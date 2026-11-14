दिल्ली में कारोबारी, मुंबई में बॉलीवुड एक्टर थे निशाने पर... पुलिस ने 2 शूटरों को किया गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने संगठित अपराध और गैंगस्टर नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दो शूटरों को गिरफ्तार किया है. पुलिस का दावा है कि इन गिरफ्तारियों से दिल्ली के एक कारोबारी पर फायरिंग और मुंबई में एक मशहूर बॉलीवुड अभिनेता पर हमले की दो बड़ी साजिशों को नाकाम किया गया है.

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गिरफ्तार आरोपियों की पहचान विकास ठाकुर उर्फ विक्की और दीप उर्फ दीपक सिंह के रूप में हुई है. विकास ठाकुर को दिल्ली के एक कारोबारी पर रंगदारी के लिए फायरिंग करने की जिम्मेदारी दी गई थी. वहीं, दीप उर्फ दीपक सिंह पंजाब के अमृतसर में इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर मैड संधू की हत्या के मामले में भी वांछित था.

स्पेशल सेल की टीम ने समय रहते कार्रवाई करते हुए विकास ठाकुर को दिल्ली से गिरफ्तार किया. इसके बाद उससे मिली जानकारी और खुफिया इनपुट के आधार पर दूसरी टीम ने मुंबई में छिपे दीप उर्फ दीपक सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया. इस पूरे ऑपरेशन को स्पेशल सेल की न्यू दिल्ली रेंज यानी NDR की टीम ने अंजाम दिया. इंस्पेक्टर पंकज चौहान और इंस्पेक्टर सुरेश चंद चौधरी की टीम ने ACP विवेक त्यागी की निगरानी में यह कार्रवाई की.

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दिल्ली के कारोबारी पर फायरिंग की थी तैयारी

पुलिस के मुताबिक, विदेश में बैठा एक भगोड़ा गैंगस्टर दिल्ली के एक कारोबारी को निशाना बनाना चाहता था. इसके लिए रंगदारी वसूलने के मकसद से कारोबारी पर फायरिंग करने की साजिश रची गई थी. इस वारदात को अंजाम देने की जिम्मेदारी विकास ठाकुर उर्फ विक्की को दी गई थी. गैंगस्टर के निर्देश पर विकास मुंबई से दिल्ली पहुंचा था. प्लान के मुताबिक, दीप उर्फ दीपक सिंह को भी बाद में उसके साथ जुड़ना था.

हालांकि, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को इसकी जानकारी मिल गई और पुलिस ने वारदात को अंजाम देने से पहले ही विकास ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया. इसके बाद मुंबई में छिपे दीप को भी गिरफ्तार कर लिया गया.

मुंबई में बॉलीवुड अभिनेता पर फायरिंग की साजिश

पुलिस के मुताबिक, विदेश में बैठा यही भगोड़ा गैंगस्टर मुंबई में एक मशहूर बॉलीवुड अभिनेता पर भी फायरिंग करवाने की साजिश रच रहा था. इस हमले की जिम्मेदारी विकास ठाकुर और दीप उर्फ दीपक सिंह से जुड़े नेटवर्क को दी गई थी. दीप पहले से ही मुंबई में छिपा हुआ था. गैंगस्टर ने उसे मुंबई में ही छिपे रहने के लिए कहा था, ताकि बॉलीवुड अभिनेता पर फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया जा सके. पुलिस का दावा है कि दीप को मुंबई में छिपाकर रखने के पीछे भी यही मकसद था कि वह सही समय आने पर हमले को अंजाम दे सके. लेकिन स्पेशल सेल ने समय रहते दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और इस साजिश को नाकाम कर दिया.

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मैड संधू हत्याकांड में भी शामिल था दीप

गिरफ्तार आरोपी दीप उर्फ दीपक सिंह पंजाब के तरनतारन जिले का रहने वाला है. पुलिस के मुताबिक, वह 3 अक्टूबर 2026 को अमृतसर में इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर मैड संधू की हत्या में शामिल था. इस हत्याकांड को भी विदेश में बैठे इसी भगोड़े गैंगस्टर के निर्देश पर अंजाम दिया गया था. दीप ने अपने साथी पलविंदर उर्फ काका के साथ मिलकर मैड संधू को निशाना बनाया था.

इस हमले में मैड संधू की मौत हो गई थी. वारदात के बाद पंजाब पुलिस ने पलविंदर उर्फ काका को गिरफ्तार कर लिया था, जबकि दीप फरार हो गया था. गिरफ्तारी से बचने के लिए वह मुंबई जाकर छिप गया था. अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उसे मुंबई से गिरफ्तार कर लिया है. पंजाब पुलिस को भी मैड संधू हत्याकांड में उसकी तलाश थी.

