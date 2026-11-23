हिमाचल प्रदेश के मंडी शहर में सात साल के सिख बच्चे के बाल काटने को लेकर परिवार में विवाद खड़ा हो गया है. मामला इतना बढ़ गया कि बच्चे के दादा को अपनी ही बहू के खिलाफ पुलिस का दरवाजा खटखटाना पड़ा. 72 वर्षीय बुजुर्ग ने आरोप लगाया है कि उनकी बहू ने जानबूझकर अपने बेटे के बाल काट दिए, जबकि सिख धर्म में बालों को धार्मिक पहचान और आस्था से जोड़कर देखा जाता है.

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जानकारी के मुताबिक, बुजुर्ग ने 21 नवंबर को मंडी के सदर पुलिस थाने में शिकायत दी. उन्होंने पुलिस को बताया कि उनका सात साल का पोता शहर के एक निजी स्कूल में पढ़ता है. आरोप है कि बच्चे की मां ने उसके बाल जबरन काट दिए. दादा का कहना है कि यह कदम सिख धर्म की मान्यताओं और परंपराओं के खिलाफ है.

शिकायतकर्ता के मुताबिक, सिख धर्म में बालों को बिना काटे रखना धार्मिक आस्था का अहम हिस्सा है. ऐसे में बच्चे के बाल काटे जाने से उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं. बुजुर्ग ने पुलिस से बहू के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है. उनका कहना है कि इस तरह की घटना दोबारा नहीं होनी चाहिए.

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BNS की धारा 299 में दर्ज हुआ केस

शिकायत मिलने के बाद सदर थाना पुलिस ने महिला के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 299 के तहत मामला दर्ज कर लिया है. यह धारा जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण तरीके से किसी धर्म या धार्मिक मान्यताओं का अपमान कर धार्मिक भावनाएं आहत करने से जुड़ी है.

फिलहाल पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है. संबंधित पक्षों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं. फिलहाल मामले में पुलिस की जांच जारी है.

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