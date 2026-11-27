परिसीमन विधेयक को लेकर विपक्षी दलों के बीच जारी चर्चा के बीच एनसीपी (शरद पवार) सांसद सुप्रिया सुले ने संजय राउत के बयान पर प्रतिक्रिया दी है. उनकी आलोचना को लेकर सुप्रिया सुले ने कहा कि उन्हें अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है. उन्होंने राउत को अपना बड़ा भाई बताते हुए कहा कि उन्होंने वही लिखा है, जो उन्हें सही लगा. उन्होंने यह भी कहा कि अगर बिल देशहित में होता तो समर्थन किया जाएगा.

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सुप्रिया सुले ने कहा, "एक मजबूत लोकतंत्र में हर किसी को बोलने का अधिकार है. राउत साहब हमारे लिए बड़े भाई जैसे हैं. उन्हें अपनी राय रखने का पूरा हक है. उन्होंने वही लिखा है, जो उन्हें महसूस हुआ. यह लोकतंत्र है और हर किसी को बोलने का अधिकार है." उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें नहीं लगता कि संजय राउत की आलोचना सिर्फ उन्हें निशाना बनाकर की गई है. सुप्रिया सुले के मुताबिक, राउत को अपने विचार रखने का अधिकार है और वह उनकी बात का सम्मान करती हैं.

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सुप्रिया सुले ने यह भी कहा कि अगर परिसीमन बिल देशहित में होगा तो उनकी पार्टी इसका समर्थन करेगी. उन्होंने कहा कि देश में पहले भी कई महत्वपूर्ण विधेयक सत्ता पक्ष और विपक्ष ने मिलकर पास किए हैं. सुले ने कहा कि परिसीमन बिल पर INDIA गठबंधन के सभी दल मिलकर चर्चा करेंगे और यह तय करेंगे कि विधेयक राष्ट्रहित और लोकतंत्र के हित में है या देश और जनता के खिलाफ है. इस चर्चा में उनकी पार्टी भी शामिल होगी और सामूहिक रूप से फैसला लिया जाएगा.

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परिसीमन बिल पर टिप्पणी से किया इनकार

परिसीमन विधेयक को लेकर पूछे गए सवाल पर सुप्रिया सुले ने कहा कि संसद के विशेष सत्र का एजेंडा अभी जारी नहीं हुआ है. ऐसे में वह इस विधेयक पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहतीं. उन्होंने कहा कि उन्हें यह भी जानकारी नहीं है कि INDIA गठबंधन ने दिल्ली में कोई बैठक बुलाई है या नहीं. जब तक सत्र का एजेंडा स्पष्ट नहीं होता, इस पर कुछ कहना ठीक नहीं होगा.

संजय राउत ने क्या कहा था?

दरअसल, संजय राउत ने सोशल मीडिया पोस्ट में परिसीमन को बीजेपी की साजिश बताया था. उन्होंने लिखा था कि परिसीमन के जरिए देश के लोगों की ताकत छीनने की कोशिश की जा रही है. राउत ने कहा था कि जो भी दल इस विधेयक का समर्थन करेगा, वह देश के लोगों के साथ विश्वासघात करेगा. उन्होंने सभी लोकतांत्रिक और देशभक्त दलों से संसद में इस विधेयक को खारिज करने की अपील की थी.

संजय राउत ने कहा कि आज शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे हमारे बीच नहीं हैं और शरद पवार की तबीयत ठीक नहीं है. उन्होंने दावा किया कि अगर शरद पवार स्वस्थ होते और लड़ने या फैसले लेने की स्थिति में होते, तो इतने भ्रष्ट तरीके से इस देशविरोधी परिसीमन विधेयक को संसद में लाने की हिम्मत नहीं होती.

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सुनेत्रा पवार पर रोहित पवार के बयान को लेकर जताया दुख

सुनेत्रा पवार को लेकर रोहित पवार के आरोपों पर सुप्रिया सुले ने दुख जताया. उन्होंने कहा कि रोहित पवार पहले ही माफी मांग चुके हैं, फिर भी वह उनकी तरफ से माफी मांगती हैं. सुले ने कहा कि वह अजित पवार के कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भावनाओं का सम्मान करती हैं और उन्हें इस पूरे मामले का दुख है.

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