विकास ठाकुर का आपराधिक इतिहास

विकास ठाकुर उर्फ विक्की मूल रूप से पंजाब के जालंधर का रहने वाला है. उसका जन्म साल 2001 में एक सामान्य आर्थिक स्थिति वाले परिवार में हुआ था. पुलिस के मुताबिक, पढ़ाई के शुरुआती दिनों में वह पढ़ने में अच्छा था, लेकिन परिवार की निगरानी और मार्गदर्शन की कमी के चलते गलत संगत में पड़ गया. इसके बाद वह अवैध सट्टेबाजी और जुए के धंधे में शामिल हो गया. साल 2019 में एक झपटमारी की वारदात के दौरान उसका नाम पहली बार आपराधिक रिकॉर्ड में आया था. उस समय वह नाबालिग था.

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साल 2023 में विकास ठाकुर ने गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई के लिए अवैध हथियार सप्लाई करने का काम शुरू किया. अनमोल बिश्नोई की गिरफ्तारी के बाद उसने गैंगस्टर अनिल पंडित और रंदीप मलिक के लिए काम करना शुरू कर दिया.

इन गैंगस्टरों के लिए विकास कई तरह के काम करता था. इनमें नए लड़कों को गैंग में भर्ती करना, अवैध हथियारों का इंतजाम करना, हथियारों की सप्लाई करना और रंगदारी के लिए संभावित कारोबारियों और उनके ठिकानों की रेकी करना शामिल था.

धीरे-धीरे विकास ने अलग-अलग गैंगस्टरों के लिए पैसों के बदले काम करना शुरू कर दिया. वह किसी एक गैंग से बंधकर काम नहीं करता था, बल्कि जिस गैंग से उसे ज्यादा पैसे मिलते, उसके लिए आपराधिक वारदात को अंजाम देने के लिए तैयार हो जाता था.

ट्रक हेल्पर से शूटर बना दीप

दीप उर्फ दीपक सिंह पहले कमर्शियल ट्रक में हेल्पर और ड्राइवर के तौर पर काम करता था. पुलिस के मुताबिक, जल्दी पैसा कमाने की चाह और गलत संगत ने उसे अपराध की दुनिया में पहुंचा दिया.

एक स्थानीय गैंग के सदस्य के जरिए उसकी मुलाकात विदेश में बैठे भगोड़े गैंगस्टर से हुई. इसके बाद वह गैंग के लिए काम करने लगा और धीरे-धीरे शूटिंग जैसी गंभीर वारदातों में शामिल हो गया. 3 अक्टूबर को अमृतसर में मैड संधू की हत्या के बाद दीप मुंबई में छिप गया था. पुलिस के मुताबिक, उसे गैंगस्टर ने मुंबई में ही छिपे रहने के निर्देश दिए थे, ताकि आगे चलकर बॉलीवुड अभिनेता पर फायरिंग की साजिश को अंजाम दिया जा सके.

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विदेश में बैठकर गैंग चला रहा है भगोड़ा गैंगस्टर

दिल्ली पुलिस की जांच में सामने आया है कि विदेश में बैठा एक भगोड़ा गैंगस्टर भारत में अपने गुर्गों के जरिए आपराधिक नेटवर्क चला रहा था. वह अलग-अलग राज्यों में शूटरों को जिम्मेदारी देकर रंगदारी, हत्या और फायरिंग जैसी वारदातों की साजिश रच रहा था. विकास ठाकुर और दीप उर्फ दीपक सिंह इसी नेटवर्क के लिए काम कर रहे थे. दोनों को अलग-अलग टारगेट दिए गए थे और इनके जरिए दिल्ली और मुंबई में बड़ी वारदातों को अंजाम देने की तैयारी थी. स्पेशल सेल की कार्रवाई से दिल्ली के कारोबारी पर रंगदारी के लिए होने वाली फायरिंग और बॉलीवुड अभिनेता पर हमले की साजिश नाकाम हो गई.

आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज

विकास ठाकुर की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल थाने में FIR नंबर 261/2026, दिनांक 3 नवंबर 2026 को आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत मामला दर्ज किया गया है.

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान

विकास ठाकुर उर्फ विक्की, पिता दिनेश ठाकुर, निवासी न्यू गांधी नगर, जालंधर, पंजाब. दीप उर्फ दीपक सिंह, पिता गुरजंद सिंह, निवासी जिला तरनतारन, पंजाब. पुलिस अब दोनों आरोपियों से पूछताछ कर इस पूरे नेटवर्क, विदेश में बैठे भगोड़े गैंगस्टर, हथियारों की सप्लाई और अलग-अलग राज्यों में सक्रिय उनके साथियों के बारे में जानकारी जुटा रही है. साथ ही यह भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल हैं.

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पुलिस के मुताबिक, विदेश में बैठे भगोड़े गैंगस्टर के निर्देश पर आरोपी दीप उर्फ दीपक सिंह को अपनी पहचान छिपाकर रहने को कहा गया था. उसे यह निर्देश इसलिए दिया गया था, ताकि वह 1984 में दिए गए कथित सिख विरोधी बयानों को लेकर एक बॉलीवुड अभिनेता पर हाई-प्रोफाइल फायरिंग की वारदात को अंजाम दे सके.

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