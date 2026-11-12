सिर्फ 140 रुपये में पंखे को बना दिया एयर प्यूरीफायर, ये जुगाड़ हो रहा वायरल! अवॉर्ड भी मिला

दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने के साथ ही एयर प्यूरीफायर की मांग भी बढ़ रही है. बाजार में कई तरह के एयर प्यूरीफायर मौजूद हैं, लेकिन इनकी कीमत काफी ज्यादा होती है. ऐसे में कुछ स्टूडेंट्स का एक सस्ता जुगाड़ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इन स्टूडेंट्स ने सिर्फ 140 रुपये खर्च करके आम पंखे को एयर प्यूरीफायर में बदल दिया है. खास बात यह है कि उनके इस आइडिया को 2026 के डायना अवॉर्ड रोल ऑफ ऑनर से भी सम्मानित किया गया है. आइए जानते हैं कि आखिर 140 रुपये का यह एयर प्यूरीफायर कैसे काम करता है.

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सोशल मीडिया पर वायरल इस जुगाड़ को कृष अग्रवाल और समर्थ मीतल ने मिलकर तैयार किया है. इसे 'प्रोजेक्ट वायु' नाम दिया गया है. इसके तहत क्लासरूम में लगे आम पंखों को सिर्फ 140 रुपये के एक खास फिल्टर की मदद से एयर प्यूरीफायर में बदला जाता है. स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने से पहले सव्य मीतल ने भी इस प्रोजेक्ट की शुरुआती दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाई थी.

दरअसल, महंगे एयर प्यूरीफायर लगाना कई स्कूलों के लिए आसान नहीं होता. ऐसे में प्रोजेक्ट वायु का मकसद पहले से क्लासरूम में मौजूद पंखों का इस्तेमाल करके कम खर्च में हवा को साफ करना है. यह प्रोजेक्ट दिल्ली के कई स्कूलों तक पहुंच चुका है और इससे 10 हजार से ज्यादा स्टूडेंट्स को फायदा हुआ है.

कैसे आया पंखे को एयर प्यूरीफायर बनाने का आइडिया?

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प्रोजेक्ट वायु की वेबसाइट के मुताबिक, इसके फाउंडर्स इस बात को लेकर चिंतित थे कि बच्चे रोजाना कई घंटे क्लासरूम में बिताते हैं. इस दौरान बाहर की प्रदूषित हवा भी बिना फिल्टर हुए कमरे के अंदर पहुंचती है. दिल्ली जैसे शहर में यह समस्या और गंभीर हो जाती है, जहां हवा में PM2.5 जैसे बेहद छोटे प्रदूषण कणों की मात्रा बढ़ जाती है.

ऐसे में हर क्लासरूम में अलग से एयर प्यूरीफायर लगाना महंगा पड़ सकता है. खासकर उन स्कूलों के लिए, जिनका बजट कम है. इसी समस्या का समाधान निकालने के लिए टीम ने एक खास फिल्टर तैयार किया, जिसे पहले से लगे पंखों पर लगाया जा सकता है. इसे बनाने में इलेक्ट्रेट मीडिया का इस्तेमाल किया गया है. प्रोजेक्ट वायु के मुताबिक, इस फिल्टर के डिजाइन का कॉपीराइट उसके पास है.

कैसे काम करता है 140 रुपये वाला एयर प्यूरीफायर?

आमतौर पर एयर प्यूरीफायर में हवा को खींचने और फिल्टर करने के लिए अलग मोटर और फिल्ट्रेशन यूनिट होती है. लेकिन प्रोजेक्ट वायु का फिल्टर पहले से लगे पंखे के एयरफ्लो यानी हवा के बहाव का इस्तेमाल करता है. इससे अलग मोटर या मशीन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती.

इस फिल्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिकली चार्ज्ड फाइबर का इस्तेमाल किया गया है. आसान भाषा में समझें तो ये ऐसे रेशे होते हैं, जो हवा में मौजूद PM2.5 जैसे छोटे प्रदूषण कणों को अपनी तरफ खींचकर रोक लेते हैं. इस तरह पंखे से गुजरने वाली हवा के साथ आने वाले प्रदूषण के कण फिल्टर में फंस जाते हैं.

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इसे पंखे की ग्रिल के चारों ओर इलास्टिक की मदद से फिट किया जाता है. इसे लगाने के लिए न किसी औजार की जरूरत पड़ती है और न ही किसी चिपकाने वाली चीज की. इसे एक मिनट से भी कम समय में पंखे पर लगाया जा सकता है.

कैसे तैयार होता है 140 रुपये का फिल्टर?

इस प्रोजेक्ट में सबसे ज्यादा ध्यान इसकी लागत कम रखने पर दिया गया है. प्रोजेक्ट वायु की वेबसाइट के मुताबिक, एक फिल्टर तैयार करने में करीब 140 रुपये खर्च होते हैं. इस खर्च को तीन हिस्सों में बांटा गया है.

फिल्टर मीडिया: 85 रुपये

इलास्टिक लाइनिंग: 15 रुपये

सिलाई और ट्रांसपोर्टेशन: 40 रुपये

प्रोजेक्ट वायु स्कूलों को ये फिल्टर मुफ्त में उपलब्ध कराता है. जिन क्लासरूम में पंखे नहीं हैं, वहां प्रोजेक्ट की तरफ से पंखे भी दिए जाते हैं.



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