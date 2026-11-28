दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में इस साल भी साहित्य आजतक का मंच सजा, जहां कई सारे जाने-माने चेहरों ने शिरकत की. आज दूसरे दिन टेलीविजन और फिल्मी दुनिया में अपना नाम बना चुके एक्टर राजेंद्र गुप्ता ने एक खास पेशकश की. लेखक सुदामा पांडे (धूमिल) की लिखी गई पटकथा संसद से सड़क तक को स्टेज पर परफॉर्म किया, जिसे एक्टर ने अकेले परफॉर्म किया.

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राजेंद्र गुप्ता की जानदार पेशकश

राजेंद्र गुप्ता ने अपनी परफॉरमेंस की शुरुआत ही काफी जोरदार की. उन्होंने एक के बाद एक कविताएं पढ़ीं, जिसके साथ-साथ बैकग्राउंड में साउंड इफेक्ट्स का भी बढ़िया कॉम्बिनेशन रहा. एक्टर की हर एक लाइन पर ऑडियंस ने ताली बजाई. राजेंद्र गुप्ता ने इसे एक नुक्कड़ नाटक की तरह पेश किया, जिसमें उनकी सालों का एक्सपीरियंस और कलाकारी साफ झलकी.

राजेंद्र गुप्ता ने सुदामा पांडे की लिखी गई पूरी पटकथा को डेढ़ घंटे में परफॉर्म किया, और ऐसा करते हुए उनकी एनर्जी बिल्कुल भी कम नहीं हुई. वो पूरा जोर लगाकर 'धूमिल' की लिखी हर लाइन में इमोशन्स डाल रहे थे, जिसे देखना और सुनना भी मजेदार था. एक्टर ने इस पटकथा के माध्यम से कई अहम मुद्दों को भी साहित्य आजतक के जरिए रखा. परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद, राजेंद्र गुप्ता के लिए काफी देर तक ऑडियंस ने तालियां बजाईं और खड़े होकर उनकी सराहना की.

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क्या है धूमिल की पटकथा?

'धूमिल' की लिखी गई पटकथा संसद से सड़क तक, उनकी सबसे मशहूर लंबी कविता है. इसमें उन्होंने आजादी के बाद की भारतीय राजनीति पर तीखा तंज कसा है. उन्होंने देश की व्यवस्था में फैले भ्रष्टाचार, नेताओं की खोखली बातों और आम लोगों की जिंदगी में आए ठहराव को दिखाया है. कविता में आजादी के समय किए गए बड़े-बड़े वादों और आजादी के बाद समाज की असल हालत के बीच का फर्क बताया गया है. 'धूमिल' ने इस कविता में आम बोलचाल की भाषा और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े उदाहरणों का इस्तेमाल किया है. उनका लिखने का अंदाज बेबाक और सीधा है. इसके जरिए वो लोगों की निराशा, नाराजगी और व्यवस्था से बढ़ती दूरी को सामने रखते हैं.

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