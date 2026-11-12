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वैन को एंबुलेंस की तरह तैयार किया, और शुरू कर दी शराब की तस्करी... रास्ते में चेकिंग हुई तो 92 पेटियां निकल आईं

हरियाणा के गोहाना में CIA ने शराब तस्करी के एक अनोखे तरीके का खुलासा किया है. यहां बदाना गांव का एक शख्स मारुति ईको को एंबुलेंस बनाकर चंडीगढ़ से अंग्रेजी शराब ला रहा था. पुलिस ने भुवाना-गामड़ी रोड पर उसे पकड़कर गाड़ी से शराब की 92 पेटियां बरामद की हैं.

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गाड़ी को एंबुलेंस की तरह तैयार कर हो रही थी शराब की स्मगलिंग. (Photo: ITG)
गाड़ी को एंबुलेंस की तरह तैयार कर हो रही थी शराब की स्मगलिंग. (Photo: ITG)

हरियाणा के गोहाना में शराब तस्करी का एक अनोखा मामला सामने आया है. यहां एक शख्स ने पुलिस से बचने के लिए मारुति ईको गाड़ी को ही एंबुलेंस बना दिया. गाड़ी के आगे और पीछे एंबुलेंस लिखवा रखा था, ताकि किसी को शक न हो. इसी एंबुलेंस में अंग्रेजी शराब की पेटियां भरकर चंडीगढ़ से गांव ले जाई जा रही थीं. लेकिन गोहाना CIA ने गुप्त सूचना के आधार पर आरोपी को पकड़ लिया. पुलिस ने गाड़ी से अंग्रेजी शराब की 92 पेटियां बरामद की हैं.

मामला रोहतक के गोहाना का है, जहां बदाना गांव का रहने वाला प्रदीप उर्फ भक्ता शराब की तस्करी कर रहा था. उसने इसके लिए मारुति ईको गाड़ी को एंबुलेंस का रूप दे रखा था. गाड़ी के आगे और पीछे एंबुलेंस लिखा हुआ था. आरोपी इसी गाड़ी में शराब भरकर चंडीगढ़ से अपने गांव जा रहा था.

पुलिस के मुताबिक, आरोपी अंग्रेजी शराब लेकर जा रहा था. एंबुलेंस देखकर रास्ते में किसी को शक न हो, इसी तरीके से वह शराब को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहा था. गोहाना CIA को आरोपी के शराब लेकर आने की गुप्त सूचना मिली थी. इसके बाद पुलिस ने भुवाना-गामड़ी रोड पर नाकाबंदी कर दी. इसी दौरान पुलिस ने एंबुलेंस जैसी दिखने वाली मारुति ईको गाड़ी को रोक लिया. तलाशी लेने पर उसमें से अंग्रेजी शराब की 92 पेटियां बरामद हुईं.

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यह भी पढ़ें: देवास में शराब तस्करी रोकने गए TI को ट्रक ने कुचला, मौत; परिवार को ₹1 करोड़ और पत्नी को SI की नौकरी

पुलिस ने मौके से प्रदीप उर्फ भक्ता को गिरफ्तार कर लिया. शुरुआती पूछताछ में आरोपी ने एक और व्यक्ति का नाम बताया है. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि शराब की सप्लाई कहां की जानी थी और इस काम में उसके साथ कौन-कौन शामिल है. पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है. उसे कोर्ट में पेश कर रिमांड लेने की तैयारी है, ताकि शराब तस्करी से जुड़े दूसरे लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जा सके.

जांच में यह भी पता लगाया जाएगा कि आरोपी गांव में शराब पहुंचाने के बाद किन लोगों को इसकी सप्लाई करता था और चंडीगढ़ से शराब लाने के पीछे पूरा नेटवर्क क्या है. इस मामले में CIA गोहाना के जांच अधिकारी ASI अजय कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ा गया है. पुलिस अब इस तस्करी के नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी है.

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