कार के बाद अब फ्लेक्स फ्यूल ट्रैक्टरों की बारी आ रही है. महिंद्रा ट्रैक्टर्स ने अपना पहला इथेनॉल पर चलने वाला फ्लेक्स फ्यूल ट्रैक्टर पेश किया है. कंपनी ने नागपुर में 27 से 30 नवंबर तक चलने वाली कृषि प्रदर्शनी एग्रोविजन 2026 में इस ट्रैक्टर को दिखाया है. 49 एचपी यूवो टेक प्लस प्लेटफर्म पर बेस्ड ये ट्रैक्टर इथेनॉल पर चलने के लिए डिजाइन किया गया है.

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वैसे तो ट्रैक्टर्स की बिक्री सिर्फ डीजल में होती है. फाडा के रिपोर्ट के मुताबिक 99.96 परसेंट ट्रैक्टर डीजल इंजन वाले बिके हैं, जबकि सिर्फ 0.04 परसेंट स्कूटर इलेक्ट्रिक बिके हैं. ऐसे में फ्लेक्स फ्यूल ट्रैक्टर इंडस्ट्री के लिए एक नया कॉन्सेप्ट है.

क्यों खास है महिंद्रा का ये ट्रैक्टर?

कंपनी का ये ट्रैक्टर अल्टरनेट फ्यूल टेक्नोलॉजी में महिंद्रा की कोशिशों को दिखाता है. महिंद्रा ट्रैक्टर्स के सीईओ हर्ष राय ने एग्जीबिशन में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और दूसरे लोगों को ये ट्रैक्टर दिखाया है. इसकी सबसे बड़ी खूबी इसका इथेनॉल पर चलना है.

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इस तरह से महिंद्रा का यूवो टेक प्लस प्लेटफॉर्म भारतीय बाजार में पारंपरिक डीजल ट्रैक्टरों का एक संभावित विकल्प बन सकता है. हालांकि, ये ट्रैक्टर मार्केट में लॉन्च होगा या नहीं, इस पर कंपनी ने कोई जानकारी नहीं दी है. महिंद्रा ने इस ट्रैक्टर को पेश करके दिखाया है कि वे आगे के लिए क्या तैयारी कर रहे हैं.

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दूसरे प्रोडक्ट्स भी कंपनी ने किए हैं पेश

इस एग्जीबिशन में कंपनी कई दूसरे प्रोडक्ट भी पेश किए हैं. इसमें महिंद्रा ने 50 एचपी का नोवो 605 डीआई पीएस 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर भी दिखाया, जिसमें 2,700 किलोग्राम की लिफ्ट कैपेबिलिटी है. इसके अलावा ये पार्शियल सिंक्रोमेश ट्रांसमिशन और 12/8 पैड क्लच के साथ आता है.

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कंपनी ने ओजीए 2130 भी दिखाया, जिसमें तीन-सिलेंडर डायरेक्ट-इंजेक्शन इंजन, 950 किलोग्राम की लिफ्ट क्षमता, पीआरओजीए वेरिएंट पर 12 फॉरवर्ड और 12 रिवर्स गियर, और डिजीसेंस कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स मिलते हैं.

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