन्होंने लोगों को एक संदेश भी दिया. उनका कहना है कि हमें हमेशा इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हमारे पास कितना कुछ है, न कि इस पर कि हमारे पास क्या नहीं है. दुनिया में बहुत से लोगों के पास शिकायत करने के लिए भी कुछ नहीं होता. इसलिए जिंदगी में जो कुछ मिला है, उसकी कद्र करनी चाहिए.

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