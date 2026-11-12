अरविंद केजरीवाल को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर जान से मारने की धमकी, मांगी 7 करोड़ की फिरौती, जांच में हुआ ये खुलासा

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को जान से मारने की धमकी मिलने का मामला सामने आया है. धमकी देने वाले शख्स ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताया है. आरोपी ने केजरीवाल से 7 करोड़ रुपये की फिरौती मांगी है. साथ ही पैसे नहीं देने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है. इस धमकी में केजरीवाल की बेटी हर्षिता केजरीवाल का नाम भी शामिल है. हालांकि जांच में ये मामला फर्जी निकला.

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पुलिस सूत्रों के मुताबिक, अरविंद केजरीवाल को मिली जान से मारने की धमकी का मामला फर्जी निकला है. पंजाब पुलिस के शीर्ष सूत्रों का कहना है कि इस धमकी को गंभीर नहीं माना जा रहा है. मामले में जिस शख्स को पकड़ा गया है, वह हरियाणा के रोहतक का रहने वाला रिटायर्ड क्लर्क है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, उसका लॉरेंस बिश्नोई गैंग या किसी गैंगस्टर से कोई संबंध नहीं है.

यह शिकायत AAP विधायक जरनैल सिंह की ओर से की गई थी और धमकी की घटना 2-3 दिन पहले की बताई जा रही है. पुलिस सूत्रों के अनुसार, जांच में फिलहाल किसी संगठित गैंग की संलिप्तता सामने नहीं आई है.

इस मामले में दिल्ली की तिलक नगर विधानसभा सीट से AAP विधायक जरनैल सिंह को धमकी भरा फोन कॉल और WhatsApp मैसेज भेजा गया था. विधायक के मुताबिक, आरोपी ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताते हुए अरविंद केजरीवाल को 7 करोड़ रुपये देने की मांग की थी. आरोपी ने कथित तौर पर चेतावनी दी थी कि अगर रकम नहीं दी गई तो केजरीवाल और उनकी बेटी हर्षिता केजरीवाल को जान से मार दिया जाएगा. इसके बाद विधायक ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस से शिकायत की.

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6 नवंबर को मोहाली SSP से की शिकायत

धमकी मिलने के बाद विधायक जरनैल सिंह ने 6 नवंबर को मोहाली के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) के पास लिखित शिकायत दर्ज कराई. शिकायत में उन्होंने फोन कॉल और WhatsApp मैसेज के जरिए मिली धमकी की जानकारी दी. उन्होंने पुलिस को बताया कि आरोपी ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम लेकर 7 करोड़ रुपये की फिरौती मांगी है. साथ ही रकम नहीं मिलने पर अरविंद केजरीवाल और उनकी बेटी को निशाना बनाने की धमकी दी गई है.

BNS और IT एक्ट के तहत केस दर्ज

विधायक की शिकायत के आधार पर मोहाली पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए केस दर्ज कर लिया है. पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act) की अलग-अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. केस की जांच साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर सुनील कुमार को सौंपी गई है. पुलिस अब धमकी देने वाले शख्स की पहचान करने और पूरे मामले की कड़ियां जोड़ने में जुटी है.

मोबाइल नंबर, IP लॉग्स और लोकेशन की जांच

पुलिस इस मामले में आरोपी के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR), IP लॉग्स और लोकेशन की जांच कर रही है. इन तकनीकी जानकारियों के जरिए धमकी देने वाले व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है. पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि धमकी वास्तव में किसने दी और लॉरेंस बिश्नोई गैंग से उसका कोई संबंध है या नहीं. फिलहाल गैंग से संबंध होने की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है.

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केजरीवाल और परिवार की सुरक्षा बढ़ाने की मांग

विधायक जरनैल सिंह ने अपनी शिकायत में अरविंद केजरीवाल और उनके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग भी की है. धमकी में केजरीवाल के साथ उनकी बेटी हर्षिता का नाम लिए जाने के बाद परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई गई है. फिलहाल पुलिस की जांच जारी है और आरोपी की पहचान करने की कोशिश की जा रही है.

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