अमेरिका से ट्रेड डील पर भारत का भरोसा, दूसरे देशों से बेहतर टैरिफ की उम्मीद

भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर बातचीत जारी है. इस बीच भारत के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. अमेरिका ने भरोसा दिया है कि प्रस्तावित ट्रेड डील में भारत को दूसरे प्रतिस्पर्धी देशों के मुकाबले टैरिफ में फायदा मिलेगा. यानी भारतीय सामान पर लगने वाला आयात शुल्क कुछ दूसरे देशों के मुकाबले कम हो सकता है. हालांकि, यह फायदा कितना होगा, इसका पता समझौते की अंतिम शर्तें तय होने के बाद ही चलेगा.

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मीडिया से बातचीत में एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने यह जानकारी दी है. अधिकारी के मुताबिक, अमेरिका ने भारत को भरोसा दिया है कि व्यापार समझौते में उसे अपने प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले बेहतर टैरिफ का फायदा मिलेगा. भारत की कोशिश है कि उसके सामान को अमेरिका के बाजार में बांग्लादेश, वियतनाम और कंबोडिया जैसे देशों के मुकाबले बेहतर मौका मिले.



वित्त वर्ष खत्म होने से पहले पहले चरण की डील का टारगेट

भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते पर बातचीत कई चरणों में चल रही है. दोनों देश पहले समझौते के शुरुआती हिस्से को पूरा करना चाहते हैं. भारत का लक्ष्य है कि मौजूदा वित्त वर्ष के खत्म होने से पहले ट्रेड डील का पहला चरण पूरा हो जाए. दोनों देश पहले चरण और पूरे व्यापार समझौते पर एक साथ बातचीत कर रहे हैं. पहले चरण में कुछ अहम मुद्दों पर सहमति बनाने की कोशिश है. वहीं, बाकी जटिल मुद्दों पर आगे चर्चा होगी.

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सरकारी अधिकारी के मुताबिक, पहले चरण में सर्विस सेक्टर से जुड़े मुद्दे शामिल नहीं होंगे. इन पर समझौते के दूसरे चरण में बात होगी. अंतिम समझौते को कानूनी दस्तावेज के रूप में तैयार किया जाएगा. इसमें अलग-अलग मुद्दों पर कई हिस्से और नियम होंगे. कस्टम और व्यापार को आसान बनाने के लिए भी एक अलग अध्याय शामिल किया जाएगा.

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भारत और अमेरिका के अधिकारियों के बीच हाल ही में कस्टम और व्यापार को आसान बनाने के मुद्दे पर बातचीत हुई है. इसके लिए अमेरिका के दो अधिकारियों का दल 2 और 3 नवंबर को भारत आया था. इस दौरान भारतीय कस्टम अधिकारियों के साथ चर्चा हुई.

दोनों देश फरवरी में ट्रेड डील के पहले चरण का ढांचा तय कर चुके थे. लेकिन अमेरिका में टैरिफ से जुड़े नियमों में बदलाव के कारण बातचीत फिर आगे बढ़ानी पड़ी. भारत को उम्मीद है कि इस समझौते से उसके सामान को अमेरिकी बाजार में बेहतर पहुंच मिलेगी.

'अमेरिका के साथ भारत की सबसे अच्छी डील होगी'

वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भी गुरुवार को ट्रेड डील को लेकर भरोसा जताया था. उन्होंने कहा था कि अमेरिका के साथ भारत का समझौता हर लिहाज से बेहतरीन होगा. भारत ने इस समझौते में अपने हितों को ध्यान में रखते हुए अच्छे नतीजे हासिल किए हैं.

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उन्होंने कहा कि भारत जैसे देशों के साथ तुलना करने पर अमेरिकी बाजार में भारतीय सामान को सबसे बेहतर बाजार पहुंच मिलेगी. गोयल ने यह भी कहा कि भारत आज दुनिया के लिए एक भरोसेमंद व्यापारिक साझेदार बनकर उभरा है. इसी वजह से ग्वाटेमाला और इक्वाडोर जैसे देश भी भारत के साथ अलग-अलग व्यापार समझौते करने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं.

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ट्रंप के चुनावी नतीजों का ट्रेड डील पर असर नहीं

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मिडटर्म चुनाव में बड़ा झटका लगा है. हालांकि, पीयूष गोयल ने साफ किया कि भारत अपने व्यापारिक रिश्तों को किसी दूसरे देश के अंदरूनी चुनाव या उसके नतीजों से जोड़कर नहीं देखता. उन्होंने कहा कि ट्रेड डील पर बातचीत अपने तय तरीके से आगे बढ़ रही है.

अमेरिका ने 24 जुलाई से भारत समेत कई देशों के सामान पर 10 फीसदी अतिरिक्त आयात शुल्क लगाया है. यह शुल्क पहले से लागू सामान्य आयात शुल्क के अलावा है. अमेरिका ने यह कदम जबरन मजदूरी से जुड़े मामलों की जांच के बाद उठाया है. भारत इस मामले में अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय यानी USTR की दूसरी जांच के नतीजे का भी इंतजार कर रहा है.

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गोयल ने ब्रिटेन के साथ व्हिस्की से जुड़े मुद्दे पर भी बात की. उन्होंने कहा कि नए व्यापार समझौते के बाद कुछ कामकाजी दिक्कतें आती हैं. इन्हें बातचीत के जरिए सुलझाया जा रहा है. भारत और अमेरिका के बीच भी अभी कई मुद्दों पर चर्चा बाकी है. इसलिए अंतिम समझौते और टैरिफ की असली तस्वीर सामने आने में कुछ समय लगेगा.

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