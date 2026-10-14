scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

सऊदी में हूती हमलों के बाद भारतीय दूतावास की नई एडवाइजरी, नागरिकों को सतर्क रहने की हिदायत

सऊदी अरब में सुरक्षा हालात बिगड़ने के बीच भारतीय नागरिकों की चिंता बढ़ गई है. रियाद एयरपोर्ट पर हुए हमले में एक भारतीय की जान चली गई थी. अब भारतीय दूतावास ने खतरे को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने और घरों के अंदर रहने की सलाह दी है. वहीं, सऊदी अरब से भारत लौटने वाले यात्रियों के लिए भी मुश्किलें बढ़ गई हैं.

Advertisement
X
तनाव के बीच भारतीयों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है (Photo-AP)
तनाव के बीच भारतीयों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है (Photo-AP)

सऊदी अरब में यमन और ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने नागरिकों को निशाना बनाने का सिलसिला जारी है. ड्रोन और मिसाइल हमलों के बीच अब खाड़ी में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ी है. अब भारत सरकार ने वहां रह रहे अपने नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है. भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी कर कहा है कि सऊदी अरब में रहने वाले सभी भारतीय शांत रहें और सतर्कता बरतें.

हवाई हमले की स्थिति में घर के अंदर रहें और स्थानीय प्रशासन की ओर से आधिकारिक माध्यमों से जारी निर्देशों का पालन करें. दूतावास ने लोगों से यह भी कहा है कि वे मौजूदा घटनाओं से जुड़े वीडियो या खबरों को बिना पुष्टि के आगे न भेजें और न ही दोबारा पोस्ट करें. 10 अक्तूबर को रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुए एक हमले में मोहम्मद यूसुफ अली नाम के एक भारतीय की मौत हो गई थी.

इस हमले में 11 भारतीयों समेत कई लोग घायल हुए थे. इसके बाद भारतीय दूतावास घायलों की स्थिति और मृतक के परिवार पर नजर बनाए हुए है. हमले में जान गंवाने वाले मोहम्मद यूसुफ अली का अंतिम संस्कार 12 अक्तूबर को रियाद में ही किया गया. भारतीय राजदूत और दूतावास के अधिकारियों ने अंतिम संस्कार में शामिल होकर परिवार के प्रति संवेदना जताई. जानकारी के मुताबिक, हमले में घायल भारतीयों में से चार अभी भी ICU में भर्ती हैं. चार अन्य का इलाज चल रहा है, जबकि तीन घायलों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा चुका है. 

सम्बंधित ख़बरें

Missile hits headquarters of Saudi Aramco
दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी अरामको पर हमला, सऊदी में हड़कंप
हूती ड्रोन के सामने सऊदी का एयर डिफेंस पड़ रहा कमज़ोर?
houtis attack on riyad saudi arab
सऊदी पर कैसे भारी पड़ रहे हूतियों के सस्ते ड्रोन? अमेरिकी डिफेंस भी फेल
Alert for Indians in Saudi Arabia
'हमला हो तो...', सऊदी में रहने वाले भारतीयों को एडवाइजरी जारी
Saudi Arabia warning system silence
मिसाइल अटैक से पहले सऊदी का अर्ली वॉर्निंग सिस्टम क्यों बंद हो गया था?
Advertisement

यह भी पढ़ें: दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी अरामको पर मिसाइल अटैक, हूतियों के हमलों से दहला सऊदी अरब

17 अक्टूबर तक उड़ानें रद्द

सुरक्षा हालात को देखते हुए मंगलवार को भारत की चार एयरलाइंस ने 17 अक्तूबर तक उड़ानें रद्द करने की जानकारी दी. इनमें इंडिगो, एयर इंडिया, एयर इंडिया एक्सप्रेस और अकासा एयर शामिल हैं. प्रभावित यात्रियों को राहत देते हुए एयरलाइंस ने टिकट रद्द कराने पर पूरा रिफंड या बिना अतिरिक्त शुल्क के यात्रा की तारीख बदलने का विकल्प दिया है. हालांकि, यात्रियों को एयरपोर्ट जाने से पहले अपनी उड़ान की ताजा स्थिति संबंधित एयरलाइन से जरूर जांच लेनी चाहिए.

भारतीयों की सुरक्षा और यात्रा पर नजर

सऊदी अरब में संवेदनशील हालातों के बीच फिलहाल भारतीय नागरिकों का सतर्क रहना और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करना जरूरी है. अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में यह स्थिति कब सामान्य होती है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    रेलवे में सरकारी नौकरी चाहिए? RRB NTPC के 3548 पदों पर आवेदन शुरू, ग्रेजुएट्स को अफसर बनने का बड़ा मौका |
    रोहतास में पेट्रोल-डीजल की दुकान में लगी आग, पिता-पुत्री की मौत... मां और 8 महीने का बेटा गंभीर |
    दिल्ली: पार्क में पुरुषों की नो एंट्री? महिलाओं के लिए अलग पार्क बनाएगी MCD |
    स्टिंग वीडियो विवाद में पूर्व CM सिद्धारमैया को कोर्ट से राहत, शेयर करने पर लगी रोक |
    शरीर पर 10 गंभीर चोटें, शॉक और हेमरेज... लखनऊ के कारोबारी शिवा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा |
    कभी चॉल में तंगी में काटी रातें, आज करोड़ों का मालिक, इंटरनेट ने बदली किस्मत, अब लैविश लाइफ जीता है एक्टर |
    बैग छीनने आए बदमाश, महिला ने नहीं छोड़ा तो स्कूटी से करीब 50 मीटर तक घसीटा, दहला देगा ये वीडियो |
    उत्तर प्रदेश का कुर्मी समाज: किन सीटों पर हैं मजबूत वोटबैंक, कितना है सत्ता में दखल? |
    बालकनी और सीढ़ियों में दिखने लगा जंग लगा सरिया? इन संकेतों को न करें नजरअंदाज |
    PF खाते में जमा हैं ₹1 लाख... 25, 50 या 75000 कितना निकाल पाएंगे? जानें नियम
    Advertisement