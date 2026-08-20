scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

शिलॉन्ग में KSU की बाइक रैली में हिंसा... 60 लोग घायल, 3 गिरफ्तार

पूर्वी खासी हिल्स में खासी स्टूडेंट्स यूनियन की रैली के दौरान हिंसा और तोड़फोड़ हुई जिसमें 31 वाहन क्षतिग्रस्त हुए और लगभग 60 लोग घायल हुए. पुलिस अधीक्षक विवेक सिएम ने बताया कि रैली के लिए अनुमति ली गई थी और सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात थे.

Advertisement
X
खासी स्टूडेंट यूनियन की रैली में हिंसा के दौरान 31 वाहनों में तोड़फोड़ हुई थी
खासी स्टूडेंट यूनियन की रैली में हिंसा के दौरान 31 वाहनों में तोड़फोड़ हुई थी

खासी स्टूडेंट्स यूनियन (केएसयू) की रैली के दौरान हुई हिंसा और तोड़फोड़ को लेकर पूर्वी खासी हिल्स के पुलिस अधीक्षक विवेक सिएम ने पुलिस कार्रवाई और जांच को लेकर अहम जानकारी दी है. मीडिया से बातचीत में पुलिस अधीक्षक विवेक सिएम ने बताया कि केएसयू ने रैली के लिए पुलिस से अनुमति मांगी थी और जिला प्रशासन की ओर से कुछ शर्तें भी निर्धारित की गई थीं. पुलिस को उम्मीद थी कि रैली शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित होगी. इसी आधार पर सुरक्षा व्यवस्था के तहत पुलिस बल को विभिन्न रणनीतिक स्थानों पर तैनात किया गया था.

हालांकि, रैली के दौरान स्थिति हिंसक हो गई. पुलिस अधीक्षक के अनुसार, हिंसा में करीब 31 वाहन क्षतिग्रस्त हुए, लगभग 60 लोग घायल हुए और दो वाहनों को आग के हवाले किया गया. पुलिस को अब तक 15 प्राथमिकी प्राप्त हुई हैं, जबकि मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पुलिस इन सभी मामलों की जांच कर रही है और हिंसा तथा तोड़फोड़ में शामिल अन्य लोगों की पहचान के लिए पर्याप्त साक्ष्य और वीडियो फुटेज की जांच की जा रही है. 

रैली में करीब 200 बाइक शामिल होने की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पुलिस के पास ऐसे साक्ष्य मौजूद हैं, जिनसे हिंसा में कुछ बाइक सवारों की संलिप्तता सामने आती है. उन्होंने कहा कि जांच के दौरान अन्य आरोपियों की भूमिका भी स्पष्ट की जाएगी.

सम्बंधित ख़बरें

एक-दूसरे को वचन देते सोनम और राजा.
... और सोनम ने राजा को ये 'वचन' देने से कर दिया इनकार, सगाई का वीडियो देख लोग शॉक्ड
राजा रघुवंशी की हत्या में 2 डाव का इस्तेमाल किया गया.
सोनम ने क्राइम सीन रीक्रिएशन में कुबूला, राजा की हत्या के वक्त थी मौजूद, 2 डाव से किए गए तीन वार
क्राइम सीन रीक्रिएट करवाएगी मेघालय पुलिस की टीम.
सोनम आज फिर बोली- मार दो इसे, क्राइम सीन रीक्रिएट करवाने पहुंची मेघालय पुलिस
AI जेनरेटेड (सांकेतिक तस्वीर).
मेघालय में भारत-बांग्लादेश सीमा पर तीन बांग्लादेशी महिलाएं अवैध प्रवेश करते हुए गिरफ्तार
उपमुख्यमंत्री स्नियावभालंग धार ने इस मामले में FIR दर्ज कराई है
मेघालय के डिप्टी सीएम के घर पर हमला, अज्ञात बदमाशों ने फेंका पेट्रोल बम
Advertisement

पुलिस पर अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों पर पुलिस अधीक्षक विवेक सिएम ने कहा कि गिरफ्तारियों के दौरान पुलिस टीम को भीड़ की ओर से कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा. पुलिस टीम पर पथराव और हमले की कोशिश के बाद भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को ध्वनि-प्रकाश वाले हथगोले और कम घातक साधनों का इस्तेमाल करना पड़ा. उन्होंने स्पष्ट किया कि इसका उद्देश्य भीड़ को नियंत्रित करना था, न कि आम जनता या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना.

पुलिस अधीक्षक ने यह भी बताया कि हिंसा के बाद कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल और कंपनियों की तैनाती की जा रही है. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भी स्थिति पर लगातार नजर रखी जाएगी.

पुलिस की सीमित तैनाती को लेकर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि प्रशासन ने रैली को शांतिपूर्ण मानते हुए रणनीतिक स्थानों पर पुलिस बल तैनात किया था. चूंकि यह बाइक रैली थी और प्रतिभागी अलग-अलग स्थानों पर तेजी से आगे बढ़ सकते थे, इसलिए पूरे मार्ग को एक साथ कवर करना संभव नहीं था. पुलिस अधीक्षक विवेक सिएम ने कहा कि पुलिस अब दर्ज मामलों की जांच, वीडियो रिकॉर्डिंग और अन्य सबूतों के आधार पर हिंसा में शामिल लोगों की पहचान करने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है.

Advertisement

Report- प्रकाश वर्मा
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Aaj ka Rashifal
    Latest News in Hindi »
    सुनीता अहुजा ने वापस लिया तलाक केस, गोविंदा के मैनेजर का छलका दर्द |
    'सपने में आते हैं चौधरी साहब, इसलिए...', अखिलेश यादव के चवन्नी वाले बयान पर RLD का पलटवार |
    कार में 5 लाख रुपये कैश लेकर जा रहा था तहसीलदार, विजिलेंस ने रास्ते में पकड़ा |
    Lausanne Diamond League: ग्लास्गो का हिसाब चुकाने उतरेंगे नीरज चोपड़ा, फिर रुमेश पथिरागे से टक्कर |
    Budh Gochar 2026: बुधादित्य योग! तुला राशि वालों की मौज, जानें 1 महीना कैसा रहेगा आपका हाल |
    'हाई कोर्ट के फैसले का सम्मान, लेकिन मूल मांगों से समझौता नहीं...', बोले देवेंद्र महतो |
    अब घर बैठे ई-मेल से जानें UP RERA के आदेश और रिकवरी सर्टिफिकेट का स्टेटस, जानें पूरा तरीका |
    तीन महीने पहले शादी, ड्यूटी से लौटा सिपाही तो अंदर से बंद मिला कमरा, दरवाजा तोड़ा तो फंदे पर मिली पत्नी |
    प्रभास की हेल्थ को लेकर बढ़ी फैंस की चिंता, सर्जन की क्रिप्टिक पोस्ट के बाद उड़े होश |
    Homemade Body Scrub: पार्लर का चक्कर छोड़ें! चना दाल-चावल से बनाएं मैजिकल बॉडी स्क्रब, घर बैठे पाएं ग्लोइंग-सॉफ्ट स्किन
    Advertisement